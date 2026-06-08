SFR bientôt démantelé ? Bouygues Telecom, Free et Orange signent un accord historique pour racheter l’opérateur.

Le paysage français des télécommunications pourrait connaître l’un de ses plus grands bouleversements depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012. Bouygues Telecom, Free (Groupe iliad) et Orange ont annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Altice France en vue de l’acquisition de SFR, deuxième opérateur télécom du pays. Valorisée à 20,35 milliards d’euros, cette opération pourrait redessiner durablement le marché français des télécommunications.

Si elle obtient l’accord des autorités de concurrence, cette transaction entraînerait une répartition des activités, des clients et d’une partie des infrastructures de SFR entre les trois opérateurs. Le projet prévoit également une phase transitoire de plusieurs années afin d’assurer la continuité des services et la migration progressive des abonnés.

Créée en 1987, SFR est l’une des marques historiques du secteur télécom français. Filiale d’Altice France depuis plusieurs années, l’entreprise s’est imposée comme un acteur majeur du mobile, du fixe et de la fibre. Face à un marché devenu extrêmement concurrentiel, la marque a multiplié les investissements dans les réseaux et les services numériques afin de conserver sa position parmi les leaders du secteur.

Une opération à plus de 20 milliards d’euros

Le consortium formé par Bouygues Telecom, Free et Orange prévoit une acquisition valorisant les actifs concernés de SFR à 20,35 milliards d’euros en valeur d’entreprise.

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Ce montant pourrait évoluer selon plusieurs mécanismes prévus dans l’accord, notamment un complément de prix pouvant atteindre 650 millions d’euros, ainsi que différents ajustements liés aux performances financières de l’opérateur jusqu’à la finalisation de l’opération.

La transaction reste soumise à de nombreuses conditions, dont l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence.

Comment les actifs de SFR seraient répartis

L’accord prévoit une répartition précise des activités de SFR entre les trois membres du consortium.

Bouygues Telecom récupérerait notamment l’activité SFR Business, Prixtel, une partie importante de la clientèle grand public ainsi que plusieurs infrastructures réseau.

Free reprendrait l’ensemble de la base clients RED by SFR, soit environ six millions d’abonnés, ainsi qu’une partie des clients SFR grand public et professionnels.

Orange intégrerait pour sa part près de cinq millions de clients supplémentaires, comprenant notamment plusieurs opérateurs virtuels comme Réglo Mobile, Syma et Coriolis.

Les fréquences mobiles détenues par SFR seraient également redistribuées entre les trois groupes.

Une période transitoire d’au moins 30 mois

Le projet ne prévoit pas une intégration immédiate des actifs.

Les réseaux fixes et mobiles non directement repris, une partie de la distribution ainsi que certains systèmes informatiques resteraient temporairement au sein de SFR SA.

Cette structure transitoire serait détenue à parts égales par Bouygues Telecom, Free et Orange pendant au minimum trente mois. L’objectif est de garantir la continuité des services pour les millions de clients concernés et de sécuriser la migration technique.

Des engagements sociaux mis en avant

Le consortium insiste particulièrement sur l’aspect humain de l’opération.

Les trois opérateurs annoncent vouloir préserver les compétences internes nécessaires à la réussite d’un programme industriel de très grande ampleur. Les équipes de SFR jouent un rôle central dans la gestion des réseaux, des systèmes d’information et de la relation client.

Les acquéreurs s’engagent ainsi à garantir un emploi à l’ensemble des salariés repris jusqu’au début de l’année 2029, soit par le maintien dans leur poste actuel, soit via une proposition d’emploi équivalente.

Par ailleurs, un dialogue social doit s’ouvrir avec les organisations syndicales concernées.

Des synergies importantes attendues

Selon les opérateurs, le rapprochement des actifs de SFR avec ceux du consortium permettrait de générer d’importantes synergies opérationnelles.

Ces économies pourraient être réinvesties dans les infrastructures télécoms françaises, notamment dans les réseaux fibre, les déploiements mobiles et les futures évolutions technologiques.

