Test : MOVA ViAX 500, la liberté du fil ?

Avec le MOVA ViAX 500 Robot Tondeuse Mova nous promet une pelouse entretenue a la sauce IA et tout ça sans fil, nous allons voir dans ce test si le MOVA ViAX 500 tient ses promesse



Préambule.

Le marché de l’entretien du jardin vit une véritable révolution avec l’abandon progressif des câbles périphériques. MOVA, marque montante , lance le ViAX 500.

Ce robot tondeuse promet une pelouse impeccable grâce à une navigation par satellite et une intelligence artificielle de pointe.

Nous l’avons mis à l’épreuve.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Caractéristiques Physiques Dimensions : 59,5 cm x 38 cm x 27,2 cm Poids : Environ 9,4 kg Couleur : Noir avec finitions profilées

Performances & Autonomie Surface de tonte maximale : 500 m² Batterie : Lithium-ion 18 V / 2,5 Ah (72 Wh) Temps de charge : Environ 75 minutes Pente maximale : Jusqu’à 40 % (soit environ 22°) Efficacité de la tonte : 120 m²/charge

Navigation & Intelligence Artificielle Technologie de navigation : UltraEyes 2.0 (Combinaison de caméras IA HDR et LiDAR 360°) Type de délimitation : Sans fil (Cartographie virtuelle via application, pas de câble périphérique) Évitement d’obstacles : Reconnaissance intelligente de plus de 300 types d’objets (outils, meubles, animaux) Gestion des passages étroits : Capable de naviguer dans des corridors dès 60 cm de large Type de trajectoire : Parcours intelligent en « U » (lignes parallèles systématiques) pour une couverture optimale

Système de Coupe Largeur de coupe : 20 cm Hauteur de coupe : Réglable de 20 mm à 60 mm (selon les conditions et la saison) Type de lames : Plateau à lames pivotantes (souvent 3 lames mobiles) Multi-zones : Gestion de plusieurs zones de tonte distinctes via l’application

Connectivité & Fonctionnalités Smart Application dédiée : MOVA Home (iOS et Android) Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth Modes de tonte : 5 modes disponibles (Automatique, Zones spécifiques, Manuel, etc.) Compatibilité vocale : Alexa, Google Assistant Mises à jour : OTA (Over-The-Air) pour l’amélioration continue du logiciel

Sécurité & Conception Indice de protection : IPX6 (Résistant aux projections d’eau, lavable au jet d’eau) Niveau sonore : Très silencieux, entre 57 dB et 59 dB Capteurs de sécurité : Capteurs de soulèvement, d’inclinaison, de collision et de vide Mode « Respect des animaux » : Distance de sécurité accrue lors de la détection d’un animal domestique



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

MOVA ViAX 500

Tour de recharge & Plaque de base

8 Piquets / Clé hexagonale

Bloc d’alimentation

9 Lames et vis de rechange

Tournevis

Chiffon non pelucheux

Manuel d’utilisation

Guide de démarrage rapide

Comme d’habitude chez la plupart des fabricants, la boîte est soignée et bien rangée, ce qui donne toujours une belle première impression.

Installation / Configuration.

l’installation du MOVA ViAX 500 est le point fort absolu de ce modèle. Là où les autres robots « sans fil » imposent encore l’installation d’une antenne RTK sur un toit ou dans le jardin avec une vue dégagée sur le ciel, le ViAX 500 s’en affranchit totalement.

L’installation se résume à poser la station de charge près d’une prise. C’est tout.

Comme pour le Mova Diver A10, le robot indique qu’il ne peut fonctionner qu’avec le Wi-Fi 2.4.

Le véritable cerveau du MOVA ViAX 500 se trouve dans l’application MOVA Home, pièce maîtresse de l’expérience utilisateur. Une fois le robot appairé en Bluetooth et connecté au Wi-Fi, la phase de configuration initiale se révèle d’une simplicité déroutante, même pour les plus novices.

La cartographie s’effectue via l’application MOVA Home en pilotant le robot comme un drone terrestre. Grâce à sa caméra intégrée, il apprend les limites de votre terrain en quelques minutes. C’est la solution idéale pour les jardins avec de grands arbres ou des passages étroits où le signal GPS ne passe habituellement pas.

L’interface, fluide et réactive, permet ensuite de segmenter votre jardin en différentes zones de tonte, de définir des zones d’exclusion (No-Go Zones) autour des massifs fragiles, et de régler précisément la hauteur de coupe de 20 à 60 mm d’un simple glissement de doigt.

On apprécie particulièrement la possibilité de programmer des calendriers intelligents qui s’adaptent aux conditions météo locales, garantissant que le robot ne sorte pas inutilement sous une averse ou pendant les périodes de gel. C’est une gestion « sur mesure » qui transforme l’entretien du gazon en une tâche totalement automatisée et transparente.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

MOVA ViAX 500

Pelouse

Prise en main.

