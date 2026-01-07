CES 2026 : FiiO M33 R2R, un baladeur audiophile à architecture R2R qui bouscule les codes

Au CES 2026, FiiO a levé le voile sur son tout nouveau baladeur audio haut de gamme, le M33 R2R. Ce lecteur portable s’adresse aux puristes du son, misant sur une architecture R2R et une construction ambitieuse.

Avec ce nouveau modèle, FiiO étoffe sa gamme de baladeurs audiophiles. Le M33 R2R marque un tournant pour la marque, déjà reconnue pour ses solutions audio mobiles et sédentaires. Conçu pour les utilisateurs exigeants, il combine design industriel et innovations électroniques.

Architecture R2R : retour à l’essentiel audiophile

Le FiiO M33 R2R s’appuie sur une conversion numérique‑analogique par résistances appairées, dite R2R, au lieu des DAC traditionnels Delta Sigma. Cette technologie, longtemps réservée au matériel Hi-Fi sédentaire haut de gamme, fait ici son entrée dans un form factor portable.

L’appareil embarque une puce propriétaire R2R composée de 96 résistances ultra-précises, capables d’assurer une restitution sonore extrêmement naturelle. Ce choix technique vise à offrir une signature sonore fluide, exempte de duretés numériques.

Une double alimentation dédiée pour des performances stables

Pour éviter toute interférence et garantir une restitution optimale, le M33 R2R intègre une alimentation à double étage. Le circuit analogique et le circuit numérique bénéficient chacun de leur propre module de régulation. Le constructeur met en avant l’usage de composants audiophiles tels que des condensateurs Panasonic et des LDO de précision. Résultat : un bruit de fond extrêmement faible et une dynamique préservée, même dans les morceaux complexes.

Android 10 et Snapdragon 660 : un baladeur connecté et fluide

Côté interface, FiiO conserve son approche hybride mêlant audio et ergonomie moderne. Le M33 R2R fonctionne sous Android 10, propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 660 et 4 Go de RAM. L’utilisateur peut installer ses applications de streaming préférées (Qobuz, Tidal, Spotify) tout en profitant de l’intégration Bit-Perfect via le lecteur maison FiiO Music. L’écran tactile de 5,5 pouces assure une navigation confortable, tandis que les commandes physiques offrent une prise en main adaptée aux audiophiles nomades.

Un châssis robuste et un design pensé pour l’isolation

Le baladeur adopte un châssis en aluminium massif usiné CNC, avec un dos en fibre de carbone. Cette construction vise à limiter les vibrations parasites qui pourraient nuire à la restitution. Chaque composant est monté sur des plaques isolantes pour séparer les sections numériques et analogiques. Le design anguleux du M33 R2R s’inspire des lignes industrielles chères à FiiO, avec une molette de volume en façade et un bouton d’alimentation rétroéclairé.

Connectique complète et autonomie solide

Le FiiO M33 R2R se montre généreux côté connectique. Il dispose de sorties casque symétriques 4,4 mm et 2,5 mm, en plus d’une sortie asymétrique 3,5 mm. Il propose également une sortie ligne, une sortie coaxiale ainsi qu’un port USB-C pour le transfert de fichiers et l’usage comme DAC USB. Côté autonomie, la batterie de 5500 mAh assure jusqu’à 10 heures de lecture continue selon les modes d’utilisation. Le tout est logé dans un boîtier de 450 grammes, un poids conséquent mais assumé par la cible visée.

Récapitulatif technique

DAC : Architecture R2R maison, 96 résistances appairées

Processeur : Qualcomm Snapdragon 660

RAM : 4 Go

Stockage interne : 64 Go extensibles via microSD

Système d’exploitation : Android 10

Écran : 5,5 pouces Full HD

Sorties audio : 3,5 mm, 2,5 mm symétrique, 4,4 mm symétrique, ligne, coaxiale

Autonomie : Jusqu’à 10 heures

Poids : 450 g

Matériaux : Aluminium usiné, fibre de carbone

Commandes : Écran tactile, molette de volume, boutons physiques

Fonction DAC USB : Oui

