Test Xiaomi 17T Pro : notre verdict sur le maître du téléobjectif Leica 5x

Xiaomi accélère son calendrier : à peine huit mois après le 15T Pro, et sans passer par la case « 16T », la marque dégaine déjà son Xiaomi 17T Pro.

Le constructeur le présente comme « le maître du téléobjectif » et mise tout sur un trio photo Leica, un zoom optique x5 et une énorme batterie de 7 000 mAh. Annoncé à 999 € (899 € en offre de lancement) et disponible depuis le 28 mai 2026, ce nouveau flagship « abordable » doit prouver qu’il peut tenir tête à un Galaxy S26 Ultra ou à un Oppo Find X9 Pro vendus dans la même zone tarifaire.>

On l’a pris en main pour vous.

Préambule.

On va voir ici si ce Xiaomi 17T Pro, pensé comme le porte-étendard « accessible » de la gamme haut de gamme Xiaomi, mérite son surnom de spécialiste du téléobjectif. Entre une fiche technique très complète, une signature photo Leica et une autonomie annoncée comme record, le smartphone ne manque pas d’arguments sur le papier.

Reste à confronter ces promesses à l’usage réel : performances, photo de jour comme de nuit, chauffe, autonomie et surcouche logicielle. C’est tout l’objet de ce test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions : 162,2 mm (hauteur) x 77,5 mm (largeur) x 8,25 mm (épaisseur)

162,2 mm (hauteur) x 77,5 mm (largeur) x 8,25 mm (épaisseur) Poids : 219 g

219 g Écran : Dalle AMOLED de 6,83 pouces Résolution 1.5K (2772 x 1280 pixels) à 447 ppp Taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz (adaptatif) Échantillonnage tactile jusqu’à 480 Hz (3 500 Hz instantané en mode jeu) Protection Corning Gorilla Glass 7i Luminosité : 600 nits (typ.), 2 000 nits (HBM), 3 500 nits en pic (UHBM) 100 % DCI-P3, 12 bits, HDR10+ et Dolby Vision Certifications TÜV Rheinland (lumière bleue, anti-scintillement)

Processeur : MediaTek Dimensity 9500 (gravure 3 nm) — GPU Mali G1-Ultra, NPU 990

(gravure 3 nm) — GPU Mali G1-Ultra, NPU 990 Mémoire / Stockage : 12 Go LPDDR5X + 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.1, pas d’extension)

12 Go LPDDR5X + 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.1, pas d’extension) Batterie : Capacité : 7 000 mAh (technologie silicium-carbone) Charge filaire HyperCharge 100 W Charge sans fil 50 W Charge inversée filaire 22,5 W Adaptateur secteur non fourni

Caméra arrière (triple module Leica Summilux) : Principal : 50 Mpx, 23 mm, ƒ/1,67, capteur Light Fusion 950, OIS Téléobjectif périscopique : 50 Mpx, 115 mm, ƒ/3,0, zoom optique x5 , OIS Ultra grand-angle : 12 Mpx, 15 mm, ƒ/2,2, champ de 120° Zoom numérique IA jusqu’à x120 Deux styles Leica (Authentic / Vibrant), filtres et filigrane Leica Vidéo 8K à 30 fps , 4K à 120 fps , 4K HDR10+, mode Log, ralenti jusqu’à 1920 fps

Caméra avant : 32 Mpx, ƒ/2,2, 21 mm, champ de 90°, vidéo 4K HDR10+ 30 fps

32 Mpx, ƒ/2,2, 21 mm, champ de 90°, vidéo 4K HDR10+ 30 fps Audio : double haut-parleur stéréo, 3 micros, Dolby Atmos, Hi-Res / Hi-Res Wireless

double haut-parleur stéréo, 3 micros, Dolby Atmos, Hi-Res / Hi-Res Wireless Système : Xiaomi HyperOS 3 (base Android 16)

Xiaomi (base Android 16) Connectivité : Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , NFC, double SIM (nano + nano / eSIM), 5G

, , NFC, double SIM (nano + nano / eSIM), 5G Navigation : GPS L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS

GPS L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS Sécurité : capteur d’empreinte sous l’écran, déverrouillage facial

capteur d’empreinte sous l’écran, déverrouillage facial Résistance : certification IP68 (eau et poussière)

certification (eau et poussière) Refroidissement : système Xiaomi 3D IceLoop

système Xiaomi 3D IceLoop Coloris : Noir, Bleu, Violet

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le Xiaomi 17T Pro

Un câble USB-A vers USB-C

Une coque de protection en silicone

L’outil d’éjection de carte SIM

La documentation (guide de démarrage, sécurité, garantie)

Installation / Configuration.

La mise en route suit les standards Xiaomi. Le couple Android 16 / HyperOS 3 propose un assistant de configuration rapide, avec import des données depuis un ancien Android (ou un iPhone) via câble ou Wi-Fi. En une dizaine de minutes, le téléphone est opérationnel pendant que les applications finissent de se télécharger.

