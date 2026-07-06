FiiO EH13 : un casque Bluetooth à réduction de bruit avec 75 heures d’autonomie à moins de 50 €

Le constructeur chinois FiiO enrichit son catalogue avec un nouveau casque audio sans fil pensé pour démocratiser les fonctionnalités habituellement réservées aux modèles plus coûteux. Baptisé FiiO EH13, ce casque Bluetooth mise sur une autonomie pouvant atteindre 75 heures, une réduction de bruit active hybride, la compatibilité LDAC et une application mobile complète, le tout proposé à seulement 49 €. Une fiche technique qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’un modèle polyvalent et abordable.

Spécialisée dans les baladeurs audiophiles, les DAC, les amplificateurs casque et les écouteurs, FiiO poursuit sa stratégie d’élargissement de sa gamme audio. La marque s’est progressivement imposée comme un acteur reconnu pour proposer des équipements offrant un bon équilibre entre performances et prix, aussi bien auprès des audiophiles que du grand public.

Un design sobre pensé pour un usage quotidien

Le FiiO EH13 adopte un design minimaliste disponible en noir ou en beige. Son arceau rembourré et ses coussinets circum-auriculaires visent à assurer un bon confort lors d’une utilisation prolongée.

Le casque reste relativement léger avec un poids de 278 grammes. Son mécanisme pliable permet également de le transporter facilement dans un sac, tandis que les écouteurs peuvent pivoter à plat pour limiter l’encombrement pendant les déplacements.

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Aperçu Produit Prix FiiO EH11 Casque Bluetooth rétro supra-auriculaire, sans fil LDAC 29,90€

Les commandes reposent sur des boutons physiques permettant de gérer la lecture musicale, le volume, les appels ainsi que les différents modes de réduction de bruit.

Des haut-parleurs de 40 mm compatibles LDAC

Sous sa coque, le FiiO EH13 embarque des transducteurs dynamiques de 40 mm associés à une membrane composite avec revêtement en saphir.

Le casque prend en charge le codec LDAC, capable de transmettre un débit pouvant atteindre 990 kb/s. Cette compatibilité permet de profiter d’une meilleure qualité sonore avec les services de streaming haute résolution lorsque le smartphone est compatible.

Les codecs AAC et SBC restent également disponibles afin d’assurer une compatibilité avec l’ensemble des appareils Bluetooth.

La réponse en fréquence annoncée s’étend de 20 Hz à 40 kHz, couvrant ainsi une plage supérieure au spectre audible classique.

Réduction de bruit active hybride et appels plus clairs

L’un des principaux arguments du FiiO EH13 concerne sa réduction de bruit active hybride.

Le constructeur propose trois niveaux d’annulation du bruit :

Mode Faible pour les environnements urbains.

Mode Moyen pour les bureaux.

Mode Élevé destiné aux transports comme le train ou l’avion.

Cinq microphones sont intégrés afin d’améliorer la captation de la voix pendant les appels. Ils s’appuient sur des algorithmes d’ENC (Environmental Noise Cancellation) afin de limiter les bruits ambiants lors des conversations téléphoniques.

Cette configuration vise à offrir une meilleure intelligibilité aussi bien pour les appels professionnels que personnels.

Jusqu’à 75 heures d’autonomie selon le mode utilisé

L’autonomie constitue l’un des points forts du FiiO EH13.

Avec la réduction de bruit désactivée, le constructeur annonce jusqu’à 75 heures d’écoute sur une seule charge. Lorsque l’ANC est activé, cette autonomie descend à environ 45 heures, ce qui reste supérieur à de nombreux modèles d’entrée de gamme.

La recharge complète nécessite environ deux heures.

Cette endurance permet d’envisager plusieurs jours, voire plusieurs semaines d’utilisation selon le rythme d’écoute.

Connexion filaire, Bluetooth 6.0 et application mobile complète

Le FiiO EH13 fonctionne en Bluetooth 6.0 et peut rester connecté simultanément à deux appareils grâce au multipoint.

Concrètement, il est possible d’écouter de la musique sur un ordinateur tout en répondant à un appel provenant de son smartphone sans devoir reconnecter le casque.

FiiO intègre également une prise jack 3,5 mm permettant une utilisation filaire avec une console de jeu, un ordinateur ou encore les systèmes de divertissement embarqués dans les avions.

L’application FiiO Control, disponible sur Android et iOS, permet de personnaliser l’expérience d’écoute grâce à plusieurs égaliseurs prédéfinis ou entièrement personnalisables. Des profils dédiés au cinéma et au jeu vidéo sont également proposés.

Un casque qui cible clairement l’entrée de gamme premium

Avec un tarif annoncé de 49 €, le FiiO EH13 vient concurrencer de nombreux casques Bluetooth économiques.

Sa compatibilité LDAC, sa réduction de bruit active, son autonomie particulièrement élevée et son application mobile constituent des arguments rarement réunis dans cette gamme de prix.

Le fabricant cherche ainsi à séduire les utilisateurs souhaitant découvrir un casque sans fil complet sans investir plusieurs centaines d’euros.

Ce qu’il faut retenir

Le FiiO EH13 combine plusieurs caractéristiques habituellement réservées à des modèles plus onéreux. Il propose une autonomie maximale de 75 heures, une réduction de bruit active hybride et la compatibilité avec le codec LDAC. Son application mobile permet d’ajuster facilement le rendu sonore grâce à un égaliseur personnalisable. Avec un prix de 49 €, il vise les utilisateurs recherchant un casque Bluetooth complet à budget maîtrisé.

Positionnement sur le marché

Le FiiO EH13 s’adresse au segment des casques Bluetooth abordables. Il vient concurrencer les modèles d’entrée de gamme proposés par Soundcore, JBL, Sony ou encore Edifier, tout en mettant l’accent sur des fonctionnalités généralement réservées aux catégories supérieures comme le LDAC et la double connexion Bluetooth.

Le public visé comprend aussi bien les étudiants que les voyageurs ou les utilisateurs recherchant un premier casque sans fil polyvalent.

FAQ : FiiO EH13

Quelle est l’autonomie du FiiO EH13 ?

Le casque peut atteindre jusqu’à 75 heures d’écoute avec la réduction de bruit désactivée et environ 45 heures avec l’ANC activée.

Le FiiO EH13 prend-il en charge le codec LDAC ?

Oui. Il est compatible avec les codecs LDAC, AAC et SBC afin d’offrir une meilleure qualité audio sur les appareils compatibles.

Le casque peut-il être utilisé en filaire ?

Oui. Une entrée jack 3,5 mm permet de connecter le casque à différents appareils, y compris sans Bluetooth.

Combien coûte le FiiO EH13 ?

Le casque est commercialisé au prix conseillé de 49 €.

Peut-on personnaliser le son ?

Oui. L’application FiiO Control permet de modifier l’égalisation, de sélectionner différents profils audio et d’ajuster certains paramètres du casque.

Récapitulatif technique

Haut-parleurs : 40 mm dynamiques

Membrane : composite avec revêtement en saphir

Bluetooth : 6.0

Codecs : LDAC, AAC, SBC

Réduction de bruit : ANC hybride

Microphones : 5

Réponse en fréquence : 20 Hz – 40 kHz

Autonomie : jusqu’à 75 heures

Recharge : environ 2 heures

Connexion filaire : jack 3,5 mm

Multipoint Bluetooth : Oui

Poids : 278 g

Prix : 49 €

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