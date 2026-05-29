nubia Air Pro : le smartphone ultra-fin de Nubia mise sur l’endurance, la photo 108 MP et la résistance IP69

Le constructeur Nubia dévoile le nubia Air Pro, un smartphone qui cherche à concilier finesse extrême, robustesse et autonomie longue durée. Avec seulement 5,99 mm d’épaisseur, le modèle entend se positionner comme une alternative premium pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil léger mais capable de résister aux usages intensifs du quotidien et aux activités extérieures.

La marque met également en avant plusieurs arguments techniques rarement réunis dans ce format : certifications IP69K/IP69/IP68, batterie silicium-carbone de 5 000 mAh, écran AMOLED 120 Hz et capteur photo principal de 108 MP. Le lancement européen du nubia Air Pro est prévu pour mai 2026 à partir de 449 €.

Nubia poursuit l’élargissement de sa gamme lifestyle avec un smartphone pensé pour un usage polyvalent. La marque, filiale de ZTE, cherche depuis plusieurs années à se démarquer grâce à des appareils au design affirmé et à des fonctionnalités orientées gaming, photo ou mobilité. Avec le nubia Air Pro, le fabricant adopte une approche davantage tournée vers l’outdoor et les usages actifs.

Un smartphone ultra-fin de seulement 5,99 mm

Le principal argument du nubia Air Pro repose sur son format particulièrement compact. Avec une épaisseur annoncée de 5,99 mm pour un poids de 172 grammes, Nubia mise sur une prise en main légère sans sacrifier l’autonomie.

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Le smartphone conserve pourtant une batterie de 5 000 mAh grâce à l’utilisation d’une technologie silicium-carbone. Cette solution permet d’augmenter la densité énergétique tout en limitant l’encombrement interne. Le constructeur promet ainsi une autonomie capable d’accompagner une journée complète d’utilisation intensive.

Le design repose sur un châssis en alliage d’aluminium renforcé accompagné d’un verre de protection destiné à limiter les dégâts en cas de chute.

Certifications IP69K, IP69 et IP68 : un smartphone pensé pour l’extérieur

Le nubia Air Pro se distingue également par sa résistance. Le smartphone bénéficie des certifications IP69K, IP69 et IP68, des standards rarement associés à un appareil aussi fin.

Concrètement, cela signifie que le téléphone résiste à la poussière, à l’immersion dans l’eau ainsi qu’aux projections sous haute pression. Nubia évoque aussi des usages liés aux activités extérieures, notamment la randonnée, le sport ou encore la photographie sous-marine.

Cette orientation outdoor se traduit également par l’intégration d’une boîte à outils dédiée comprenant plusieurs fonctions pratiques :

altimètre

boussole

fil à plomb

rapporteur

alarme sonore d’urgence

lampe stroboscopique

L’objectif est de transformer le smartphone en compagnon de mobilité pour les activités sportives et les sorties en extérieur.

Un capteur photo 108 MP orienté action et mobilité

La partie photo repose sur un capteur principal de 108 mégapixels. Nubia met surtout en avant la capacité du nubia Air Pro à capturer des scènes dynamiques grâce à plusieurs fonctions logicielles :

Quick Snap

mode rafale

ralenti vidéo

recadrage haute définition

Le smartphone embarque également une caméra frontale de 32 MP destinée aux selfies et aux appels vidéo.

La marque cible ici un public adepte de contenus mobiles et de réseaux sociaux, tout en cherchant à conserver un positionnement polyvalent. Les fonctions IA intégrées permettent par ailleurs de supprimer des objets, agrandir des images ou effectuer du détourage automatique.

Le Motion Key introduit un mode sport dédié

Parmi les nouveautés du nubia Air Pro, Nubia introduit un bouton physique baptisé Motion Key.

Cette touche permet d’activer rapidement un mode Sport conçu pour afficher les applications fitness et les statistiques d’entraînement sans manipulation complexe. Le smartphone vise ainsi les utilisateurs pratiquant la course à pied, le vélo ou encore le kayak.

Le constructeur proposera également un brassard dédié vendu séparément afin de faciliter le transport du téléphone pendant les activités sportives.

Cette approche rappelle certaines fonctionnalités présentes sur les montres connectées ou les smartphones durcis orientés outdoor, mais dans un format nettement plus fin.

Une fiche technique tournée vers la fluidité

Le nubia Air Pro embarque un processeur octa-core gravé en 6 nm dont la référence exacte n’a pas encore été communiquée.