Un point mérite cependant qu’on s’y attarde dès le départ : HyperOS arrive chargé. Applications partenaires préinstallées, notifications commerciales, suggestions payantes pour les fonds d’écran ou les widgets… La première chose à faire sur un téléphone à ce prix, c’est paradoxalement de faire le ménage. Comptez quelques minutes pour désinstaller le superflu et couper les notifications promotionnelles. Une fois cette étape passée, l’interface devient nettement plus sereine.

Certaines fonctionnalités (fonds d’écran dynamiques IA notamment) restent conditionnées à la création d’un compte Xiaomi, ce qui ne plaira pas à tout le monde.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Xiaomi 17T Pro (12 Go / 512 Go)

Mesures.

Sous le capot, le 17T Pro embarque le MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de LPDDR5X. C’est aujourd’hui le meilleur SoC de MediaTek, et les chiffres le confirment : le smartphone se hisse dans le haut des classements, au coude-à-coude avec les terminaux concurrents équipés de la même puce.

Là où l’exercice est plus nuancé, c’est sur la gestion thermique. En usage classique, rien à signaler. Mais lors de sessions très exigeantes (benchmarks, génération de shaders, longues captures vidéo), le cadre en aluminium monte sensiblement en température. Le système 3D IceLoop limite la casse

Performances.

Propulsé par la puce haut de gamme Mediatek Dimensity 9500 couplée à 512 Go de stockage, le Xiaomi 17T Pro est un monstre de puissance. Que ce soit pour le multitâche intensif ou les jeux gourmands (Genshin Impact, Fortnite, Call of Duty), le GPU Mali-G1 Ultra assure une fluidité exemplaire en graphismes maximum. Bien que le processeur souffre d’un léger throttling (baisse de performance thermique de 20 % lors de sessions de jeu prolongées d’une heure), le téléphone dissipe bien la chaleur et ne brûle jamais les mains.

Côté logiciel, l’appareil tourne sous Android 16 avec la surcouche HyperOS 3. L’interface regorge d’outils pratiques dopés à l’Intelligence Artificielle (aide à la rédaction, transcription audio, traduction instantanée). On regrettera toutefois la présence excessive d’applications préinstallées (Facebook, Netflix, TikTok…) sur un appareil vendu à ce prix.

Utilisation.

HyperOS 3 est une interface complète et personnalisable, à l’esthétique très inspirée d’iOS. On y retrouve un équivalent de la Dynamic Island, de nombreuses options de transitions et un centre de contrôle soigné. C’est fluide et agréable une fois nettoyé.

Le Xiaomi HyperAI est de la partie : écriture assistée, reconnaissance et transcription vocale, interprète, recherche IA, fonds d’écran génératifs, ainsi que l’intégration de Google Gemini et de « Cercle pour rechercher ». Des fonctions utiles, dont la disponibilité peut varier selon les régions et nécessitent souvent une connexion Internet.

Le revers de la médaille reste la philosophie commerciale de la surcouche : sur un Redmi d’entrée de gamme, la présence de publicités passe encore ; sur un smartphone à 999 €, elle est nettement plus difficile à justifier.

Rendu des caméras.

Le gros point fort de cette version Pro réside dans son partenariat avec Leica. Le triple capteur arrière est d’une polyvalence remarquable. Le module principal de 50 MP capture des clichés riches en détails, avec une excellente gestion de la dynamique.

Le véritable clou du spectacle est le téléobjectif de 50 MP, idéal pour les portraits et les zooms lointains sans perte de qualité. Le rendu des couleurs « Leica Authentic » apporte un cachet argentique unique très flatteur. L’ultra grand-angle de 12 MP complète efficacement le tableau, tandis que le capteur frontal de 32 MP s’avère impeccable pour les selfies. En vidéo, le smartphone est capable de filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde avec une stabilisation électronique performante.

Prise de vue de jour :

Le zoom est vraiment impressionnant, mais le zoom 120x nécessite un trépied pour obtenir une photo stable.

Voici différents niveaux de zoom, et les photos ont été prises du même endroit au même moment.

Prise de vue de nuit :

De nuit, le Xiaomi 17T Pro restitue très bien les éclairages urbains, avec une légère sous-exposition qui évite les halos sur les enseignes et lampadaires : l’ambiance est plus sombre que la réalité, mais agréable à l’œil

Autonomie.

C’est l’un des grands arguments du smartphone. Avec sa batterie de 7 000 mAh en silicium-carbone, le Xiaomi 17T Pro tient sans difficulté deux jours en usage modéré, et peut viser une journée pleine même en sollicitant fortement l’appareil. Les modes de gestion (charge intelligente, charge bridée, limite à 80 %) permettent de préserver la cellule sur le long terme.

Attention néanmoins : les usages très gourmands (jeu, enregistrement vidéo 4K HDR, fortes chaleurs) font chauffer le SoC et grignotent l’autonomie plus vite que prévu. Mais c’est là que la charge filaire 100 W sauve la mise : une recharge quasi complète en une vingtaine de minutes. La charge sans fil 50 W complète très bien le tableau.

Audio.

