WhatsApp renforce la confidentialité avec les noms d’utilisateur : une nouvelle étape pour protéger votre numéro

Longtemps critiqué pour l’obligation de partager son numéro de téléphone afin de démarrer une conversation, WhatsApp prépare une évolution importante de son système d’identification. La messagerie de Meta va permettre aux utilisateurs d’échanger grâce à un nom d’utilisateur, sans avoir à communiquer immédiatement leur numéro de téléphone.

Cette nouveauté vise à améliorer la confidentialité des échanges, notamment dans les groupes, les communautés ou lors des premiers contacts. Elle rapproche également WhatsApp du fonctionnement adopté depuis plusieurs années par d’autres applications de messagerie.

La marque WhatsApp, propriété de Meta, poursuit l’évolution de sa plateforme en mettant davantage l’accent sur la sécurité et la protection des données personnelles. Après le chiffrement de bout en bout et les messages temporaires, l’application étoffe désormais ses fonctionnalités de confidentialité avec une nouvelle manière de s’identifier.

WhatsApp abandonne progressivement la dépendance au numéro de téléphone

Avec cette nouvelle fonctionnalité, chaque utilisateur pourra créer un nom d’utilisateur unique qui servira d’identifiant public.

Lorsqu’une personne souhaitera entamer une conversation, il suffira de connaître ce nom d’utilisateur. Le numéro de téléphone ne sera plus automatiquement communiqué lors du premier contact, tout en restant indispensable pour créer un compte WhatsApp.

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Cette évolution répond à une demande récurrente des utilisateurs soucieux de protéger leurs informations personnelles.

Une couche supplémentaire de confidentialité

L’objectif principal de cette nouveauté est de limiter la diffusion des numéros de téléphone.

Plusieurs protections accompagneront ce système :

aucun annuaire public des noms d’utilisateur ;

impossibilité de rechercher un utilisateur au hasard ;

obligation de connaître le nom d’utilisateur exact pour démarrer une discussion ;

possibilité d’ajouter une clé de validation (Username Key) afin de renforcer la sécurité des premiers échanges.

Ces mesures doivent réduire les risques liés au démarchage, au spam ou aux tentatives d’usurpation d’identité.

Pourquoi cette évolution est importante

Jusqu’à présent, toute nouvelle conversation sur WhatsApp impliquait presque systématiquement le partage du numéro de téléphone.

Cette contrainte pouvait exposer les utilisateurs à plusieurs risques :

appels ou messages indésirables ;

récupération de données personnelles ;

campagnes de phishing ;

conservation du numéro par des inconnus.

Grâce aux noms d’utilisateur, les utilisateurs disposeront d’un meilleur contrôle sur les informations qu’ils souhaitent partager.

Un fonctionnement proche de Signal et Telegram

Cette nouveauté rapproche WhatsApp de plusieurs applications concurrentes qui permettent déjà d’échanger sans communiquer directement son numéro de téléphone.

Meta conserve toutefois son système actuel : le numéro reste nécessaire pour créer un compte, mais il ne sera plus obligatoirement visible par les nouveaux contacts.

Cette approche combine simplicité d’inscription et meilleure protection de la vie privée.

Un déploiement progressif

La fonctionnalité sera déployée progressivement dans les prochains mois.

Les utilisateurs pourront choisir leur nom d’utilisateur directement depuis les paramètres de leur compte lorsque la mise à jour sera disponible. Les entreprises, créateurs de contenus et organisations pourront également réserver un identifiant cohérent avec leur présence sur les autres services de Meta.

Ce qu’il faut retenir

L’arrivée des noms d’utilisateur constitue une évolution importante pour WhatsApp. La fonctionnalité permet de mieux protéger le numéro de téléphone lors des nouveaux échanges tout en conservant le fonctionnement habituel de l’application. Cette amélioration renforce la confidentialité et limite les risques liés au partage d’informations personnelles.

Positionnement sur le marché

Avec cette nouveauté, WhatsApp renforce son positionnement face à Signal et Telegram, qui proposent déjà un système d’identification similaire. Cette évolution répond aux attentes des particuliers comme des professionnels souhaitant protéger davantage leurs données personnelles tout en conservant une messagerie simple à utiliser.

FAQ : WhatsApp et les noms d’utilisateur

Les noms d’utilisateur remplacent-ils le numéro de téléphone ?

Non. Le numéro reste nécessaire pour créer un compte, mais il pourra être masqué lors des premiers échanges.

Tout le monde pourra-t-il voir mon nom d’utilisateur ?

Non. Il faudra connaître votre identifiant exact pour pouvoir vous contacter.

Cette fonctionnalité améliore-t-elle la sécurité ?

Oui. Elle réduit l’exposition du numéro de téléphone et limite certains risques de spam ou de phishing.

Quand cette nouveauté sera-t-elle disponible ?

Le déploiement est progressif et concernera les utilisateurs au fil des prochaines mises à jour de l’application.

Récapitulatif technique

Produit : WhatsApp

WhatsApp Nouveauté : noms d’utilisateur

noms d’utilisateur Objectif : masquer le numéro de téléphone lors des nouveaux échanges

masquer le numéro de téléphone lors des nouveaux échanges Sécurité : Username Key en option

Username Key en option Disponibilité : déploiement progressif

déploiement progressif Public concerné : particuliers, entreprises et créateurs de contenus

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