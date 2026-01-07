CES 2026 : X5 Alteron, la nouvelle solution pour gamer de GameSir et Hyperkin – Une révolution modulaire du gaming mobile

Le CES 2026 a été l’occasion pour GameSir et Hyperkin de présenter une solution gaming innovante : le X5 Alteron, une manette mobile entièrement modulaire pensée pour les joueurs modernes et rétro. Cette annonce marque une étape importante dans l’évolution des contrôleurs polyvalents, alliant ergonomie, personnalisation et compatibilité multiplateforme.

Dès les premiers instants, le X5 Alteron se distingue par son design transformable, pensé pour s’adapter à tous les styles de jeu et à tous les environnements, du jeu mobile retro aux jeux modernes sur console ou PC. Grâce à la synergie entre l’expertise d’Hyperkin dans le hardware nostalgique et celle de GameSir en matière d’ergonomie gaming, cette manette cherche à redéfinir les standards du secteur.

Une modularité pensée pour tous les joueurs

Le X5 Alteron est présenté comme une manette modulable unique, capable de changer de forme et de configuration selon les besoins du joueur.

A relire : Manette NEO S 5-FRET Daft Punk : l’édition Fortnite Festival de CRKD s’illustre La scène du gaming musical accueille une nouvelle venue aux accents électro et rétrofuturistes : la manette NEO S 5-FRET Daft Punk Fortnite Festival Edition™, fruit d’une collaboration entre CRKD, Epic Games…

À la base, un bras télescopique compact et extensible permet de transformer la taille et l’ergonomie de l’ensemble. Cette architecture offre une personnalisation physique rare sur le marché, permettant aux gamers d’adapter l’appareil à leurs préférences.

Cette modularité ne se limite pas à l’esthétique : les modules fonctionnels sont au cœur de l’expérience. On retrouve des modules boutons spécialisés pour différents genres de jeux, des layouts variés (du style asymétrique traditionnel à des configurations plus pointues comme Top Stick), et des adaptateurs pour les amateurs de jeux rétro.

X5 Alteron, Compatibilité multiplateforme élargie

L’une des grandes forces du X5 Alteron est sa compatibilité. La manette fonctionne en sans-fil basse latence avec une large gamme d’appareils : iPad™, iPhone™, Android®, et Nintendo® Switch™ 1|2. Grâce à la technologie de switching fluide de GameSir, le passage d’un appareil à un autre est instantané, sans perdre en réactivité.

Pour les sessions de jeu sur PC, le X5 Alteron utilise la technologie Bluetooth® 5.2, assurant une connexion stable et performante. Cette polyvalence permet à la manette de servir aussi bien pour des parties rapides sur mobile que pour des compétitions plus sérieuses sur grand écran.

Conception ergonomique et performance de pointe

La collaboration entre Hyperkin et GameSir se ressent dans chaque détail du X5 Alteron. Les sticks capacitives sont conçus pour éliminer définitivement le phénomène de stick drift, un problème courant sur de nombreuses manettes du marché. Les déclencheurs analogiques à effet Hall offrent, quant à eux, une réponse précise et fiable — indispensable pour les joueurs compétitifs.

Les boutons sont soigneusement étudiés : des boutons tactiles et membrane assurent une sensation de clic naturelle, tandis que les back buttons ajoutent une dimension stratégique, notamment dans les jeux d’action et de combat. Un système de vibration (rumble motors) est intégré pour renforcer l’immersion, permettant de ressentir chaque tir, collision ou interaction.

Modules et options pour une personnalisation poussée

Ce qui distingue vraiment le X5 Alteron, ce sont ses modules interchangeables, pensés pour répondre à une grande variété de styles de jeu :

Module GameCube™ : idéal pour les jeux rétro et l’émulation, reproduisant la sensation classique des manettes emblématiques.

Module N64 : pour les fans de rétro, recrée fidèlement l’expérience de jeu d’une console mythique.

Fight Pad Module : conçu pour les jeux de combat, offrant précision et confort pour les combos et stratégies complexes.

Track Pad Module : une alternative intéressante pour les jeux FPS, offrant une expérience proche de celle d’une souris.

Ces options donnent aux joueurs le pouvoir de créer leur manette idéale, adaptée à chaque type de jeu ou contexte.

Un design rétro-moderne assumé

L’esthétique du X5 Alteron mêle les influences rétro chères à Hyperkin et un design moderne fonctionnel — une combinaison qui attire visuellement tout en restant pratique. Les couleurs et finitions rappellent les consoles classiques, tout en intégrant des matériaux et une construction actuelle.

Cette fusion d’époques fait du X5 Alteron une manette à la fois technique et nostalgique, pouvant séduire aussi bien les amoureux de jeux d’antan que les joueurs actuels à la recherche d’une expérience personnalisée.

Présentation mondiale au CES 2026

La première apparition publique du X5 Alteron a eu lieu lors du CES® 2026, du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Le produit a été présenté au ShowStoppers press event du 6 janvier, ainsi que dans la suite Hyperkin. Les visiteurs ont pu découvrir en direct les possibilités offertes par la modularité de la manette, constater sa compatibilité avec différents appareils, et tester ses performances.

Cette présence au CES souligne l’ambition derrière le projet : faire du X5 Alteron une référence dans le domaine des contrôleurs personnalisables, un pont entre les générations de joueurs.

Récapitulatif technique

Modules boutons spécialisés

Sticks capacitives anti stick drift

Déclencheurs analogiques à effet Hall

Rumble Motors

Back Buttons supplémentaires

Hot Swappable ABXY

D-Pad transformable

Hauteurs de stick ajustables

Extension de 213 mm

Bluetooth® 5.2

USB‑C Charging

Layouts multiples (Twin Stick, Top Stick, Asymétrique, X Input, Switch Input)

Modules rétro : GameCube™, N64

Fight Pad Module

Track Pad Module

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

