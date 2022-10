Priska Max 3, la nouvelle évolution de Konyks.

La marque Konyks vient de dévoiler Priska Max 3, la toute dernière version de sa prise connectée. Une évolution qui fait suite apparemment au succès des ventes de sa prise connectée Priska Max.

Voilà déjà maintenant u moment que nous suivons la marque Konyks. Une marque qui s’est spécialisée dans la fourniture d’objets connectés et plus particulièrement des prises connectées. Des prises qui offrent la possibilité de contrôler vos appareils à distance depuis votre smartphone. Cette nouvelle version selon la marque apporte encore plus de fonctionnalités.

Priska Max 3, évolution en vogue.

Pour rappel, cette nouvelle édition est basée sur la première version proposée par la marque à savoir une prise connectée ronde qui viendra prendre place sur votre prise murale ou sur votre multiprise sans pour autant condamner celle-ci grâce à sa partie femelle sur laquelle il vous sera possible de venir brancher tout appareil.

Ainsi, La Priska Max 3 introduit des innovations basées sur les demandes des utilisateurs. Parmi les différentes fonctions ajoutées, la marque souligne qu’il est désormais possible d’éteindre le voyant lumineux de la prise. De la sorte, le voyant ne fera plus office de « veilleuse » dans une pièce sombre.

Des fonctions novatrices pour la prise.

Autre fonction mise en place, une sorte de fonction parentale que la marque Konyks a baptisée « verrouillage enfants », une fonction qui a été développée à la demande des parents afin que les petits ne puissent pas perturber le fonctionnement des appareils en appuyant sur le bouton de la prise.

PRISKA USB FR, une nouvelle prise connectée avec port USB. La marque Konyks nous annonce la sortie de « PRISKA USB FR » une nouvelle prise connectée Wi-Fi qui offre la possibilité de piloter un équipement à distance depuis son smartphone. Particularité de celle-ci,…

Autre fonction disponible directement depuis l’application pour smartphone dédiée à la prise, une fonction de planning aléatoire pour simuler la présence au sein de la maison. Désormais il sera également possible pour l’utilisateur de choisir le statut de la prise lors d’une coupure de courant. Ainsi, si votre prise connectée était sur « ON » lors de la coupure de courant, au retour de l’électricité dans la maison, la prise rebasculera automatiquement sur « ON ».

« L’application fournit désormais un historique des actions sur la prise ce qui peut s’avérer utile, par exemple quand plusieurs personnes l’utilisent »

souligne au passage la marque.

Pour le reste, cette nouvelle prise connectée Priska Max 3 reprend les fonctions précédentes comme le compteur de consommation qui vous permettra de connaitre la consommation quotidienne, mensuelle de vos appareils branchés.

Pour ce qui est des technologies embarquées, cette prise intègre forcément du Wi-Fi pour être connectée au réseau et accessible ou que vous soyez. Mais aussi, du Bluetooth pour une association et une configuration facile avec votre smartphone.

Prix et Disponibilité.

La prise connectée Priska Max 3 de Konyks est proposée au prix de 24.90€.