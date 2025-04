MediaTek Kompanio Ultra : l’IA embarquée au service de la performance pour Chromebook Plus

Le marché des Chromebook évolue rapidement, avec une exigence croissante en matière de performance, d’autonomie et d’intelligence embarquée. C’est dans ce contexte que MediaTek lève le voile sur le Kompanio Ultra, une puce haut de gamme pensée pour équiper les Chromebook Plus de dernière génération. Conçu pour marier efficacité énergétique et puissance de traitement, ce nouveau SoC promet de transformer l’expérience utilisateur.

Basée à Hsinchu, à Taïwan, MediaTek continue d’étoffer son catalogue de processeurs mobiles. Le Kompanio Ultra vient s’ajouter à une gamme déjà bien fournie, affirmant l’ambition de la marque de s’imposer dans le segment des ordinateurs portables légers et connectés. En partenariat étroit avec Google, MediaTek signe ici une solution tournée vers l’avenir.

Une architecture CPU taillée pour la performance Chromebook

Le Kompanio Ultra repose sur une architecture CPU « all big core », propulsée par un Arm Cortex-X925 cadencé jusqu’à 3,62 GHz. Ce choix technique vise à garantir une fluidité maximale sur les tâches gourmandes comme le montage vidéo, la création de contenu ou encore les jeux en haute résolution. Le multitâche devient ainsi une évidence, même en environnement contraignant.

Cette stratégie d’architecture unique permet au Kompanio Ultra de se positionner en tête du marché en termes de performance par watt, un critère essentiel pour les utilisateurs nomades. Le résultat : une expérience sans latence, même en pleine charge.

Une puissance IA inédite pour l’autonomie intelligente

Avec 50 TOPS de puissance dédiée à l’intelligence artificielle, le Kompanio Ultra inaugure une nouvelle ère pour les Chromebooks. Son NPU de 8e génération permet une prise en charge native des expériences IA génératives. Que ce soit pour l’automatisation des tâches, la personnalisation en temps réel ou la reconnaissance de contenus, tout se fait en local, sans besoin de connexion.

Ce fonctionnement localisé optimise la vitesse, la sécurité et l’efficacité énergétique, tout en libérant l’utilisateur des contraintes du cloud. Une réponse directe aux besoins croissants en confidentialité et en performance continue.

Une efficacité énergétique sans compromis

Gravé en 3 nm, le Kompanio Ultra combine puissance et sobriété. Son efficacité énergétique repose non seulement sur une finesse de gravure avancée, mais aussi sur une gestion intelligente de l’énergie, orchestrée par MediaTek. Les larges caches intégrés et le contrôle dynamique des ressources assurent une utilisation prolongée sur une seule charge.

L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs de travailler, streamer et jouer plus longtemps sans sacrifier la fluidité. C’est cette autonomie étendue qui positionne le Kompanio Ultra comme un allié des étudiants, des professionnels en déplacement et des créateurs nomades.

Une expérience multimédia immersive et connectée

Le Kompanio Ultra ne se contente pas de performances brutes. Il prend aussi soin de l’expérience utilisateur au quotidien. Il supporte deux écrans externes 4K, ce qui ravira les adeptes du multitâche visuel. Côté audio, le traitement Hi-Fi avancé garantit des appels clairs et un son immersif, que ce soit pour les réunions ou le divertissement.

La connectivité n’est pas en reste avec le support natif du Wi-Fi 7, gage de rapidité et de stabilité dans toutes les situations. Les Chromebooks ainsi équipés pourront bénéficier d’une latence réduite et d’une portée améliorée, en particulier dans les environnements saturés.

Un design pensé pour les Chromebook nouvelle génération

Enfin, le Kompanio Ultra a été pensé pour s’intégrer dans des machines fines, silencieuses et faciles à transporter. Grâce à une dissipation thermique optimisée, il permet des designs sans ventilateur, allégeant les appareils tout en les maintenant performants. C’est une aubaine pour les constructeurs cherchant à combiner légèreté et puissance.

Les premiers Chromebook Plus propulsés par ce nouveau processeur sont attendus dans les mois à venir. Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de MediaTek pour démocratiser l’IA embarquée et renforcer sa présence dans le monde du PC léger.

Récapitulatif technique

Gravure : 3 nm

Architecture CPU : All big core avec Arm Cortex-X925 jusqu’à 3.62 GHz

Puissance IA : 50 TOPS , NPU 8e génération

Écrans supportés : jusqu’à deux écrans externes 4K

Audio : traitement Hi-Fi avancé

Connectivité : Wi-Fi 7

Optimisation énergétique : grands caches, gestion intelligente de l’énergie

Format : conception fanless possible, idéale pour machines fines

