MOVA ViAX 500 : une mise à jour étend désormais sa couverture à 600 m²

Le marché des robots tondeuses sans fil périphérique continue d’évoluer rapidement. Quelques mois après notre prise en main du MOVA ViAX 500, le constructeur annonce une évolution importante de son modèle phare. Grâce à une simple mise à jour logicielle, le robot peut désormais cartographier et entretenir des surfaces allant jusqu’à 600 m², contre une capacité inférieure auparavant. Une amélioration qui renforce son attractivité sur le segment des robots tondeuses accessibles.

MOVA poursuit le développement de sa gamme dédiée à l’entretien des jardins. Le fabricant étoffe progressivement son catalogue avec des solutions reposant sur la vision artificielle et l’intelligence embarquée. Avec cette évolution du MOVA ViAX 500, la marque cherche à proposer davantage de polyvalence sans modifier son positionnement tarifaire.

Une mise à jour logicielle qui augmente la surface de tonte

La principale nouveauté concerne la capacité de cartographie du MOVA ViAX 500. Désormais, le robot peut gérer des pelouses atteignant jusqu’à 600 m² grâce à une simple mise à jour logicielle.

A relire : Test : MOVA ViAX 500, la liberté du fil ? Avec le MOVA ViAX 500 Robot Tondeuse Mova nous promet une pelouse entretenue a la sauce IA et tout ça sans fil, nous allons voir dans ce test si le MOVA ViAX…

Cette évolution permet aux propriétaires de jardins de taille moyenne de profiter d’une couverture plus importante sans devoir investir dans un modèle supérieur. Le constructeur conserve ainsi une approche particulièrement accessible tout en améliorant les performances globales de son appareil.

Cette augmentation de la capacité de travail constitue un argument important sur un marché où les surfaces prises en charge représentent souvent un critère de choix déterminant.

Une gamme ViAX déclinée en trois modèles

La série ViAX se compose actuellement de trois références : les ViAX 250, ViAX 300 et ViAX 500.

Les modèles ViAX 250 et ViAX 300 reposent sur la technologie UltraEyes™ 1.0. Celle-ci associe deux caméras IA Ultra-HDR à des algorithmes de traitement visuel avancés capables de reconstituer l’environnement en trois dimensions.

L’objectif est simple : permettre au robot d’identifier automatiquement les limites de la pelouse et de générer une cartographie précise sans câble périphérique. L’utilisateur n’a pas besoin de procéder à une configuration complexe puisque le système prend en charge l’essentiel du processus de manière autonome.

UltraEyes™ 2.0 : la vision assistée par LiDAR du ViAX 500

Le MOVA ViAX 500 bénéficie quant à lui d’une version plus avancée de cette technologie.

Le système UltraEyes™ 2.0 combine la double vision artificielle avec un capteur LiDAR 360°. Cette association améliore la précision du positionnement et permet au robot de conserver une navigation fiable même lorsque la luminosité diminue.

L’intégration du LiDAR constitue un atout notable pour les tontes réalisées tôt le matin, en soirée ou dans des zones naturellement ombragées. Le robot conserve alors une perception détaillée de son environnement tout en maintenant un déplacement précis.

Une navigation pensée pour les zones difficiles

Les signaux satellites peuvent parfois être perturbés dans certaines configurations de jardin. Arbres denses, avancées de toit, haies importantes ou passages étroits compliquent souvent le travail des robots reposant principalement sur la géolocalisation.

Avec la technologie UltraEyes™, la série ViAX s’appuie davantage sur l’analyse visuelle de l’environnement. Cette approche permet de maintenir une navigation stable même dans les zones où la réception satellite devient limitée.

Pour l’utilisateur, cela se traduit par une couverture plus homogène du terrain et par une réduction des interruptions liées aux pertes de signal.

Une détection précise jusqu’à 50 mètres

La perception environnementale constitue l’un des points forts de la gamme.

Le système dispose d’une portée de détection pouvant atteindre 50 mètres ainsi que d’un champ de vision de 120° × 70°. Cette combinaison permet au robot de distinguer précisément les surfaces engazonnées des autres éléments présents dans le jardin.

Grâce à cette analyse avancée, le MOVA ViAX 500 bénéficie d’un positionnement particulièrement précis. Cette capacité facilite la navigation dans des espaces complexes tout en améliorant la qualité de couverture de la pelouse.

Plus de 300 obstacles reconnus grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle embarquée joue également un rôle central dans le fonctionnement du robot.

