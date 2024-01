Škoda Auto Révolutionne l’Expérience de Conduite avec l’Intégration de ChatGPT

Škoda Auto, la marque renommée dans l’industrie automobile, a récemment annoncé une avancée majeure : l’intégration du chatbot basé sur l’intelligence artificielle, ChatGPT, dans son assistant vocal Laura.

Cette innovation promet de transformer radicalement l’expérience des utilisateurs à bord de leurs véhicules, rendant leur quotidien plus facile et agréable.

Une Nouvelle Ère pour les Modèles Škoda

Les modèles Škoda basés sur les plateformes MEB GP et MQB EVO bénéficieront grandement de cette nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs auront accès à une vaste base de données IA et pourront se faire lire des contenus en conduisant. Cette fonction est alimentée par Cerence Chat Pro, du partenaire technologique Cerence Inc., offrant une intégration unique et adaptée à l’automobile de ChatGPT. La sécurité des données personnelles et des informations du véhicule est garantie en tout temps.

Vision du CEO de Škoda Auto

Klaus Zellmer, CEO de Škoda Auto, a déclaré :

« L’enrichissement de l’assistance vocale Škoda avec l’intelligence artificielle rend nos voitures de meilleurs compagnons au quotidien. Conducteurs et passagers auront un accès facile et verbal à un monde de connaissances pendant leurs trajets. L’intégration de ChatGPT dans notre assistant vocal Laura est une nouvelle façon pour Škoda d’adapter les technologies avancées afin d’améliorer l’expérience de conduite. Tout reste mains libres pour le conducteur et la sécurité des données reste une priorité. Je suis convaincu que nos clients apprécieront cette fonctionnalité moderne. »

Fonctions Innovantes pour une Expérience Accrue à Bord

Grâce à Cerence Chat Pro, l’intégration de ChatGPT dans l’assistant vocal Laura introduit une variété de nouvelles capacités qui vont bien au-delà des commandes vocales précédentes. L’assistant vocal Laura peut être utilisé, par exemple, pour contrôler l’infodivertissement, la navigation, la climatisation et répondre à des questions de culture générale.

À l’avenir, l’IA fournira des informations supplémentaires en réponse à des questions allant au-delà de cela, dans le cadre de ses capacités en constante évolution. Cela peut être utile pendant un voyage en voiture : enrichir les conversations, clarifier les questions, interagir dans un langage intuitif, recevoir des informations spécifiques au véhicule, et bien plus encore – le tout en mode mains libres pour une sécurité accrue du conducteur et des passagers.

La Protection des Données comme Priorité Absolue

L’opération reste simple pour le conducteur : l’assistant vocal est activé par « Okay, Laura » ou le bouton correspondant sur le volant. Si la demande ne peut pas être traitée par le système Škoda, elle est anonymement transférée à l’IA. ChatGPT n’accède pas aux données du véhicule ni aux informations personnelles. Toutes les interactions sont immédiatement supprimées après traitement pour garantir le plus haut standard de protection des données. Cette nouvelle fonctionnalité sera également disponible dans d’autres modèles des marques du groupe Volkswagen.

Disponibilité.

Le nouveau chatbot sera proposé avec la dernière génération de systèmes d’infodivertissement à partir de mi-2024. Il sera disponible dans les modèles suivants basés sur les plateformes MEB GP et MQB EVO : versions sélectionnées du Škoda Enyaq, la nouvelle génération du Škoda Superb et Kodiaq, et la Škoda Octavia mise à jour.