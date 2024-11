Pas de Wi-Fi 7 sur les nouveaux iMac et MacBook Pro ? Les limitations du processeur M4

Les derniers iMac, MacBook Pro et Mac mini équipés du processeur M4 viennent de sortir, mais ne prennent pas en charge la norme Wi-Fi 7. Une nouvelle qui a surpris de nombreux utilisateurs.

Apple poursuit le développement de ses gammes de produits informatiques, avec une attention particulière portée à l’amélioration de la performance et de la connectivité de ses appareils, comme le montrent les dernières versions de l’iMac et du MacBook Pro.

Les nouveaux appareils Apple M4 : Un point sur la connectivité

La gamme du constructeur s’agrandit avec l’introduction des nouveaux iMac, MacBook Pro, et Mac mini équipés du processeur M4. Malgré l’introduction de plusieurs évolutions technologiques, l’absence de compatibilité avec le Wi-Fi 7 est notable.

En effet, bien que la norme Wi-Fi 7 soit présente et que certains fournisseurs Internet propose des box avec Wi-Fi 7 avec des vitesses nettement supérieures, ces appareils restent compatibles avec le Wi-Fi 6E. Une décision qui pourrait sembler étonnante, mais qui correspond probablement à une stratégie d’Apple de garantir une certaine stabilité des performances avant d’intégrer cette technologie plus avancée.

Pourquoi pas de Wi-Fi 7 sur les Mac M4 ?

Apple étoffe son catalogue avec des produits qui continuent d’être à la pointe de la technologie, mais choisit cette fois-ci de ne pas intégrer le Wi-Fi 7. Ce choix peut s’expliquer par plusieurs raisons : la maturité de la technologie, la stabilité des performances du Wi-Fi 6E, ainsi que le besoin de garantir une compatibilité optimale avec l’écosystème actuel.

Pour Apple, cette absence n’est pas forcément un frein, puisque le Wi-Fi 6E offre déjà une excellente performance, avec une large bande passante et une meilleure gestion de la congestion du réseau.

L’évolution des autres technologies d’Apple

Parallèlement à l’absence de Wi-Fi 7, Apple enrichit sa gamme avec d’autres améliorations. Les nouveaux Mac disposent du Thunderbolt 5, une connectique qui permet des transferts de données encore plus rapides et une meilleure gestion des flux audio et vidéo.

De plus, l’écran nano-texturé est présent sur certains modèles, améliorant la qualité d’affichage et réduisant les reflets. Ces nouvelles caractéristiques témoignent de la volonté d’Apple de proposer des produits toujours plus performants, malgré l’absence du Wi-Fi 7.

Réactions des utilisateurs : Entre déception et compréhension

La réaction des utilisateurs face à cette absence de compatibilité avec le Wi-Fi 7 est partagée. Certains regrettent que ces nouveaux appareils ne soient pas plus “futurs-proof” face à une norme qui devrait s’imposer dans les prochaines années.

D’autres, cependant, reconnaissent que le Wi-Fi 6E offre déjà des performances largement suffisantes pour la plupart des usages actuels, et que l’arrivée du Wi-Fi 7 n’est pas encore une impératif pour beaucoup de foyers et d’entreprises.

Récapitulatif technique

Processeur : M4

: M4 Compatibilité Wi-Fi : Wi-Fi 6E

: Wi-Fi 6E Connectivité : Thunderbolt 5

: Thunderbolt 5 Écran : Nano-texturé sur certains modèles

: Nano-texturé sur certains modèles Stockage : SSD jusqu’à 8 To

: SSD jusqu’à 8 To Mémoire vive (RAM) : Jusqu’à 64 Go

: Jusqu’à 64 Go Ports : 4 ports Thunderbolt 5, 2 ports USB-A, prise casque 3,5 mm

: 4 ports Thunderbolt 5, 2 ports USB-A, prise casque 3,5 mm Système d’exploitation : macOS Ventura

: macOS Ventura Graphismes : GPU intégré avec architecture améliorée

: GPU intégré avec architecture améliorée Caméra : Caméra FaceTime HD 1080p

: Caméra FaceTime HD 1080p Audio : Système à six haut-parleurs avec audio spatial

