Dreame X60 Pro : la nouvelle génération de robots aspirateurs mise sur l’IA et le nettoyage automatisé

Avec sa nouvelle série X60 Pro, Dreame poursuit l’élargissement de son écosystème de maison connectée. Présentée en France le 27 mai, cette gamme de robots aspirateurs laveurs introduit plusieurs technologies destinées à automatiser davantage l’entretien domestique. La marque met notamment en avant une puissance d’aspiration annoncée à 42 000 Pa, un système d’intelligence artificielle capable d’identifier plus de 320 obstacles ainsi qu’un nouveau bras extensible pour améliorer le nettoyage des bords.

Le constructeur chinois, spécialisé dans les appareils de nettoyage intelligents, continue ainsi d’étoffer son catalogue. Après les aspirateurs balais, les nettoyeurs de sols et les solutions pour animaux domestiques, Dreame veut désormais proposer un environnement smart living plus complet, centré sur l’automatisation des tâches du quotidien.

Dreame élargit sa gamme avec trois modèles X60 Pro

La nouvelle Dreame X60 Pro se décline en trois versions adaptées à différents usages domestiques.

Le X60 Pro Ultra Complete représente le modèle le plus complet de la série. Il concentre l’ensemble des technologies premium développées par le fabricant.

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Le X60 Pro Ultra Matrix introduit quant à lui un système automatisé de changement de serpillières selon les zones nettoyées. Cette fonctionnalité vise à améliorer l’hygiène lors du passage entre différentes pièces de la maison.

Enfin, le X60 Pro Master embarque un système automatique de remplissage et de vidange, destiné à limiter davantage les interventions manuelles de l’utilisateur.

Avec cette segmentation, Dreame cherche à couvrir plusieurs profils d’utilisateurs, du nettoyage classique aux besoins plus avancés en automatisation.

Une technologie UltraExtend pour nettoyer les angles plus efficacement

L’une des principales nouveautés de la série X60 Pro repose sur la technologie UltraExtend™.

Le système utilise un double bras mécanique capable d’étendre la brosse latérale jusqu’à 12 cm et la serpillière jusqu’à 18 cm. L’objectif est d’améliorer le nettoyage des plinthes, des coins et des espaces difficiles d’accès, souvent mal couverts par les robots aspirateurs traditionnels.

Cette approche permet également de maintenir une couverture plus homogène le long des murs, un point régulièrement critiqué sur certains modèles concurrents.

Dreame mise ici sur une automatisation plus précise des déplacements afin de réduire les zones oubliées pendant le nettoyage.

Une puissance d’aspiration annoncée à 42 000 Pa

La marque met également en avant une importante évolution des performances d’aspiration.

La Dreame X60 Pro affiche une puissance maximale de 42 000 Pa, associée au système HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0. Cette technologie combine plusieurs brosses conçues pour limiter l’enroulement des cheveux et des poils d’animaux autour des rouleaux.

Cette caractéristique devient particulièrement stratégique pour les foyers équipés d’animaux domestiques, un segment que Dreame cible désormais plus largement avec son nouvel écosystème Pet Care.

Le fabricant annonce également une meilleure gestion des tapis et des surfaces mixtes, grâce à une adaptation automatique de la puissance d’aspiration selon le type de sol détecté.

AI OmniSight 3.0 veut améliorer la navigation autonome

Autre nouveauté importante : le système AI OmniSight 3.0.

Cette technologie de navigation assistée par intelligence artificielle est capable d’identifier plus de 320 types d’obstacles différents. Le robot peut ainsi adapter sa trajectoire en temps réel afin d’éviter les objets présents au sol.

Dreame évoque notamment une meilleure reconnaissance des câbles, jouets, gamelles pour animaux ou petits objets du quotidien.

L’objectif est double : améliorer l’efficacité du nettoyage tout en limitant les blocages et interruptions durant les cycles automatiques.

Le système s’inscrit dans la tendance actuelle des robots domestiques exploitant davantage l’IA embarquée pour rendre l’automatisation plus fiable dans des environnements complexes.

Une recharge plus rapide avec la technologie PowerMaster

La nouvelle gamme profite aussi de la technologie PowerMaster, conçue pour optimiser les cycles de recharge.

