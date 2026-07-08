FiiO FG3 : le spécialiste de la Hi-Fi lance son premier casque gaming avec un positionnement agressif

Le fabricant chinois FiiO fait son entrée sur le marché des casques gaming avec le FiiO FG3, un modèle circum-auriculaire filaire qui mise sur l’expertise audio de la marque. Commercialisé à 69,99 €, ce nouveau casque promet une restitution sonore soignée grâce à une architecture à double haut-parleur, un son surround virtuel 7.1 et une compatibilité multiplateforme. Avec ce premier modèle dédié aux joueurs, FiiO entend transposer son savoir-faire Hi-Fi dans l’univers du jeu vidéo.

Habituée aux baladeurs audiophiles, DAC et écouteurs haut de gamme, FiiO poursuit l’élargissement de son catalogue. Après avoir consolidé sa réputation dans l’audio nomade, la marque s’attaque désormais au secteur très concurrentiel des périphériques gaming en misant avant tout sur la qualité sonore plutôt que sur les effets marketing.

Un premier casque gaming conçu autour de l’expertise audio de FiiO

Le FiiO FG3 adopte un format circum-auriculaire fermé pensé pour les longues sessions de jeu. Son arceau pliable facilite le transport tandis que les coussinets en tissu respirant à mémoire de forme sont remplaçables afin d’améliorer la durabilité du produit.

L’objectif est clair : proposer un casque confortable aussi bien pour le jeu compétitif que pour une utilisation multimédia quotidienne.

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Une architecture à double transducteur pour améliorer la spatialisation

L’une des principales particularités du FiiO FG3 repose sur son architecture coaxiale composée de deux haut-parleurs dynamiques par oreillette.

Le constructeur associe un transducteur principal de 50 mm chargé des basses et des médiums à un second haut-parleur dynamique de 16 mm dédié aux hautes fréquences. Un filtre actif répartit les fréquences entre les deux éléments afin d’améliorer la précision de la scène sonore et la localisation des effets audio.

Cette conception vise notamment à faciliter la perception des bruits de pas, des tirs ou des déplacements des adversaires dans les jeux compétitifs.

DAC intégré, DSP et son surround virtuel 7.1

Contrairement à de nombreux casques gaming d’entrée de gamme, le FiiO FG3 embarque son propre convertisseur numérique-analogique (DAC), un amplificateur casque ainsi qu’un processeur DSP.

L’ensemble prend en charge les flux audio jusqu’en 24 bits / 192 kHz et permet de traiter directement le signal sonore dans le casque. FiiO annonce également une puissance de sortie pouvant atteindre 80 mW ainsi qu’un traitement surround virtuel 7.1 destiné aux jeux compatibles et aux contenus vidéo.

Plusieurs profils audio sont proposés selon les usages :

FPS

MOBA

Action

Musique

Cinéma

Jeux de rythme

Ces profils peuvent être personnalisés grâce à un égaliseur paramétrique 10 bandes accessible depuis le navigateur via FiiO Control Web, sans installation de logiciel.

Un microphone détachable avec réduction de bruit ENC

Pour les communications en ligne, le FiiO FG3 est équipé d’un microphone amovible intégrant une réduction de bruit environnemental (ENC).

Le système est conçu pour limiter les nuisances sonores comme les frappes du clavier ou les clics de souris afin d’améliorer la clarté de la voix pendant les parties multijoueurs. Une fonction de retour micro (sidetone) est également disponible afin que l’utilisateur puisse entendre sa propre voix pendant les conversations.

Une compatibilité multiplateforme

Le casque peut être utilisé sur PC, consoles et appareils mobiles grâce à ses connexions USB et jack 3,5 mm.

Le constructeur annonce une compatibilité avec Windows, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que les smartphones compatibles USB-C, sans pilote spécifique à installer.

Un tarif qui vise les références du marché

Avec un prix annoncé de 69,99 €, le FiiO FG3 se positionne sur un segment particulièrement concurrentiel où l’on retrouve des modèles populaires de Logitech G, HyperX, SteelSeries, Razer ou Corsair.

Plutôt que de multiplier les fonctions RGB ou les artifices esthétiques, FiiO met en avant son expertise acoustique, son traitement numérique intégré et sa conception à double transducteur comme principaux arguments de différenciation.

Ce qu’il faut retenir

Le FiiO FG3 marque l’arrivée de FiiO sur le marché des casques gaming.

Son architecture à double haut-parleur constitue son principal argument technique.

Le casque intègre un DAC, un DSP, un son surround virtuel 7.1 et un microphone ENC.

Affiché à 69,99 €, il vise directement le milieu de gamme des casques gaming filaires.

Positionnement sur le marché

Le FiiO FG3 s’adresse aux joueurs recherchant une meilleure qualité sonore sans dépasser les 70 €.

Il entre en concurrence avec les références gaming filaires de Logitech G, HyperX, SteelSeries, Corsair ou Razer, tout en apportant une approche plus orientée Hi-Fi. Son architecture audio originale pourrait séduire les utilisateurs souhaitant également écouter de la musique ou regarder des films avec un seul casque.

FAQ : FiiO FG3

Quelle est la particularité du FiiO FG3 ?

Il utilise une architecture à double transducteur (50 mm + 16 mm) afin d’améliorer la restitution sonore et la précision spatiale.

Le FiiO FG3 possède-t-il un son surround ?

Oui. Il prend en charge un traitement surround virtuel 7.1 pour les usages compatibles.

Le casque est-il compatible avec les consoles ?

Oui. Il fonctionne sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur différents appareils mobiles compatibles.

Quel est le prix du FiiO FG3 ?

Le constructeur annonce un tarif public de 69,99 €.

Le microphone est-il amovible ?

Oui. Le microphone est détachable et bénéficie d’une réduction de bruit environnemental (ENC).

Récapitulatif technique

Produit : FiiO FG3

FiiO FG3 Type : casque gaming circum-auriculaire filaire

casque gaming circum-auriculaire filaire Haut-parleurs : 50 mm + 16 mm coaxiaux

50 mm + 16 mm coaxiaux DAC intégré : Oui

Oui DSP : Oui

Oui Audio : jusqu’à 24 bits / 192 kHz

jusqu’à 24 bits / 192 kHz Surround : virtuel 7.1

virtuel 7.1 Micro : détachable avec ENC

détachable avec ENC Égaliseur : paramétrique 10 bandes

paramétrique 10 bandes Compatibilité : PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, smartphones

PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, smartphones Prix : 69,99 €

En résumé

Le FiiO FG3 inaugure l’arrivée de FiiO sur le marché des casques gaming. Son architecture à double transducteur, son DAC intégré et son DSP le distinguent des modèles classiques de cette gamme de prix. Avec un tarif de 69,99 €, il cible les joueurs souhaitant privilégier la qualité audio sans investir dans un casque haut de gamme.

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