Les trois groupes estiment que cette consolidation renforcerait également la souveraineté numérique française et la capacité du secteur à financer l’innovation.

Un marché télécom français profondément transformé

Si l’opération aboutit, elle constituerait l’un des plus importants mouvements de consolidation observés en Europe dans les télécommunications.

Le marché français passerait alors d’un modèle à quatre grands opérateurs nationaux à une organisation reposant essentiellement sur trois acteurs majeurs.

Une telle évolution pourrait modifier les équilibres concurrentiels actuels, ce qui explique l’attention particulière portée par les autorités de concurrence françaises et européennes.

Quelles sont les prochaines étapes ?

La consultation des représentants du personnel constitue désormais la première phase officielle du processus.

Ensuite, les différents dossiers réglementaires seront déposés auprès des autorités compétentes.

La signature définitive de la documentation juridique est attendue au second semestre 2026. Si toutes les autorisations sont obtenues, la réalisation effective de la transaction pourrait intervenir au cours du second semestre 2027.

À ce stade, aucune garantie n’existe quant à l’aboutissement de l’opération.

Ce qu’il faut retenir

Le consortium composé de Bouygues Telecom, Free et Orange souhaite racheter SFR pour une valeur de 20,35 milliards d’euros.

Les activités et les clients de l’opérateur seraient répartis entre les trois acquéreurs selon un schéma prédéfini.

Une période transitoire d’au moins 30 mois est prévue afin d’assurer la continuité des services.

Les salariés repris bénéficieraient d’un engagement de maintien dans l’emploi jusqu’en 2029.

La transaction reste soumise à l’approbation des autorités de concurrence.

Positionnement sur le marché

Cette opération concerne directement le marché français des télécommunications fixes et mobiles.

Les principaux concurrents des entités issues de cette réorganisation resteraient Bouygues Telecom, Free et Orange eux-mêmes, mais également plusieurs opérateurs virtuels présents sur le territoire.

Pour les consommateurs, l’enjeu principal réside dans l’évolution future de la concurrence, des prix, des investissements réseaux et de la qualité de service.

FAQ : SFR

Quel est le montant du rachat de SFR ?

L’opération valorise les actifs concernés de SFR à 20,35 milliards d’euros, hors ajustements éventuels prévus dans l’accord.

Qui souhaite racheter SFR ?

Le projet est porté conjointement par Bouygues Telecom, Free (Groupe iliad) et Orange.

Que vont devenir les abonnés SFR ?

Les clients seraient progressivement répartis entre les trois opérateurs selon les modalités définies dans le protocole d’accord.

Les salariés de SFR vont-ils conserver leur emploi ?

Le consortium annonce un engagement de maintien dans l’emploi ou de proposition d’emploi jusqu’au début de l’année 2029.

Quand l’opération pourrait-elle être finalisée ?

La finalisation est envisagée au second semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.

Les autorités peuvent-elles bloquer l’opération ?

Oui. Les autorités françaises et européennes de la concurrence devront examiner le dossier avant toute validation définitive.

Récapitulatif technique

Valeur de l’opération : 20,35 milliards d’euros

Earn-out potentiel : jusqu’à 650 millions d’euros

Acquéreurs : Bouygues Telecom, Free (Groupe iliad), Orange

Type d’opération : acquisition de titres (share deal)

Clients concernés : plusieurs millions d’abonnés mobile et fixe

Répartition des fréquences mobiles entre les trois opérateurs

Phase transitoire : minimum 30 mois

Garantie d’emploi annoncée jusqu’en 2029

Signature définitive envisagée : second semestre 2026

Finalisation potentielle : second semestre 2027

En résumé

Le projet de rachat de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange constitue une opération majeure pour le secteur français des télécommunications. Valorisée à plus de 20 milliards d’euros, elle prévoit la répartition des activités et des abonnés entre les trois opérateurs. L’opération reste toutefois soumise à un examen approfondi des autorités de concurrence avant une éventuelle finalisation en 2027.

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