Le smartphone propose jusqu’à :

20 Go de RAM dynamique (8 Go + 12 Go virtuels)

512 Go de stockage UFS 2.2

L’écran AMOLED de 6,77 pouces adopte un taux de rafraîchissement de 120 Hz afin d’améliorer la fluidité dans les jeux et la navigation. Nubia annonce également une luminosité maximale de 4 500 nits pour garantir une bonne visibilité en plein soleil.

Deux haut-parleurs stéréo complètent la fiche technique multimédia.

Batterie 5 000 mAh et charge rapide 45 W

Malgré sa finesse, le nubia Air Pro conserve une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 45 W.

Le smartphone prend aussi en charge :

la charge bypass pour limiter la chauffe pendant le jeu

la recharge inversée 10 W

une gestion énergétique optimisée via la batterie silicium-carbone

Ce type de batterie devient progressivement plus courant sur les smartphones premium en raison de sa meilleure densité énergétique.

Une intégration poussée des fonctions IA

Nubia intègre plusieurs outils dopés à l’intelligence artificielle dans le nubia Air Pro.

Le smartphone propose notamment :

un assistant IA

un compagnon virtuel

des outils de traduction

une assistance à la rédaction

des fonctions de retouche photo avancées

L’objectif est d’automatiser certaines tâches du quotidien tout en renforçant les capacités créatives du téléphone.

Ce qu’il faut retenir

Le nubia Air Pro combine un format ultra-fin de 5,99 mm avec une batterie de 5 000 mAh et des certifications IP69K/IP69/IP68 rarement vues sur un smartphone aussi compact.

Le modèle mise également sur la photo avec un capteur 108 MP et plusieurs fonctions orientées action et mobilité.

Nubia cherche surtout à séduire les utilisateurs actifs grâce au Motion Key, aux outils outdoor intégrés et à une autonomie longue durée.

Le lancement européen est prévu pour mai 2026 à partir de 449 €.

Positionnement sur le marché

Le nubia Air Pro se positionne sur le segment des smartphones milieu/haut de gamme orientés mobilité et outdoor.

Le modèle pourrait concurrencer certains appareils de Samsung, Honor ou Motorola misant sur la finesse et l’autonomie, tout en se distinguant par ses certifications IP69 et son orientation sportive.

Avec un prix annoncé à partir de 449 €, Nubia cible principalement les utilisateurs recherchant un smartphone design capable de résister à des usages plus intensifs que la moyenne.

FAQ : nubia Air Pro

Quelle est l’autonomie du nubia Air Pro ?

Le smartphone embarque une batterie silicium-carbone de 5 000 mAh. Nubia annonce une autonomie pensée pour accompagner une journée complète d’utilisation intensive.

Quelle recharge propose le nubia Air Pro ?

Le modèle prend en charge la charge rapide 45 W, la recharge inversée 10 W ainsi qu’un mode bypass limitant la chauffe pendant l’utilisation.

Le nubia Air Pro est-il étanche ?

Oui, le smartphone bénéficie des certifications IP69K, IP69 et IP68 contre l’eau et la poussière.

Quel appareil photo équipe le nubia Air Pro ?

Le smartphone utilise un capteur principal de 108 MP accompagné d’une caméra frontale de 32 MP.

Quel est le prix du nubia Air Pro ?

Le lancement européen du smartphone est prévu à partir de 449 €.

Quand sortira le nubia Air Pro ?

Le lancement européen est annoncé pour mai 2026 avant un déploiement mondial progressif.

Récapitulatif technique

Écran AMOLED 6,77 pouces

Taux de rafraîchissement 120 Hz

Luminosité 4 500 nits

Capteur photo principal 108 MP

Caméra selfie 32 MP

Batterie silicium-carbone 5 000 mAh

Charge rapide 45 W

Recharge inversée 10 W

Certifications IP69K / IP69 / IP68

Jusqu’à 20 Go de RAM dynamique

Stockage jusqu’à 512 Go UFS 2.2

Processeur octa-core 6 nm

Double haut-parleur stéréo

Motion Key dédié au sport

En résumé

Le nubia Air Pro cherche à réunir finesse, robustesse et autonomie dans un même smartphone. Malgré son design ultra-fin, il embarque une batterie de 5 000 mAh, un écran AMOLED 120 Hz et des certifications IP69 complètes. Nubia mise également sur la photo 108 MP et les fonctions outdoor pour séduire les utilisateurs actifs.

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