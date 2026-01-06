Acer au CES 2026 : Aspire 16 AI, PC Copilot+ avec processeurs AMD Ryzen AI 400 redéfinissent la productivité et le gaming

Au CES 2026, Acer enrichit son catalogue de PC Copilot+ PC avec une nouvelle génération de machines intégrant les processeurs AMD Ryzen AI 400 Series, marquant une étape importante pour la productivité, la créativité et les usages quotidiens sous Windows 11.

La marque Acer, déjà présente sur de nombreux segments, étoffe son offre avec des ordinateurs portables remarquables en termes de puissance, de design et de fonctionnalités IA. Elle vise à répondre aux besoins des utilisateurs modernes, qu’ils soient professionnels, créatifs, étudiants ou joueurs.

Des processeurs AMD Ryzen AI 400 : une nouvelle ère pour les Copilot+ PC

Au cœur des annonces d’Acer au CES 2026 se trouvent les processeurs AMD Ryzen AI 400 Series. Conçus sur l’architecture « Zen 5 », ces processeurs visent à améliorer les performances générales, accélérer les tâches liées à l’intelligence artificielle et optimiser l’efficacité énergétique.

Leur intégration dans les PC Copilot+ PC sous Windows 11 marque une convergence entre hardware performant et software intelligent. L’objectif est clair : proposer une expérience utilisateur fluide et réactive, notamment dans les domaines de la productivité, de la création de contenu et du multitâche.

Acer Swift Go 16 AI : polyvalence et mobilité

L’Acer Swift Go 16 AI se distingue par son design fin et léger, pensé pour les utilisateurs mobiles. Il est doté de processeurs AMD jusqu’au Ryzen AI 9 465 et de graphiques AMD Radeon 880M, offrant ainsi un bon équilibre entre puissance de calcul et autonomie. L’écran OLED WUXGA+ promet une qualité visuelle appréciable tant pour le divertissement que pour le travail. L’intégration de technologies telles que les caméras infrarouges 5 Mpx avec HDR et détection de présence humaine améliore l’expérience lors des appels vidéo et renforce la sécurité. L’autonomie, les options de mémoire jusqu’à 32 Go et les capacités de stockage SSD PCIe Gen 4 jusqu’à 1 To placent ce modèle comme une solution adaptée aux professionnels souvent en déplacement.

Aspire 14 AI et Aspire 16 AI : productivité prolongée

Les Acer Aspire 14 AI et Acer Aspire 16 AI ciblent quant à eux les utilisateurs à la recherche d’un bon compromis entre puissance, confort d’usage et autonomie. Équipés du Ryzen AI 9 465, ces modèles promettent une autonomie prolongée, ce qui est un atout majeur pour les étudiants et les jeunes actifs. Les écrans WUXGA au format 16:10, disponibles en version tactile ou classique, apportent un confort visuel adapté à la lecture, à la navigation et à la création de contenu. Les taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz assurent une fluidité d’affichage appréciable pour tous types d’usages. Un ensemble complet de ports, incluant USB Type‑C, USB Type‑A, HDMI 2.1, lecteur de carte MicroSD et prise audio, renforce la polyvalence de ces machines.

Une ergonomie pensée pour la collaboration et l’usage quotidien

Les PC de la série Aspire AI ne se contentent pas de performances ; ils misent également sur l’ergonomie. La charnière qui s’ouvre à 180 degrés facilite les partages d’écran et la collaboration, que ce soit pour des travaux en groupe ou des présentations. Le grand pavé tactile et le design soigneusement étudié contribuent à un confort d’utilisation optimal sur de longues sessions. En rendant l’expérience plus intuitive, Acer répond aux attentes d’un public qui souhaite des outils capables de s’adapter à une variété de contextes: travail, divertissement, mobilité et collaboration.

Nitro V 16 AI : puissance et expérience immersive pour le gaming

Pour les joueurs et créateurs exigeants, l’Acer Nitro V 16 AI se présente comme une machine taillée pour les performances élevées. En combinant un processeur AMD Ryzen AI 9 465 avec une GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 pour ordinateurs portables, ce modèle est capable de répondre aux besoins des usages intensifs. L’écran WUXGA avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz garantit une fluidité d’affichage qui fait toute la différence dans les jeux rapides et les applications exigeantes. La mémoire jusqu’à 32 Go et le stockage SSD pouvant atteindre 2 To assurent une réactivité globale du système.

Technologie NVIDIA RTX et IA au service du jeu et de la création

Les GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series, basés sur l’architecture Blackwell, apportent des avancées significatives en termes de performances graphiques et d’accélération IA. Grâce à NVIDIA DLSS 4, les images sont rendues à grande vitesse tout en préservant une qualité visuelle élevée, ce qui se traduit par une expérience de jeu plus immersive et fluide. Que ce soit pour du gaming intensif ou des travaux de rendu 3D, les capacités de calcul IA et graphique de ces cartes permettent de pousser les projets plus loin.

Acer AI : un écosystème intelligent intégré

Outre le hardware, Acer intègre également des fonctionnalités IA directement accessibles via ses machines. Acer Intelligent Space agit comme un hub IA personnel, centralisant les outils intelligents pour aider l’utilisateur à gérer ses tâches, accéder à ses applications et optimiser son flux de travail. Cette approche montre que l’IA ne se limite plus à la simple puissance brute : elle est intégrée dans l’usage quotidien pour offrir une expérience plus personnalisée, plus réactive et plus intuitive.

Perspectives d’usage et positionnement des Copilot+ PC

Les PC Copilot+ PC d’Acer avec processeurs AMD Ryzen AI 400 Series cherchent à répondre à des besoins actuels et futurs. Dans un monde où le télétravail, la création de contenu et le gaming coexistent souvent sur la même machine, Acer propose une gamme capable de s’adapter à ces différents usages. L’alliance de Windows 11, des solutions IA et de composants puissants crée une plateforme polyvalente, destinée autant aux professionnels qu’aux particuliers exigeants.

Récapitulatif technique

Processeurs : AMD Ryzen AI 400 Series (jusqu’au Ryzen AI 9 465)

Graphiques intégrés : AMD Radeon 880M / NVIDIA GeForce RTX 5070

Mémoire : jusqu’à 32 Go (LPDDR5x / DDR5)

Stockage : jusqu’à 2 To SSD PCIe Gen 4

Écrans : OLED WUXGA+, WUXGA avec taux jusqu’à 180 Hz

Connectivité : Wi‑Fi 7, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 / 5.4

Ports : USB Type‑C, USB Type‑A, HDMI 2.1, MicroSD, audio

Fonctions IA : Acer Intelligent Space, optimisation Copilot+ PC

