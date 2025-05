MSI dévoile ses nouvelles consoles portables Claw A8 et Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition

Le marché des consoles portables sous Windows s’intensifie. MSI passe à la vitesse supérieure avec le lancement de deux modèles aux configurations distinctes : la Claw A8 motorisée par AMD, et la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition portée par Intel.

Fidèle à sa stratégie d’innovation, MSI continue de renforcer son positionnement sur le segment des consoles gaming. La marque étoffe sa gamme avec deux machines qui misent autant sur le design que sur la performance.

Une double offensive technologique sur le marché du PC gaming portable

MSI adopte une approche duale en s’ouvrant aux deux principaux fondeurs du marché. D’un côté, la Claw A8 embarque un processeur AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme, visant les adeptes de l’architecture RDNA 3. De l’autre, la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition repose sur un Intel Core Ultra 7 155H, optimisé par l’IA. Ce choix stratégique illustre la volonté de MSI de séduire des profils variés de joueurs, selon leur préférence de plateforme.

Claw A8 : une nouvelle dynamique AMD dans l’univers MSI

C’est une première pour MSI : proposer une console portable équipée d’un processeur AMD. La Claw A8 offre jusqu’à 8 cœurs et 16 threads, associés à un GPU RDNA 3 intégré. L’autonomie est renforcée par une batterie de 53 Wh, identique à celle de sa version Intel. L’écran IPS de 8 pouces, en 120 Hz Full HD, reste un standard qualitatif. L’ergonomie n’est pas en reste, avec des joysticks à effet Hall et un design repensé pour le confort mobile.

Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition : puissance froide et intelligence embarquée

MSI repousse les limites de sa première Claw avec cette édition Polar Tempest, livrée avec un look translucide givré et un système de refroidissement ajusté. Sous le capot, le Core Ultra 7 155H d’Intel et sa puce NPU accélèrent les traitements IA pour les tâches de fond, tout en optimisant les performances en jeu. Une console qui veut séduire les gamers en quête d’élégance et de réactivité.

Logiciel MSI Center M : personnalisation et gestion poussée

Les deux machines sont livrées avec le MSI Center M, interface unifiée permettant de gérer le TDP, les profils de jeu, la ventilation, ou encore les mises à jour. Une avancée bienvenue face à une concurrence qui pêche souvent par manque d’un logiciel centralisé et intuitif. MSI mise sur cette intégration logicielle pour renforcer l’expérience utilisateur, notamment sur Windows 11.

Un segment en mutation, une réponse ciblée

Avec ces deux consoles, MSI s’adapte à la fragmentation du marché des portables gaming. Tandis que la Claw A8 s’adresse à ceux qui misent sur l’efficacité énergétique et la maturité d’AMD, la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition vise une clientèle plus technophile et exigeante. Une stratégie en miroir qui pourrait bien permettre à MSI de marquer des points face à ASUS, Lenovo ou encore Valve.

Récapitulatif technique

Claw A8 : Processeur : AMD Ryzen Z1 / Z1 Extreme GPU : RDNA 3 intégré RAM : 16 Go LPDDR5 Stockage : jusqu’à 1 To NVMe Écran : 8 pouces Full HD, 120 Hz, IPS Batterie : 53 Wh Connectique : USB-C, lecteur microSD, Wi-Fi 7 Système : Windows 11 Home Poids : environ 675 g

Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition : Processeur : Intel Core Ultra 7 155H GPU : Xe Graphics NPU intégré pour IA RAM : 16 Go LPDDR5 Stockage : jusqu’à 2 To NVMe Écran : 8 pouces Full HD, 120 Hz, IPS Batterie : 53 Wh Design : coque translucide givrée Connectique : USB-C, lecteur microSD, Wi-Fi 7 Système : Windows 11 Home Logiciel : MSI Center M