Dès le déballage, le MOVA ViAX 500 impressionne par son allure futuriste. Loin des carrosseries rustiques de certains concurrents, il arbore un design profilé et des finitions soignées qui rappellent l’expertise de la marque dans la robotique domestique.

Compact et robuste, il est conçu pour affronter les intempéries (certification IPX6) tout en restant discret dans un coin du jardin.

Sous le capot, on découvre un système de coupe performant et une architecture pensée pour la mobilité.

Comme pour le Diver A10, MOVA mise sur une ergonomie intuitive avec un panneau de contrôle accessible et un bouton d’arrêt d’urgence bien visible.

Avec un poids bien équilibré de 9,4 kg, le robot se manipule aisément grâce à sa poignée ergonomique, ce qui facilite son installation initiale sur la station de charge. L’interface physique est un modèle de sobriété : un large bouton « STOP » rouge, mécanique et très accessible, assure la sécurité, tandis que quelques touches tactiles permettent de lancer une tonte rapide ou de renvoyer l’appareil à sa base sans même sortir son smartphone un peu comme les robot aspirateur moderne

Utilisation.

Une fois la configuration terminée, le MOVA ViAX 500 transforme la corvée de tonte en un spectacle technologique assez fascinant.

Ce qui frappe dès les premières minutes, c’est la précision chirurgicale de ses déplacements. Là où les robots d’ancienne génération errent de manière aléatoire en rebondissant sur les obstacles, le ViAX 500 progresse en lignes parallèles parfaites (parcours en « U »).

Le résultat visuel est immédiat : une pelouse uniforme, sans aucune trace de « zapping » ou de zones oubliées.

Côté nuisances sonores, le ViAX 500 se fait oublier.

Avec un niveau sonore oscillant entre 57 et 59 dB, il est tout à fait possible de le faire fonctionner en soirée ou le dimanche sans s’attirer les foudres du voisinage.

Sa vitesse de travail est constante, et dès que la batterie faiblit, le robot rejoint sa base avec une précision millimétrée, avant de reprendre sa tâche exactement là où il s’était arrêté.

Le robot est également équipé d’un capteur de pluie intelligent : dès que les premières gouttes sont détectées, il retourne sagement à sa station de charge pour éviter d’abîmer le gazon mouillé et reprend son travail une fois le temps plus sec, préservant ainsi la santé de votre pelouse.

La coupe du Mova ViAX 500 repose sur un plateau de 3 lames pivotantes extrêmement tranchantes. Contrairement à une tondeuse classique, ici, on ne ramasse rien.

Le robot pratique le mulching de manière intensive : en passant fréquemment, il coupe seulement quelques millimètres d’herbe qui sont broyés en fines particules et redéposés directement au sol.

Ces résidus invisibles se décomposent rapidement pour devenir un engrais naturel riche en azote, tout en conservant l’humidité du sol lors des journées chaudes.

Après quelques semaines d’utilisation, le résultat est sans appel : la pelouse devient plus dense, plus verte, et vous n’avez plus jamais besoin de gérer l’évacuation des sacs de tonte à la déchetterie. C’est un cycle vertueux qui fait gagner un temps précieux tout en soignant l’esthétique du jardin.

Si vous pensiez que le MOVA ViAX 500 se contentait de brouter sagement votre gazon, détrompez-vous : c’est aussi un artiste incompris.

Grâce à la précision chirurgicale de sa navigation par vision, il propose une fonctionnalité qui permet de transformer votre pelouse en toile géante.

Vous voulez déclarer votre flamme avec un cœur géant visible depuis l’espace (ou au moins par le voisin du deuxième) ? Ou peut-être dessiner un logo de super-héros pour impressionner les enfants ? C’est possible. Le robot gère ses trajectoires au millimètre pour créer des motifs par contraste de tonte. On est loin de la corvée de jardinage : on est sur de la haute couture végétale. Attention tout de même à ne pas lui demander la Joconde dès le premier jour, laissez lui le temps de se faire la main (ou la lame) !

Le MOVA ViAX 500 ne se contente pas de couper l’herbe ; il s’improvise également gardien de votre propriété grâce au Mode Patrouille.

Puisque l’appareil est déjà truffé de capteurs et de caméras haute définition pour sa navigation, MOVA a eu la brillante idée de transformer votre robot en une véritable caméra de surveillance mobile.

Le robot peut aussi gérer plusieurs zones de tonte, donc si vous voulez tondre plusieurs endroits, il est possible de les configurer. Mieux encore, si vous avez un chemin accessible pour la tondeuse, elle ira d’elle-même à la seconde zone, avec en plus la possibilité d’avoir des paramètres différents pour chacune des deux zones.

Attention, le MOVA ViAX 500 est conçu pour un jardin de 500 m². Il existe aussi une variante de 250 m², le MOVA ViAX 250. Si votre terrain est plus grand, orientez vous vers la série LiDAX Ultra qui peut couvrir jusqu’à 1600 m². Et si votre terrain est particulièrement complexe, les modèles LiDAX Ultra AWD, tout-terrain, seront plus adaptés.

