Du Wi-Fi 7 dans le métro de Las Vegas ! Une révolution signée Boingo Wireless

Le Wi-Fi 7 arrive dans le métro de Las Vegas, une avancée majeure par Boingo Wireless que les visiteurs du salon de Las Vegas le CES 2024 peuvent exploiter pleinement dès à présent.

Boingo Wireless, un acteur de renom dans le domaine des réseaux sans fil, vient de marquer un grand coup en déployant un réseau Wi-Fi 7 dans le métro de Las Vegas. Cette innovation, fruit d’une collaboration étroite avec Ruckus Networks, promet une expérience de connectivité améliorée pour les voyageurs.

Boingo Wireless : Pionnier du Wi-Fi 7 dans les transports publics

Le métro de Las Vegas accueille une première mondiale : le Wi-Fi 7, grâce à l’initiative de Boingo Wireless. Cette technologie révolutionnaire, déployée en conjonction avec le CES 2024, place la ville de Las Vegas et Boingo Wireless à l’avant-garde de l’innovation technologique.

Avantages et Caractéristiques Techniques du Wi-Fi 7 par Boingo Wireless

Le Wi-Fi 7 introduit par Boingo Wireless dans le métro de Las Vegas double la bande passante par rapport au Wi-Fi 6 et offre une vitesse quadruplée, avec des débits de données atteignant plus de 40 Gb/s. Ce progrès significatif assure une meilleure connectivité et une gestion efficace des appareils connectés.

Boingo Wireless et Ruckus Networks : Un partenariat stratégique pour le Wi-Fi 7

Boingo Wireless a choisi Ruckus Networks pour le déploiement de son réseau Wi-Fi 7, installant des points d’accès de dernière génération. Ce choix stratégique témoigne de la volonté de Boingo Wireless d’offrir des solutions de pointe à ses utilisateurs.

Le PDG de Boingo Wireless, Mike Finley, a déclaré :

« Le CES et Las Vegas ont accueilli des dévoilements de technologies révolutionnaires il est donc normal que Boingo Wireless contribue à cette liste de nouveautés avec ce déploiement inaugural du Wi-Fi 7 dans le métro ».

Disponibilité et accessibilité du réseau Wi-Fi 7 de Boingo Wireless

Le réseau Wi-Fi 7 de Boingo Wireless est désormais accessible au public dans le métro de Las Vegas. Bien que les smartphones compatibles Wi-Fi 7 soient encore rares, cette innovation prépare le terrain pour des connexions ultra-rapides et fiables à l’avenir.