Selon MOVA, le système est capable d’identifier et d’éviter plus de 300 types d’obstacles différents. Parmi eux figurent les jouets, les arroseurs automatiques, les outils de jardinage, les animaux domestiques ou encore certains petits animaux sauvages comme les hérissons.

Cette reconnaissance avancée vise à limiter les risques de collision tout en améliorant la sécurité générale lors des cycles de tonte.

Un mode Animal Friendly dédié aux foyers avec animaux

Le constructeur a également développé un mode spécifique baptisé Animal Friendly.

Cette fonctionnalité combine plusieurs mécanismes de protection destinés aux animaux présents dans le jardin. Le robot peut notamment réduire sa vitesse lorsqu’il détecte certaines situations particulières.

Les utilisateurs peuvent également définir des zones d’activité dédiées aux animaux ou activer un mode « Ne pas déranger ». L’objectif est de réduire les interactions non souhaitées entre le robot et les animaux de compagnie tout en préservant leur tranquillité.

TrueGuard™ transforme le robot en système de surveillance

Au-delà de la tonte, MOVA enrichit son appareil avec des fonctions de surveillance extérieure.

La technologie TrueGuard™ permet d’accéder à une visualisation en temps réel du jardin. Le robot peut également effectuer des rondes programmées lorsqu’il ne tond pas.

En cas de détection d’une présence humaine, des notifications peuvent être envoyées à l’utilisateur. MOVA précise par ailleurs que cette fonctionnalité bénéficie d’une certification TÜV Rheinland concernant la protection des données et la confidentialité des informations collectées.

Ce qu’il faut retenir

Le MOVA ViAX 500 peut désormais couvrir jusqu’à 600 m² grâce à une mise à jour logicielle.

Sa technologie UltraEyes™ 2.0 combine double caméra IA et LiDAR 360° pour améliorer la précision de navigation.

Le robot fonctionne efficacement même dans les zones où les signaux satellites sont perturbés.

Son intelligence artificielle peut reconnaître plus de 300 obstacles différents et propose un mode spécifique pour les animaux domestiques.

La fonction TrueGuard™ ajoute des capacités de surveillance extérieure en complément de la tonte.

Positionnement sur le marché

Le MOVA ViAX 500 se positionne sur le segment des robots tondeuses intelligents sans câble périphérique destinés aux jardins de taille moyenne.

Ses principaux concurrents se trouvent parmi les modèles utilisant également la vision artificielle ou le LiDAR pour la navigation autonome.

Avec sa nouvelle capacité de 600 m², il cible les particuliers souhaitant automatiser l’entretien de leur pelouse sans installation complexe tout en conservant un budget maîtrisé.

FAQ : MOVA ViAX 500

Quelle surface peut couvrir le MOVA ViAX 500 ?

Grâce à sa récente mise à jour logicielle, le robot peut désormais gérer des pelouses allant jusqu’à 600 m².

Le MOVA ViAX 500 nécessite-t-il un câble périphérique ?

Non. Le système UltraEyes™ permet une cartographie automatique sans installation de câble autour du jardin.

Quelle technologie de navigation utilise-t-il ?

Le robot associe deux caméras intelligentes et un capteur LiDAR 360° via la plateforme UltraEyes™ 2.0.

Peut-il fonctionner sous les arbres ?

Oui. Il a été conçu pour conserver une navigation stable même dans les zones où le signal satellite est faible ou absent.

Le robot détecte-t-il les animaux ?

Oui. L’intelligence artificielle intégrée est capable d’identifier différents animaux et propose un mode Animal Friendly dédié.

À quoi sert la fonction TrueGuard™ ?

Elle permet de surveiller le jardin à distance, d’effectuer des rondes automatiques et de recevoir des alertes en cas de détection de présence.

Récapitulatif technique

Surface maximale : jusqu’à 600 m²

Navigation : UltraEyes™ 2.0

Vision : double caméra IA Ultra-HDR

Capteur : LiDAR 360°

Détection : jusqu’à 50 mètres

Champ de vision : 120° × 70°

Reconnaissance d’obstacles : plus de 300 types

Fonction Animal Friendly : oui

Surveillance TrueGuard™ : oui

Cartographie automatique : oui

Câble périphérique : non nécessaire

Fonctionnement en faible luminosité : oui

En résumé

La mise à jour du MOVA ViAX 500 augmente sa capacité de couverture à 600 m² sans modification matérielle. Le robot conserve ses technologies de vision intelligente, son LiDAR 360° et ses fonctions avancées de détection d’obstacles. Cette évolution renforce son positionnement parmi les robots tondeuses sans câble destinés aux jardins de taille moyenne.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