Donc impossible de dire que vous ne trouvez pas un modèle qui est adapté a votre terrain chez Mova.

Conclusion.

Le MOVA ViAX 500 n’est pas seulement un robot tondeuse de plus sur un marché saturé ; c’est un véritable tournant technologique. En faisant le pari audacieux de supprimer l’antenne GNSS/RTK au profit d’une intelligence visuelle pure, MOVA règle d’un coup les deux plus gros problèmes des robots sans fil : la complexité d’installation et la perte de signal sous les arbres.

Si votre jardin fait moins de 500 m² et que vous cherchez une solution « zéro prise de tête », la réponse est un grand oui.

C’est l’appareil idéal pour ceux qui veulent une pelouse impeccable sans avoir à transformer leur toit en station météo de la NASA avec des antennes supplémentaires.

Il prouve que l’intelligence artificielle a désormais toute sa place entre les brins d’herbe.

C’est un investissement , certes, 749€ au moment de la rédaction de l’article , mais le gain de temps et la tranquillité d’esprit (plus de câbles à enterrer !) justifient largement l’effort financier.

Bien que les marques classiques qui se lancent aussi dans le sans fil soient bien plus haut de gamme en termes de prix et nécessitent parfois des achats cachés comme une antenne supplémentaire.

Le MOVA ViAX 500 est l’un des meilleurs robots « Plug & Play » du marché. Il existe toutefois de sérieuses alternatives, et il ne faut pas croire que les marques traditionnelles restent les bras croisés. Husqvarna, par exemple, propose une gamme sans fil périphérique, mais qui nécessite soit l’ajout d’une antenne, soit d’un kit de connexion GPS. Pour l’instant, ces modèles coûtent environ le double, mais si les marques dites classiques ne veulent pas perdre une énorme part de marché, elles devront faire des efforts commerciaux et technologiques.

Points Positifs Points Négatifs + Liberté d’installation – Réglage manuel de la hauteur de tonte + Intelligence de coupe – Prix + Multizone

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 16/20 Note finale : 17,5/20

Liens d’achat.

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FAQ : Tout savoir sur le MOVA ViAX 500

Le MOVA ViAX 500 nécessite-t-il vraiment l’installation d’un câble périphérique ?

Non, c’est l’un de ses points forts. Il s’affranchit totalement du câble enterré. La délimitation de votre terrain se fait de manière virtuelle via l’application MOVA Home en guidant le robot lors de la première utilisation.

Comment le robot se repère-t-il sans antenne GNSS/RTK ?

Contrairement aux autres robots sans fil qui utilisent les satellites, le ViAX 500 utilise la technologie V-SLAM (UltraEyes™ 2.0). Il « voit » son environnement grâce à des caméras IA et des capteurs 3D pour créer une carte précise de votre jardin, ce qui le rend beaucoup plus efficace sous les arbres ou près des murs.

Peut-il tondre la nuit ?

Oui, mais avec une nuance. Bien qu’il possède des capteurs de proximité, sa navigation principale repose sur la vision. S’il n’y a aucun éclairage extérieur, sa précision peut être réduite. Il est recommandé de privilégier une tonte en journée pour une efficacité maximale de l’IA.

Le MOVA ViAX 500 est-il dangereux pour les animaux domestiques ?

Non, sa technologie de détection d’objets est extrêmement sensible. Le robot identifie les animaux (chiens, chats, hérissons) et les contourne avec une large distance de sécurité. De plus, ses lames pivotantes s’arrêtent instantanément si le robot est soulevé.

Comment se passe l’entretien du robot ?

Grâce à sa certification IPX6, l’entretien est très simple : vous pouvez nettoyer le châssis et le plateau de coupe directement au jet d’eau pour retirer l’herbe accumulée. Pensez simplement à vérifier l’état des lames environ une fois par mois et à les remplacer si nécessaire.

Que se passe-t-il s’il pleut pendant la tonte ?

Le ViAX 500 est équipé d’un capteur de pluie. S’il commence à pleuvoir, il retourne automatiquement à sa base pour protéger votre pelouse (couper de l’herbe mouillée n’est pas idéal pour la santé du gazon). Une fois le temps sec, il reprend son travail là où il s’était arrêté.

Le « Mode Patrouille » consomme-t-il beaucoup de batterie ?

L’utilisation de la caméra en direct consomme un peu plus d’énergie que la tonte seule, mais le robot gère son autonomie intelligemment. S’il descend sous un certain seuil pendant une patrouille, il ira se recharger avant de poursuivre sa surveillance.

Est-ce que le robot est protégé contre le vol ?

Oui, le MOVA ViAX 500 dispose de plusieurs sécurités : une alarme sonore en cas de soulèvement non autorisé, un verrouillage par code PIN et une géolocalisation via l’application qui vous alerte s’il sort de sa zone de tonte habituelle.

Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :