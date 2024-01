Galaxy XCover7 : Le Nouveau Smartphone Robuste de Samsung

Samsung, le géant coréen de la technologie, vient de lancer le Galaxy XCover7, un smartphone conçu pour résister aux conditions les plus difficiles. Ce dernier-né de la série XCover est un hommage à la durabilité et à l’innovation, visant à combler les besoins des utilisateurs dans des environnements de travail exigeants.

Il existe un segment de marché du smartphone peu connu du grand public. Ce marché c’est celui des téléphones robustes, à toute épreuve. Et dans ce segment si on trouve des noms comme CrossCall ou AGM, il existe aussi une marque bien connue du grand public. Cette marque c’est Samsung.

Galaxy XCover7 : Un Smartphone Conçu pour les Environnements Difficiles

Le Galaxy XCover7 se distingue par sa robustesse exceptionnelle. Résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs, il peut survivre à des chutes allant jusqu’à 1,5 mètre. Samsung a clairement conçu cet appareil pour s’adapter aux chantiers de construction, aux entrepôts et à d’autres environnements de travail rigoureux.

Connectivité et Sécurité : Les Points Forts du Galaxy XCover7

Outre sa robustesse, le Galaxy XCover7 offre une connectivité 5G et Wi-Fi 5 rapide. Il est également équipé de connexions POGO pour une recharge facile de plusieurs appareils. En matière de sécurité, Samsung Knox Vault et Knox Capture assurent une protection solide contre les menaces logicielles et matérielles.

Galaxy XCover7 : Une Technologie Adaptée aux Professionnels

Avec un écran de 6,6 pouces et la capacité de numériser rapidement des codes-barres via Knox Capture, le Galaxy XCover7 est idéal pour les points de vente mobiles et les environnements d’entrepôt. Samsung enrichit sa gamme avec cet appareil polyvalent, répondant aux besoins spécifiques des professionnels.

Prix et Disponibilité.

Le Galaxy XCover7 est disponible dès maintenant, offrant une solution robuste et fiable pour seulement 359 €. Samsung continue de développer son assortiment en proposant des solutions adaptées à une large gamme d’utilisateurs.