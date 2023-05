Konyks Antalya Style G80, quand l’éclairage a du style.

Konyks propose une nouvelle ampoule connectée avec la Konyks Antalya Style G80. Une ampoule avec un bulbe et des filaments LED apparents pour créer des luminaires modernes, mais avec du style.

Avec la domotique de nos jours, ce qu’il y a de magnifique c’est qu’il est possible de tout piloter depuis son smartphone. Et ça passe aussi par notre éclairage. Konyks le prouve une fois de plus avec cette nouvelle ampoule connectée.

Konyks Antalya Style G80, un style rétro qui allie nouvelle technologie.

Avec cette nouvelle ampoule connectée Wi-Fi Konyks Antalya Style G80, Konyks propose une nouvelle fois un produit dédié à la maison et à nos luminaires. Cette nouvelle ampoule suit la tendance actuelle en matière de décoration d’intérieur qui consiste à redonner du charme à nos luminaires avec des ampoules de type filament. Toutefois, afin de réduire la consommation d’énergie, il s’agit ici d’une ampoule LED. Une ampoule avec un bulbe bien rond qui devrait convenir notamment pour les luminaires de type « suspensions ».

Ampoule Bluetooth ou ampoule Wi-Fi selon votre choix.

L’Antalya Style G80 vient gonfler la gamme Easy de la marque. Celle-ci combine Wi-Fi et Bluetooth et se configure depuis l’application Konyks disponible gratuitement pour iOS et Android.

Ce qui permet de prendre le contrôle localement par le smartphone via le Bluetooth. Et ce, même si le Wi-Fi est en panne. Pour ce qui est du style de luminosité, la température de blanc est réglable de 2700K à 6500K selon l’atmosphère que vous souhaitez donner à votre intérieur. Tout comme l’intensité est variable aussi.

Pour ce qui est de la puissance de l’ampoule Konyks Antalya Style G80, elle est de 7W. Ce qui correspond environ à 60W incandescence.

Évidemment , grâce à sa connectivité, il sera possible de l’associer avec d’autres ampoules, luminaire dans la maison et pourquoi pas ne pas l’associer à des scénarios de type, lorsque l’on quitte la maison, que le chauffage connecté se coupe, on éteint également les lampes.

Prix et Disponibilité.

L’Ampoule LED Déco WIFI Antalya Style G80 est proposée au prix public conseillé de 16,90 €.