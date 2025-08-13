INOX lance ses poignées de porte intelligentes de luxe connectées au cloud

L’univers des accès résidentiels haut de gamme évolue encore avec INOX, qui dévoile deux nouvelles poignées de porte intelligentes pensées pour allier élégance intemporelle et innovation connectée. Conçues pour les environnements résidentiels de luxe et les résidences verticales, elles s’adressent à ceux qui veulent conjuguer design et sécurité de pointe.

Fondée sur une expertise reconnue dans les solutions de verrouillage haut de gamme, INOX continue d’élargir son catalogue avec des produits alliant robustesse et technologie avancée. L’entreprise californienne est déjà une référence dans la serrurerie résidentielle et commerciale, et ses dernières créations renforcent cette position.

Deux modèles au design soigné et polyvalent

La gamme s’enrichit de deux références : le ISTH-BWK Smart Handleset, au design monobloc avec plaque complète et lignes épurées, et le ISTH-HUK Smart Handleset, en trois pièces, pensé pour s’adapter aussi bien aux architectures traditionnelles que contemporaines. Les deux modèles sont façonnés en acier inoxydable haut de gamme, garantissant durabilité et performance.

Technologie connectée et sécurité avancée

Chaque poignée est équipée de la connectivité Bluetooth et Wi-Fi, intégrant un clavier discret, un lecteur RFID et un système mécanique de secours par clé. Grâce à l’application mobile INOX, les utilisateurs peuvent gérer l’accès à distance, personnaliser les paramètres de sécurité, suivre l’historique des visiteurs et recevoir des alertes en temps réel.

Finitions haut de gamme et durabilité

Disponible en neuf finitions protectrices, dont le revêtement céramique CeraMax™, la gamme se distingue par une résistance accrue à l’usure et une esthétique préservée dans le temps. Ce traitement est particulièrement adapté aux résidences de standing, où le design doit rester impeccable malgré un usage fréquent.

Installation simplifiée pour un accès immédiat

L’un des points forts de ces poignées intelligentes réside dans leur facilité d’installation. En moins de 30 minutes, le dispositif est prêt à fonctionner, sans nécessité de gros travaux ni de modifications complexes des portes existantes. Une solution pensée pour offrir rapidement confort et tranquillité d’esprit.

Un écosystème complet de serrures connectées

Avec ces nouvelles références, INOX renforce un catalogue déjà riche : verrous tubulaires interconnectés, serrures cylindriques, verrous à mortaiser, solutions cloud. L’entreprise poursuit ainsi sa stratégie d’intégration fluide entre design soigné et technologie intelligente, pour répondre aux besoins des résidences comme des espaces professionnels.

Récapitulatif technique

Modèles : ISTH-BWK (monobloc), ISTH-HUK (trois pièces)

Matériau : acier inoxydable haut de gamme

Connectivité : Bluetooth et Wi-Fi

Fonctions : clavier numérique, lecteur RFID, clé mécanique de secours

Application mobile : gestion à distance, alertes, suivi des accès

Finitions : 9, incluant CeraMax™

Installation : moins de 30 minutes

Cibles : résidences de luxe, immeubles haut de gamme, propriétés verticales

