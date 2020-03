Sennheiser présente les écouteurs MOMENTUM True Wireless 2.

Sennheiser vient de dévoiler la sortie de ses nouveaux écouteurs sans fil de type True Wireless. Ainsi, ces nouveaux les écouteurs MOMENTUM True Wireless 2. Des nouveaux écouteurs qui donnent un coup de jeune au précédent modèle.

Alors, oui Sennheiser fait partie des poids lourds de l’industrie audio portable et plus précisément dans les casques audio. La marque qui ne cesse de faire évoluer ses produits et de développer son savoir-faire pour le plus grand bonheur des mélomanes.

Cette fois, elle revient une fois de plus sur le devant de la scène pour proposer une solution audio de qualité avec des écouteurs 100% sans fil. Ces nouveaux venus ont pour nom : MOMENTUM True Wireless 2.

MOMENTUM True Wireless 2, bien plus qu’une continuité ?

Voilà déjà bien deux ans que la marque avait sorti la première édition de ses écouteurs, à savoir les MOMENTUM True Wireless. Ces nouveaux écouteurs ciblent une fois de plus la catégorie « Premium » en matière d’écouteurs audio sans fil.

Des écouteurs qui selon la marque sont en mesure :

D’apporter la meilleure expérience d’écoute possible, en toutes circonstances.

Pour ce faire, ces nouveaux écouteurs sont dotés de voies dynamiques de 7mm équipés d’un égaliseur intégré et l’appli Sennheiser Smart Control. Les écouteurs sont par ailleurs dotés de la fonction de réduction de bruit active pour vous immerger complètement dans le silence absolu. Notamment en isolant les bruits ambiants.

Le tout sans cependant exclure les sons d’une voix et permettre ainsi une conversation sans devoir enlever les écouteurs des oreilles.

Du sans-fil avec un processeur Qualcomm.

Effectivement, pour ce qui est de la transmission sans fil, Sennheiser a opté pour une solution Qualcomm qui équipe les écouteurs de Bluetooth 5.1. Une puce Qualcomm qui rend les écouteurs compatible avec les formats AAC et aptX.

Pour ce qui est de la gestion de l’écoute, les écouteurs sont équipés de fonctions tactiles. Des fonctions qui peuvent notamment être personnalisées depuis l’application sur le smartphone. Enfin, sachez que pour le coup, ces nouveaux MOMENTUM True Wireless 2 sont compatibles avec les assistants vocaux. Notamment, Google Assistant ou Apple Siri.

Pour finir, sachez que les écouteurs sont certifiés IPX4. Les rendant ainsi résistant aux intempéries. Comme pour tous les écouteurs de ce type, ils sont fournis avec un boitier de rangement qui permettra également de les recharger. Sennheiser annonce 7 heures d’autonomie pour les écouteurs une fois pleinement chargés. Cette autonomie pouvant être étendue à 28 heures simplement en rechargeant les écouteurs dans l’étui.

Les écouteurs sont proposés en deux versions pour leur aspect design. L’édition classique de couleur noire ou en blanc avec un étui de rechargement en tissu coordonné.

Les MOMENTUM True Wireless 2 tenteront donc de faire de l’ombre à d’autres écouteurs haut de gamme comme les Airpods Pro ou encore les Pearl Audio.

Pour ce qui est de leur prix, ils sont annoncés à un prix de 299 euros.