Le smartphone embarque une configuration stéréo classique : un haut-parleur principal sur la tranche basse, un second dans l’écouteur en haut de l’écran. Le rendu est clair et bien calibré pour les voix, ce qui le rend agréable pour les podcasts et les vidéos. On note toutefois un déséquilibre entre les deux haut-parleurs (le supérieur est moins puissant) et des basses un peu en retrait.

La compatibilité Dolby Atmos et Hi-Res est de la partie, idéalement à exploiter au casque.

Design.

Le Xiaomi 17T Pro assume un virage esthétique très réussi. Fini le bloc photo massif et tape-à-l’œil de la génération précédente ; le constructeur opte ici pour un îlot totalement plat, épuré et d’une grande sobriété. Le dos en verre mat au toucher soyeux a l’excellente idée de ne pas marquer les traces de doigts.

Malgré sa batterie massive, le smartphone conserve une épaisseur maîtrisée de 8,25 mm. Ses bordures d’écran sont extrêmement fines, maximisant l’immersion. Côté robustesse, l’armature en aluminium s’associe à un verre Gorilla Glass 7i à l’avant, le tout couronné par une certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière). Un sans-faute pour la prise en main, même si son poids de 219 g se fait sentir.

Conclusion.

Le Xiaomi 17T Pro est un smartphone haut de gamme abouti, bien fini et particulièrement complet. Son écran AMOLED lumineux (jusqu’à 3 500 nits), sa charge 100 W, sa grosse batterie de 7 000 mAh et son téléobjectif Leica x5 constituent des arguments solides. La partie photo est globalement réussie et polyvalente, et la vidéo (8K, 4K 120 fps) se montre généreuse.

Trois réserves tempèrent cependant l’enthousiasme. D’abord, HyperOS 3 reste trop encombré de publicités pour un appareil de cette gamme. Ensuite, l’ultra grand-angle et la caméra selfie sont en retrait, et le téléphone chauffe sur les charges lourdes. Enfin, le rapport qualité-prix au lancement interroge face à une concurrence très agressive (Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X9 Pro). À mesure que son tarif baissera, le 17T Pro deviendra en revanche une option de plus en plus pertinente.

On apprécie la présence d’une housse de protection, mais on aurait préféré un chargeur de 100 W.

En clair : si vous appréciez l’univers Xiaomi et que le zoom optique x5 et l’autonomie sont vos priorités, foncez. Sinon, surveillez son prix de près.

Points Positifs Points Négatifs + Écran AMOLED 6,83″ lumineux – Surcouche HyperOS + Téléobjectif Leica zoom optique x5 efficace – Chauffe sur les usages très intensifs + Autonomie record (batterie 7 000 mAh) – Chargeur non fourni, + Charge ultra rapide 100 W (+ 50 W sans fil)

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 16/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 15/20 Note finale : 17/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Boulanger : → Voir l’offre ← En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



FAQ — Xiaomi 17T Pro

Quel est le prix du Xiaomi 17T Pro ?

Le Xiaomi 17T Pro est affiché à 999 € (version 512 Go), avec un tarif de lancement à 899 €. Il est disponible depuis le 28 mai 2026 en trois coloris : noir, bleu et violet.

Le Xiaomi 17T Pro dispose-t-il d’un vrai zoom optique ?

Oui. Il intègre un téléobjectif périscopique Leica de 50 Mpx offrant un zoom optique x5 (115 mm), exploitable jusqu’à x10 en numérique avec de bons résultats. Le zoom monte jusqu’à x120 via l’IA, mais devient peu détaillé au-delà.

Quelle est l’autonomie du Xiaomi 17T Pro ?

Grâce à sa batterie de 7 000 mAh en silicium-carbone, il tient facilement deux jours en usage modéré. La charge filaire 100 W permet une recharge quasi complète en une vingtaine de minutes.

Le Xiaomi 17T Pro est-il étanche ?

Oui, il bénéficie d’une certification IP68, qui le protège contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau douce.

Quel processeur équipe le Xiaomi 17T Pro ?

Il embarque le MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X. C’est l’une des puces les plus performantes du marché en 2026.

Le chargeur est-il fourni dans la boîte ?

Non. Xiaomi ne fournit pas d’adaptateur secteur. Pour exploiter la charge 100 W, il faut un chargeur compatible PPS (67 W ou plus recommandé).

Comparatif : Xiaomi 17T Pro face au 15T Pro

Caractéristique Xiaomi 15T Pro (2025) Xiaomi 17T Pro (2026) Écran 6,83″ AMOLED 144 Hz 6,83″ AMOLED 144 Hz (3 500 nits) SoC MediaTek Dimensity 9400+ MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) RAM / Stockage 12 Go / 256–1 To 12 Go / 256 Go–1 To Téléobjectif 50 Mpx, zoom optique x5 50 Mpx, zoom optique x5 (nouveau capteur principal) Batterie 5 500 mAh 7 000 mAh Charge filaire 90 W 100 W Système HyperOS 2 / Android 15 HyperOS 3 / Android 16 Connectivité Wi-Fi 7, BT 6.0 Wi-Fi 7, BT 6.0 Prix de lancement 799 € 899 € (999 € officiel)

Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :