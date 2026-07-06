Schlage Sense Pro Smart Deadbolt : la serrure connectée qui mise sur l’Ultra Wideband et Matter pour révolutionner l’accès à la maison

La Schlage Sense Pro Smart Deadbolt marque une nouvelle étape dans l’évolution des serrures connectées. Présentée comme un modèle haut de gamme, elle combine la technologie Ultra Wideband (UWB), la compatibilité Matter over Thread et l’intégration avec Apple Home pour proposer un déverrouillage mains libres plus précis. Avec cette nouvelle serrure, Schlage entend répondre aux attentes des utilisateurs de maisons intelligentes en privilégiant la sécurité, la simplicité d’utilisation et l’interopérabilité.

Schlage est l’un des fabricants historiques de solutions de sécurité résidentielle. Depuis plusieurs années, la marque étoffe son catalogue de serrures connectées en misant sur les standards ouverts et sur une meilleure intégration avec les principaux écosystèmes domotiques. Avec la Schlage Sense Pro Smart Deadbolt, le constructeur poursuit cette stratégie en proposant un produit pensé pour les maisons intelligentes de nouvelle génération.

Un design moderne pensé pour les entrées connectées

La Schlage Sense Pro Smart Deadbolt adopte un design minimaliste avec une façade tactile dépourvue de cylindre mécanique apparent. Disponible notamment en noir mat et en nickel satiné, elle s’intègre aussi bien aux habitations contemporaines qu’aux rénovations.

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L’interface repose sur un clavier tactile rétroéclairé accompagné d’une barre lumineuse permettant de verrouiller la porte d’un simple geste. Cette approche vise à simplifier les interactions tout en conservant une apparence discrète.

Une technologie Ultra Wideband pour un déverrouillage plus intelligent

La principale innovation de la Schlage Sense Pro Smart Deadbolt réside dans sa technologie propriétaire Schlage Converge, basée sur l’Ultra Wideband.

Contrairement aux solutions utilisant uniquement le Bluetooth ou le géorepérage, l’UWB mesure précisément la position, la trajectoire et la vitesse d’approche de l’utilisateur. La serrure détermine ainsi si la personne souhaite réellement entrer avant de procéder automatiquement au déverrouillage.

Cette approche limite les ouvertures involontaires lorsque l’utilisateur passe simplement devant son domicile ou reste à proximité de la porte.

Compatibilité Apple Home, Matter et Thread

La serrure prend en charge Apple Home avec la fonction Home Key, permettant d’utiliser un iPhone ou une Apple Watch comme clé numérique.

Elle est également compatible avec Matter over Thread, le nouveau standard destiné à unifier les objets connectés. Cette compatibilité facilite son intégration avec différents écosystèmes domotiques tout en améliorant la rapidité des communications et la stabilité du réseau.

Schlage annonce également une compatibilité future avec Aliro afin d’étendre la prise en charge des clés numériques aux appareils Android compatibles.

Des fonctionnalités complètes pour la gestion des accès

La Schlage Sense Pro Smart Deadbolt propose plusieurs méthodes d’accès :

déverrouillage automatique mains libres ;

Apple Home Key ;

clavier tactile ;

verrouillage en un geste ;

gestion à distance via l’application Schlage Home.

L’application permet également de créer jusqu’à 250 codes d’accès différents, de consulter l’historique des ouvertures, de programmer un verrouillage automatique et de gérer les autorisations des utilisateurs.

Une alimentation pensée pour un usage quotidien

La serrure fonctionne avec quatre piles AA.

En cas de batterie totalement déchargée, Schlage a intégré un port USB-C permettant d’alimenter temporairement la serrure afin d’ouvrir la porte sans démonter le dispositif.

Le fabricant annonce une autonomie pouvant atteindre environ six mois selon les conditions d’utilisation et les fonctionnalités activées.

Prix, disponibilité et public visé

La Schlage Sense Pro Smart Deadbolt est commercialisée à partir de 399 dollars, avec plusieurs configurations incluant poignées et ensembles de porte disponibles à un tarif supérieur.

Ce positionnement la destine principalement aux utilisateurs déjà équipés d’une maison connectée, notamment ceux utilisant Apple Home et souhaitant bénéficier des avantages du standard Matter.

Ce qu’il faut retenir

La Schlage Sense Pro Smart Deadbolt inaugure une nouvelle génération de serrures connectées reposant sur l’Ultra Wideband.

Elle combine Matter over Thread, Apple Home Key et une gestion complète via Wi-Fi.

Son système de déverrouillage intelligent vise à réduire les ouvertures accidentelles tout en améliorant le confort d’utilisation.

Avec un tarif de départ de 399 dollars, elle cible clairement le segment premium des maisons intelligentes.

Positionnement sur le marché

La Schlage Sense Pro Smart Deadbolt évolue sur le segment haut de gamme des serrures connectées.

Elle se positionne face aux solutions proposées par Yale, Aqara, Level ou encore August, avec un argument différenciant : l’utilisation de l’Ultra Wideband pour un déverrouillage particulièrement précis.

Son orientation vers Matter et Apple Home lui permet également d’anticiper l’évolution des standards de la maison connectée.

FAQ : Schlage Sense Pro Smart Deadbolt

Quelle est la principale nouveauté de la Schlage Sense Pro Smart Deadbolt ?

Elle utilise la technologie Ultra Wideband afin de déterminer précisément l’approche de l’utilisateur et d’autoriser un déverrouillage mains libres plus fiable.

Est-elle compatible Matter ?

Oui. Elle fonctionne avec Matter over Thread afin de s’intégrer à plusieurs plateformes domotiques compatibles.

Peut-on utiliser un iPhone pour ouvrir la porte ?

Oui. La serrure prend en charge Apple Home Key avec un iPhone ou une Apple Watch compatibles.

Combien de codes d’accès peut-elle enregistrer ?

Jusqu’à 250 codes différents peuvent être créés depuis l’application Schlage Home.

Quel est son prix ?

Le prix de lancement est fixé à partir de 399 dollars aux États-Unis.

Récapitulatif technique

Technologie : Ultra Wideband (UWB)

Connectivité : Matter over Thread, Wi-Fi

Compatibilité : Apple Home, Apple Home Key

Application : Schlage Home

Codes d’accès : jusqu’à 250

Batterie : 4 piles AA

Alimentation de secours : USB-C

Prix : à partir de 399 $

Coloris : Noir mat, Nickel satiné

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