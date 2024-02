L’application Home + Security fait peau neuve.

Avec son application Home + Security, la marque Netatmo offre à ses clients dotés de produits domotiques de tout piloter depuis leur smartphone. L’entreprise annonce une mise à jour qui rend son application « plus moderne et plus ergonomique ».

Netatmo, leader de la maison intelligente, conçoit des produits simples et intelligents pour une maison plus sûre et plus confortable. La marque qui a rejoint en 2018 le groupe Legrand ne cesse de faire évoluer ses produits et leur fonctionnement.

L’application Home + Security totalement renouvelée.

Netatmo annonce une mise à jour majeure de son application « Home + Security ». L’application qui au départ était destinée aux modèles de caméras Netatmo a évolué et est désormais utile pour toutes les solutions domotiques connectées du groupe Legrand.

Cette nouvelle version fait donc peau neuve et Netatmo repositionne et ajoute certaines fonctionnalités. De quoi donner à l’utilisateur une navigation plus ergonomique et offre un accès rapide à trois fonctionnalités clés :

Tableau de bord : il offre une vue d’ensemble de ce qui se passe à la maison, avec la possibilité d’agir instantanément.

Fil d’actualité : il retrace tous les événements passés et permet de revoir le contenu.

Paramètres : ils permettent de gérer la maison, d’ajouter de nouveaux produits et de personnaliser les notifications.

Bien sûr il sera possible pour les utilisateurs de configurer chaque appareil connecté séparément et configurer des scénarios de type : ajuster la caméra extérieure intelligente pour allumer son projecteur uniquement en présence d’une personne ou d’une voiture dans le jardin, excluant les déclenchements liés à des animaux tels que chiens ou chats.

Ou encore : Être reconnu par la Caméra intérieure intelligente afin que, grâce à la géolocalisation, la surveillance soit automatiquement suspendue dès son retour à la maison.

Prix et Disponibilité.

Cette nouvelle version de l’application Home + Security est d’ores et déjà disponible depuis le play store de Google ou l’AppleStore. Une mise à jour gratuite bien évidemment. Il est possible de l’installer manuellement sinon Netatmo proposera lors du lancement de l’app une mise à jour automatique.