SwitchBot Plafonnier RGBICWW : un nouveau plafonnier connecté Matter qui mise sur l’éclairage intelligent et les effets RGBIC

SwitchBot poursuit l’extension de son catalogue dédié à la maison connectée avec le lancement du Plafonnier RGBICWW SwitchBot. Compatible Matter via Wi-Fi, ce nouveau luminaire intelligent combine éclairage blanc réglable, effets lumineux RGBIC et intégration avec les principaux écosystèmes domotiques. Disponible en deux formats, il s’adresse aussi bien aux pièces de vie qu’aux espaces plus restreints.

Spécialiste des objets connectés pour la maison, SwitchBot poursuit sa stratégie d’enrichissement de son écosystème. Après ses serrures intelligentes, capteurs, robots et hubs domotiques, le fabricant renforce désormais son offre d’éclairage connecté avec un plafonnier pensé pour fonctionner aussi bien de manière autonome qu’au sein d’une installation domotique complète.

Le SwitchBot Plafonnier RGBICWW adopte Matter sans hub supplémentaire

L’une des principales nouveautés du SwitchBot Plafonnier RGBICWW réside dans sa compatibilité native avec Matter via une connexion Wi-Fi. Contrairement à certains produits nécessitant une passerelle dédiée, ce modèle peut être intégré directement aux principales plateformes de maison connectée.

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Les utilisateurs peuvent ainsi l’ajouter à Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant ou encore Homey. Cette compatibilité facilite le pilotage de l’éclairage depuis un smartphone, un assistant vocal ou au travers de scénarios domotiques existants.

Dans l’application Maison d’Apple, il devient notamment possible d’ajuster la luminosité, modifier la couleur, programmer des automatisations ou intégrer le plafonnier à des scènes regroupant plusieurs équipements connectés.

Un éclairage RGBICWW conçu pour alterner lumière fonctionnelle et ambiance

Le SwitchBot Plafonnier RGBICWW combine deux types d’éclairage dans un seul luminaire.

La partie RGBIC repose sur des LED contrôlées indépendamment, capables d’afficher plusieurs couleurs simultanément. Cette technologie permet de créer des animations lumineuses plus élaborées que les bandes LED RGB classiques, avec des transitions dynamiques adaptées aux soirées, aux jeux vidéo, au cinéma à domicile ou aux décorations saisonnières.

Pour une utilisation quotidienne, le plafonnier dispose également d’un éclairage blanc réglable allant de 2 700 K à 6 500 K. Cette plage permet de passer d’une lumière chaude destinée à la détente à une lumière froide plus adaptée au travail, à la cuisine ou à la lecture.

La luminosité peut être ajustée de 1 % à 100 %, offrant une grande souplesse selon les besoins et le moment de la journée.

Deux tailles pour couvrir plusieurs types de pièces

SwitchBot commercialise son nouveau plafonnier dans deux déclinaisons.

Le modèle 15 pouces délivre jusqu’à 3 200 lumens. Il est destiné aux chambres, cuisines, bureaux, petits salons ou salles de loisirs nécessitant un éclairage principal plus puissant.

La version 12 pouces développe jusqu’à 2 000 lumens. Plus compacte, elle cible les couloirs, salles de bains, entrées, buanderies, dressings, débarras ou balcons.

Cette double approche permet d’adapter le même système d’éclairage à différents espaces tout en conservant les mêmes fonctionnalités connectées.

Application SwitchBot, automatisations et commande vocale

L’application SwitchBot donne accès à un ensemble d’options de personnalisation.

Les utilisateurs peuvent sélectionner 26 scènes lumineuses prédéfinies, profiter de 8 effets d’animation, modifier les couleurs, programmer des horaires ou créer des routines quotidiennes.

Une minuterie permet par exemple d’allumer progressivement la lumière le matin ou de réduire son intensité avant le coucher.

La commande vocale est également disponible via Apple Home, Amazon Alexa et Google Assistant, permettant de contrôler le plafonnier sans utiliser son smartphone.

Pour ceux qui préfèrent une commande physique, le plafonnier reste compatible avec la télécommande SwitchBot, vendue séparément.

Un confort visuel pensé pour une utilisation quotidienne

Au-delà des fonctionnalités connectées, SwitchBot met également l’accent sur la qualité de l’éclairage.

Le SwitchBot Plafonnier RGBICWW affiche un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur ou égal à 90, favorisant une restitution plus fidèle des couleurs des objets, des aliments ou de la décoration intérieure.

L’éclairage est annoncé sans scintillement et avec une réduction de l’éblouissement afin de limiter la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée.

Le plafonnier bénéficie également de transitions progressives lors de l’allumage et de l’extinction ainsi que d’une fonction de mémorisation après une coupure de courant. L’utilisateur peut choisir si la lampe doit rester éteinte, se rallumer automatiquement ou retrouver son état précédent.

Une intégration avec l’écosystème SwitchBot

Le nouveau plafonnier prend tout son intérêt lorsqu’il est associé aux autres équipements de la marque.

Avec un détecteur de présence SwitchBot, l’éclairage peut s’activer automatiquement lorsqu’une personne entre dans une pièce avant de s’éteindre lorsque celle-ci est vide.

L’association avec les serrures connectées Lock Ultra ou Lock Vision ainsi qu’avec la sonnette vidéo SwitchBot permet également de déclencher différents scénarios d’accueil ou de sécurité selon les événements détectés.

Cette approche renforce la cohérence de l’écosystème SwitchBot autour d’automatisations accessibles sans configuration complexe.

Prix et disponibilité du SwitchBot Plafonnier RGBICWW

Le SwitchBot Plafonnier RGBICWW est disponible dès à présent sur le site officiel de la marque ainsi que sur Amazon.

Le modèle 12 pouces est proposé au tarif conseillé de 49,99 €.

La version 15 pouces est commercialisée à 69,99 €.

Ce qu’il faut retenir

Le SwitchBot Plafonnier RGBICWW apporte la compatibilité Matter sans hub grâce à une connexion Wi-Fi native.

Il combine un éclairage blanc réglable de 2 700 K à 6 500 K avec des effets RGBIC multicolores destinés aussi bien à un usage quotidien qu’à la création d’ambiances.

Disponible en deux tailles jusqu’à 3 200 lumens, il s’intègre aux principaux écosystèmes domotiques ainsi qu’aux autres produits SwitchBot.

Positionnement sur le marché

Avec ce plafonnier connecté, SwitchBot se positionne sur le segment des luminaires intelligents compatibles Matter.

Le produit vient concurrencer des solutions proposées par Philips Hue, Nanoleaf, Aqara, Govee ou Yeelight, tout en misant sur une compatibilité étendue sans hub dédié et une intégration directe avec son propre écosystème domotique.

Il cible les utilisateurs souhaitant moderniser leur éclairage tout en simplifiant la gestion de leur maison connectée.

FAQ : SwitchBot Plafonnier RGBICWW

Quelle est la température de couleur du SwitchBot Plafonnier RGBICWW ?

Elle est réglable de 2 700 K à 6 500 K, permettant d’obtenir une lumière chaude ou froide selon les besoins.

Le plafonnier est-il compatible Matter ?

Oui. Il prend en charge Matter via Wi-Fi, sans nécessiter un Hub SwitchBot supplémentaire.

Quelle est la puissance lumineuse ?

Le modèle 12 pouces atteint 2 000 lumens, tandis que la version 15 pouces peut délivrer jusqu’à 3 200 lumens.

Peut-on contrôler le plafonnier à la voix ?

Oui. Il est compatible avec Apple Home, Amazon Alexa et Google Assistant.

Quel est son prix ?

Le tarif conseillé est de 49,99 € pour le modèle 12 pouces et 69,99 € pour la version 15 pouces.

Récapitulatif technique

Compatibilité Matter via Wi-Fi

Deux tailles : 12 et 15 pouces

Luminosité : 2 000 ou 3 200 lumens

Température de couleur : 2 700 K à 6 500 K

Gradation : 1 % à 100 %

Technologie RGBICWW

IRC ≥ 90

26 scènes lumineuses

8 effets dynamiques

Compatible Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant et Homey

Contrôle vocal et application SwitchBot

En résumé

Le SwitchBot Plafonnier RGBICWW enrichit l’offre d’éclairage connecté de la marque avec une solution compatible Matter sans hub. Il combine éclairage blanc réglable, effets RGBIC, automatisations et intégration avec les principaux assistants vocaux. Disponible en deux formats à partir de 49,99 €, il vise les utilisateurs souhaitant moderniser leur installation domotique.

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