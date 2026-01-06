CES 2026 : MSI dévoile les Prestige 14 et Prestige 16, redéfinissant la gamme pro mobile

La gamme Prestige 2026 de MSI marque une étape importante pour les ordinateurs portables professionnels, avec un design repensé, des performances durables et une mobilité accrue. Présentée au CES 2026, cette nouvelle série comprend les modèles Prestige 14 et Prestige 16, pensés pour les créatifs, les professionnels en déplacement et tous ceux qui recherchent un équilibre entre puissance et élégance.

MSI étoffe son catalogue avec des machines plus fines et plus légères, tout en conservant des performances élevées. La silhouette affinée, les matériaux premium et les innovations intégrées témoignent de la volonté du constructeur de répondre aux besoins d’une clientèle exigeante sur plusieurs fronts : créativité, productivité et confort d’utilisation.

Introduction au CES 2026 : une nouvelle ère pour la série Prestige

Lors du CES 2026, MSI a présenté ses nouveaux ordinateurs portables Prestige 14 et Prestige 16, destinés aux professionnels mobiles et aux créateurs de contenu. Cette nouvelle génération se distingue par un profil plus fin, des courbes plus douces et une conception haut de gamme qui s’exprime tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

A relire : MSI dévoile ses nouvelles consoles portables Claw A8 et Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition Le marché des consoles portables sous Windows s’intensifie. MSI passe à la vitesse supérieure avec le lancement de deux modèles aux configurations distinctes : la Claw A8 motorisée par AMD, et la…

Les deux modèles inaugurent un nouveau design tout en aluminium, offrant une sensation plus raffinée et robuste. Par rapport à leurs prédécesseurs, ils affichent un poids réduit significativement, une caractéristique clé pour une utilisation prolongée en déplacement.

Design et finesse : l’esthétique revisitée de la série Prestige

La nouvelle série Prestige se démarque avant tout par son design. MSI a opté pour des lignes plus modernes et arrondies, conférant une silhouette élégante tout en améliorant l’ergonomie générale. Les profils affinés permettent au Prestige 14 de peser seulement 1,32 kg, soit une réduction de près de 22 % par rapport à la génération précédente, renforçant ainsi sa mobilité.

De son côté, le Prestige 16 conserve son statut de modèle haut de gamme dans sa catégorie avec un poids de seulement 1,59 kg, tout en intégrant des composants puissants et efficaces. L’usage intensif de l’aluminium contribue à cette impression de qualité tout en améliorant la dissipation thermique.

Performances et autonomie : équilibre entre puissance et efficacité

Sous le capot, les nouveaux Prestige sont équipés des derniers processeurs Intel® Core™ Ultra Série 3, conçus pour offrir des performances durables en création de contenu, multitâche et productivité professionnelle. Ces processeurs intègrent des capacités d’intelligence artificielle de nouvelle génération, permettant d’accélérer certaines tâches, comme le traitement de données ou l’optimisation des workflows.

La batterie haute capacité de 81 Wh promet une autonomie remarquable : MSI annonce jusqu’à 30 heures de lecture vidéo en 1080p, un indicateur fort pour ceux qui passent de longues journées sans accès à une alimentation. Cette autonomie étendue est essentielle pour les professionnels souvent en déplacement.

Le nouveau processeur graphique Intel Arc B390, intégré aux deux modèles, apporte un bond notable en termes de performances visuelles. Ainsi, au-delà de la productivité, ces machines permettent également la création graphique, la retouche photo/vidéo et même l’exécution de certains jeux AAA lors des temps libres.

Système thermique avancé : performance silencieuse

Pour gérer la dissipation thermique tout en maintenant un fonctionnement silencieux, MSI a repensé son système de refroidissement. Une chambre à vapeur avancée, combinée à deux ventilateurs et à la conception Intra Flow, assure une régulation efficace de la température.

Ce système permet aux ordinateurs de maintenir des performances élevées, même sous charge, tout en maintenant un niveau sonore inférieur à 30 dBA. C’est un atout majeur pour les utilisateurs en environnement silencieux, comme les réunions ou les espaces ouverts.

Prestige 14 et 16 Flip : la version convertible pensée pour la créativité

MSI propose également les versions Prestige 14 Flip et Prestige 16 Flip, qui conservent les mêmes performances et le même design que les modèles classiques, avec l’ajout d’un châssis convertible 2-en-1.

Ces versions sont équipées d’écrans tactiles compatibles avec un stylet, offrant une flexibilité accrue pour la prise de notes, le dessin numérique ou les présentations interactives. Le design du Flip intègre une charnière robuste permettant une position tablette ou ordinateur portable selon les besoins de l’utilisateur.

MSI Nano Pen : stylet innovant au service de la productivité

Le MSI Nano Pen, inclus avec les modèles Flip, se distingue par son intégration pratique : un emplacement astucieux au bas de l’ordinateur permet de le ranger en toute sécurité tout en le rechargeant automatiquement.

La recharge rapide du stylet est un atout notable : seulement 15 secondes de charge suffisent pour obtenir jusqu’à 45 minutes d’utilisation, et une charge complète ne prend que 30 secondes.

Grâce à une collaboration exclusive entre MSI et Microsoft, le stylet intègre la fonction « Appuyer pour parler » de Copilot. En appuyant sur les boutons, les utilisateurs peuvent activer la saisie vocale de Copilot, facilitant ainsi les interactions naturelles et rapides lors de déplacements.

Interface améliorée : pavé tactile et sécurité renforcée

La série Prestige introduit également un pavé tactile plus large, baptisé Action Touchpad, qui offre 53 % d’espace en plus par rapport aux générations précédentes. Il intègre des zones de gestes personnalisables pour un contrôle intuitif des fonctions courantes.

Côté sécurité, MSI n’a pas négligé les aspects professionnels avec la présence d’un module TPM 2.0, la reconnaissance faciale et d’empreintes digitales via Windows Hello, ainsi que la fonction Smart Guard qui détecte la présence de l’utilisateur pour verrouiller automatiquement l’appareil.

Écran OLED haut de gamme : immersion visuelle certifiée

Les nouveaux Prestige sont dotés d’un superbe écran OLED 2,8K 120 Hz avec VRR (Variable Refresh Rate) et la certification DisplayHDR True Black 1000. Ce type de dalle offre des contrastes exceptionnels, des couleurs riches et un confort visuel adapté aux activités créatives, ainsi qu’à la consommation multimédia.

L’association de la haute résolution, du taux de rafraîchissement et de la technologie OLED permet d’assurer une expérience fluide et immersive, que ce soit pour le montage vidéo, la retouche photo ou le visionnage de contenus.

Conclusion : une gamme Prestige plus raffinée et performante

Avec les Prestige 14, Prestige 16 et leurs versions Flip, MSI propose une série d’ordinateurs portables qui redéfinissent les standards du segment professionnel mobile. Alliant design haut de gamme, performances solides, autonomie étendue et innovations utiles, ces modèles répondent aux attentes des professionnels modernes.

Récapitulatif technique

Châssis en aluminium

Poids : 1,32 kg (Prestige 14) / 1,59 kg (Prestige 16)

Processeurs Intel® Core™ Ultra Série 3

GPU intégré Intel Arc B390

Batterie 81 Wh (jusqu’à 30 h lecture vidéo)

Système thermique à chambre à vapeur + deux ventilateurs

Versions Flip 2‑en‑1 avec stylet MSI Nano Pen

Pavé tactile Action Touchpad + zones gestures

Sécurité : TPM 2.0, Windows Hello, Smart Guard

Écran OLED 2,8K 120 Hz, VRR, DisplayHDR True Black 1000

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

