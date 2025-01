La série Galaxy S25 de Samsung dévoilée : l’innovation au cœur des smartphones et le Wi-Fi 7 désormais la norme.

La série Galaxy S25 de Samsung marque une nouvelle ère dans l’univers des smartphones. Avec des innovations technologiques majeures et un design épuré, cette gamme redéfinit les attentes des utilisateurs. Samsung confirme une fois de plus son statut de leader dans le secteur.

La marque sud-coréenne, déjà réputée pour son engagement envers l’innovation, propose avec le Galaxy S25 une série ambitieuse. Les modèles présentés offrent des performances accrues, une autonomie optimisée et des fonctionnalités pensées pour un usage quotidien enrichi.

Un design futuriste et épuré

Avec la série Galaxy S25, Samsung mise sur un design élégant. Les bordures ont été encore affinées, offrant un écran presque sans limites. L’utilisation de matériaux premium, comme l’aluminium renforcé et le verre Gorilla Glass Victus 3, renforce la durabilité tout en préservant l’esthétique.

L’écran Dynamic AMOLED 2X des Galaxy S25 et S25 Ultra affiche une résolution impressionnante, accompagnée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les couleurs sont plus vives, les noirs encore plus profonds, assurant une expérience visuelle immersive pour les amateurs de streaming ou de gaming.

Performances de pointe grâce à l’Exynos 2500

La série Galaxy S25 est alimentée par le tout nouveau processeur Exynos 2500 (ou Snapdragon 8 Gen 3 dans certaines régions). Gravé en 3 nm, ce chipset offre une puissance inégalée, une meilleure gestion thermique et une efficacité énergétique accrue.

Avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et des options de stockage allant jusqu’à 1 To, les Galaxy S25 garantissent une fluidité à toute épreuve, même pour les tâches les plus exigeantes comme le montage vidéo ou les jeux 3D.

Un appareil photo révolutionnaire

La série Galaxy S25 Ultra se distingue particulièrement par son module photo. Samsung introduit un capteur principal de 200 MP amélioré, avec une technologie d’agrégation des pixels pour des images plus nettes, même dans des conditions de faible luminosité.

Les autres capteurs incluent :

Un ultra grand-angle de 12 MP.

Deux téléobjectifs (3x et 10x) de 12 MP, parfaits pour les prises de vue à distance.

Une caméra frontale de 12 MP, optimisée pour les selfies et les appels vidéo.

L’intelligence artificielle joue un rôle central, avec des fonctionnalités comme l’optimisation automatique des scènes et la réduction du bruit en temps réel.

Autonomie prolongée et charge rapide

Samsung a intégré une batterie de 5000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra, associée à des optimisations logicielles pour une meilleure autonomie. Les modèles de la gamme sont compatibles avec la charge rapide de 45 W et la charge sans fil.

L’autonomie s’avère idéale pour une utilisation intensive : appels, navigation, gaming ou streaming. De plus, la gestion intelligente de la batterie prolonge la durée de vie à long terme.

Connectivité et sécurité améliorées

La série Galaxy S25 prend en charge la 5G avancée, le Wi-Fi 7 et la technologie Bluetooth 5.4, garantissant des connexions rapides et stables. Samsung renforce également la sécurité avec Knox Vault, une technologie de protection des données personnelles et professionnelles.

One UI 6.1, la dernière interface utilisateur de Samsung, offre une personnalisation accrue et une navigation intuitive, s’harmonisant parfaitement avec Android 14.

Récapitulatif technique

Écran : Dynamic AMOLED 2X, 6,8 pouces (Ultra), 120 Hz.

Processeur : Exynos 2500 / Snapdragon 8 Gen 3 (selon région).

RAM : Jusqu’à 16 Go LPDDR5X.

Stockage : 256 Go à 1 To.

Caméra principale : 200 MP (Ultra), technologie d’agrégation des pixels.

Batterie : 5000 mAh, charge rapide 45 W.

Connectivité : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Système d’exploitation : Android 14 avec One UI 6.1.