Dreame annonce une recharge plus rapide ainsi qu’une meilleure couverture des grandes surfaces grâce à une gestion plus efficace de l’autonomie. Même si le constructeur ne précise pas encore la capacité exacte des batteries ni l’autonomie maximale, cette optimisation vise clairement les grandes habitations.

Le fabricant mentionne également une amélioration des capacités de franchissement d’obstacles afin de faciliter les déplacements entre différentes pièces ou sur des seuils plus élevés.

Ces évolutions traduisent une volonté d’améliorer l’autonomie globale des robots dans des scénarios domestiques complexes.

Dreame construit un écosystème smart living plus large

Au-delà de la série X60 Pro, Dreame a également présenté plusieurs nouveaux produits lors de son événement parisien.

Le constructeur a dévoilé le robot monte-escalier Cyber X, la nouvelle génération d’aspirateurs laveurs T Series, le nettoyeur de vitres Pano 10 Station, l’aspirateur balai ultra-léger Aqua Air ainsi qu’un nouvel écosystème dédié au bien-être animal.

Cette diversification illustre l’évolution stratégique du fabricant, qui cherche désormais à dépasser le simple cadre du nettoyage connecté pour proposer une expérience domestique plus globale.

Dreame rejoint ainsi la tendance des fabricants de smart home qui développent progressivement des plateformes complètes autour de la maison intelligente.

Ce qu’il faut retenir

La Dreame X60 Pro introduit plusieurs nouvelles technologies destinées à automatiser davantage le nettoyage domestique.

La gamme se compose de trois modèles adaptés à différents niveaux d’équipement et d’autonomie.

Le système UltraExtend™ améliore le nettoyage des angles tandis que l’IA OmniSight 3.0 optimise l’évitement des obstacles.

Avec une puissance annoncée à 42 000 Pa, Dreame cible également les foyers équipés d’animaux domestiques.

Le constructeur poursuit enfin sa stratégie de développement autour d’un écosystème smart living plus complet.

Positionnement sur le marché

Avec la série X60 Pro, Dreame se positionne sur le segment premium des robots aspirateurs laveurs connectés.

La marque vient concurrencer des acteurs comme Roborock, ECOVACS ou iRobot, notamment sur les fonctions avancées d’automatisation et d’intelligence artificielle.

Le public visé concerne principalement les foyers recherchant un entretien domestique largement automatisé, avec un minimum d’intervention manuelle.

FAQ : Dreame X60 Pro

Quelle est la puissance d’aspiration du Dreame X60 Pro ?

La Dreame X60 Pro annonce une puissance maximale de 42 000 Pa. Le robot utilise également la technologie HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0 pour limiter l’enroulement des cheveux et poils.

Combien de modèles composent la série X60 Pro ?

La gamme comprend trois modèles : X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix et X60 Pro Master.

Qu’est-ce que la technologie UltraExtend™ ?

UltraExtend™ permet à la brosse latérale et à la serpillière de s’étendre automatiquement pour mieux nettoyer les angles et les bordures.

Le Dreame X60 Pro utilise-t-il de l’intelligence artificielle ?

Oui. Le système AI OmniSight 3.0 peut reconnaître plus de 320 types d’obstacles et adapter le nettoyage en temps réel.

Le X60 Pro est-il adapté aux animaux domestiques ?

Oui. Dreame met notamment en avant une meilleure gestion des poils grâce au système DuoBrush 2.0 et à sa nouvelle stratégie Pet Care.

Récapitulatif technique

Puissance d’aspiration : 42 000 Pa

Technologie de brosses : HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0

Navigation : AI OmniSight 3.0

Détection d’obstacles : plus de 320 types reconnus

Bras extensible : UltraExtend™

Extension brosse latérale : jusqu’à 12 cm

Extension serpillière : jusqu’à 18 cm

Recharge : technologie PowerMaster

Versions disponibles : Ultra Complete, Ultra Matrix, Master

En résumé

La Dreame X60 Pro marque une nouvelle étape dans l’automatisation du nettoyage domestique. La marque mise sur l’intelligence artificielle, une forte puissance d’aspiration et des systèmes extensibles pour améliorer la couverture des surfaces. Avec cette gamme premium, Dreame continue également d’élargir son écosystème smart living autour de la maison connectée.

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