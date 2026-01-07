realme UI 7.0 : une interface repensée entre design Light Glass et intelligence artificielle

Avec realme UI 7.0, le constructeur chinois confirme sa volonté d’innover sur l’expérience utilisateur. Cette nouvelle version, basée sur Android 16, signe une refonte esthétique majeure tout en intégrant des fonctions intelligentes centrées sur la fluidité, la personnalisation et l’écosystème connecté.

Lancé en parallèle du realme GT 8 Pro, le système mise autant sur le visuel que sur la performance, affirmant une fois de plus l’ambition de la marque sur le marché mobile.

La gamme du constructeur s’agrandit avec un design inédit baptisé Light Glass, une interface qui s’affiche avec des effets de transparence inspirés du verre. Les icônes adoptent une apparence « Ice Cube » qui renforce la sensation de relief et d’interactivité.

Le centre de contrôle, lui, hérite d’un effet givré, tandis qu’une barre d’accueil revisitée vient structurer la navigation. Le tout donne une interface claire, moderne et épurée.

realme UI 7.0, Un design Light Glass pour une interface plus immersive

realme UI 7.0 introduit une esthétique tournée vers la transparence et la profondeur. Les nouvelles icônes cristallines remplacent les éléments plats des versions précédentes, créant un effet tangible et presque vivant à l’écran. Le centre de contrôle adopte un style semi-transparent qui n’est pas sans rappeler certaines tendances du design logiciel sur desktop.

Cette nouvelle identité visuelle est enrichie par la barre d’accueil dynamique, qui favorise une meilleure lisibilité et une hiérarchisation claire des éléments. L’expérience devient plus intuitive, tout en conservant une forte identité visuelle.

Flux 2.0 : personnalisation poussée et animations IA

La marque étoffe son interface avec l’arrivée du thème Flux 2.0, pensé pour maximiser les possibilités de personnalisation. L’utilisateur peut jouer sur la typographie, l’écran Always-On panoramique, ou encore utiliser des fonds d’écran vidéo avec effet de profondeur dynamique généré par l’IA.

Les animations réactives au déverrouillage par empreinte digitale, les icônes interactives redimensionnables ou les widgets modulables transforment le terminal en une extension visuelle de la personnalité de l’utilisateur. Ces fonctions visent clairement un public jeune, adepte d’un mobile aussi fonctionnel qu’esthétique.

L’intelligence artificielle pour une UX anticipative

Avec cette mouture, realme met l’accent sur une IA prédictive et polyvalente. En photo, l’assistant de cadrage intelligent analyse la scène en temps réel, suggère des compositions et explique les choix proposés, pour aider à produire des clichés plus équilibrés et expressifs.

Le système va plus loin en facilitant les interactions inter-écosystèmes : compatibilité étendue avec l’iPhone et l’Apple Watch, synchronisation des données de santé ou affichage des notifications croisées. realme UI 7.0 cherche à gommer les barrières entre plateformes, un pari rare dans l’écosystème Android.

AI Gaming Coach : performances de jeu optimisées

L’expérience ludique bénéficie d’un vrai coup de pouce grâce au AI Gaming Coach. Cette fonction observe les habitudes de jeu pour optimiser en temps réel la consommation des ressources, réduire les latences ou suggérer des réglages adaptés.

Il ne s’agit pas ici d’un simple booster de performance, mais bien d’un assistant proactif, pensé pour offrir une expérience plus immersive et stable, même en usage intensif ou multitâche.

Performances système : fluidité et connectivité

Au-delà du design et de l’IA, realme UI 7.0 améliore aussi les fondamentaux. Le moteur Flux intégré au système accroît la réactivité de 15 %, améliore les performances générales de 22 % et accélère le défilement dans les applications de 29 %, selon les chiffres avancés par la marque.

La barre latérale multitâche permet quant à elle de gérer facilement les applications favorites sans interrompre la session en cours. Le tout s’inscrit dans une volonté de créer un écosystème cohérent et fluide, adapté à un usage quotidien multitâche.

Récapitulatif technique

Basé sur Android 16

Design Light Glass avec effets de transparence

Icônes Ice Cube cristallines

Centre de contrôle givré , barre d’accueil dynamique

Thème Flux 2.0 avec : Grands titres typographiques Affichage Always-On panoramique Fonds vidéo animés avec effet IA de profondeur

Assistant photo intelligent avec cadrage IA

Compatibilité Apple : iPhone, Apple Watch, synchronisation données santé

AI Gaming Coach pour optimisations en jeu

Moteur Flux : +15 % réactivité +22 % performances générales +29 % fluidité d’interface

Barre latérale multitâche

Animations personnalisées, widgets interactifs, écran de verrouillage modulable

