CES 2024 : Acer PREDATOR CONNECT X7 5G CPE, un routeur 5G et Wi-Fi 7.

Avec Le Predator Connect X7 5G CPE, Acer annonce un nouveau routeur gaming, exploitant la puissance de la technologie Qualcomm® Immersive Home Platform et du Wi-Fi 7 tribande pour des connexions stables et un gameplay sans fil plus performant.

On vous l’annonçait le premier jour de l’année, 2024 va être une grande année pour les technologies sans fil et notamment celle que nous préférons depuis plus de 10 ans à savoir le Wi-Fi 7. En effet, si les premières annonces arrivaient timidement en novembre, décembre avec des produits Wi-Fi 7 estampillés « Draft », il semblerait que ça y est, la course est partie chez les fabricants de routeurs. Et Acer en est de la partie avec des nouveaux routeurs qui vont séduire.

Acer Predator Connect X7 5G CPE, pour jouer à pleine vitesse ou que vous soyez.

Le CES 2024 de Las Vegas ouvre ses portes mardi et déjà de nombreuses marques annoncent leurs sorties. C’est le cas notamment chez Acer. Et dans cette news on vous parle de son routeur Predator Connect X7 5G CPE. Un routeur qui permet aux utilisateurs et notamment aux gamers de se connecter n’importe où en exploitant la fois la vitesse de la fibre ou du câble, mais aussi la 5G des opérateurs mobiles.

Ce nouveau routeur exploite en effet à la fois une connexion 5G, mais aussi du Wi-Fi 7, exploitant ainsi les gammes de fréquences 2.4GHz, 5GHz et 6 GHz. Pour ce faire, Acer s’est choisi un partenaire de choix en intégrant la plateforme Qualcomm Immersive Home. Ce nouveau routeur en forme de tour rectangulaire exploite également la technologie Multi-Link MESH et la technologie MLO pour offrir une couverture la plus large possible.

En outre, Acer a équipé son Predator Connect X7 5G CPE de trois ports Ethernet, un port Ethernet pour la partie WAN et deux autres ports Ethernet pour le réseau dont un destiné aux gamers. Par ailleurs, le routeur pourra être configuré et superviser via une application dédiée baptisée « Acer Predator Connect ». Cette application permettra d’avoir un aperçu complet sur le routeur et l’utilisation du réseau.

Un concentré de fonctions.

Acer a intégré sur la partie supérieure de son routeur, un logo multicolore qui selon l’engorgement/la qualité du signal du réseau changera de couleur.À noter que tout cela est propulsé par un processeur quadricœur haute-performance de Qualcomm Technologies.

Côté WiFi, on retrouve donc du Wi-Fi 7 et les technologies MU-MIMO et OFDMA qui permettront d’avoir une meilleure stabilité du signal entre le routeur et les appareils connectés.

Prix et Disponibilité.

Le routeur Acer Predator Connect X7 5G CPE sera présenté au CES 2024 à Las Vegas cette semaine. Pour ce qui est de sa date de commercialisation et son prix, le constructeur n’a pas encore communiqué d’informations.