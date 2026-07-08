MusicCam Pro : le casque avec caméra qui veut remplacer les action cams grâce à un aperçu en temps réel

Les caméras embarquées évoluent rapidement, mais la plupart imposent encore de vérifier le cadrage après l’enregistrement. Avec MusicCam Pro, VibeLens propose une approche différente : un casque audio à oreilles ouvertes intégrant une caméra, un aperçu vidéo en temps réel sur smartphone et des fonctions de diffusion en direct. Présenté sur Kickstarter, ce produit vise les créateurs de contenu comme les amateurs de sports de plein air.

VibeLens est une jeune entreprise spécialisée dans les accessoires connectés dédiés à la capture de contenus immersifs. Avec MusicCam Pro, le fabricant poursuit sa stratégie en réunissant plusieurs usages dans un seul appareil : écoute musicale, communication, enregistrement vidéo et outils alimentés par l’intelligence artificielle.

Un casque qui filme exactement ce que voit son utilisateur

Le principal argument de MusicCam Pro réside dans son format inédit. Contrairement à une caméra d’action fixée sur un casque ou sur le torse, l’appareil se porte comme un casque audio à oreilles ouvertes.

A relire : Cleer audio Arc 5 : des écouteurs ouverts qui misent sur le confort et l’autonomie Cleer audio lance une nouvelle génération d’écouteurs avec les Cleer audio Arc 5, un modèle qui adopte un format ouvert pensé pour le sport et les usages prolongés. Avec une autonomie annoncée…

Cette conception permet de conserver une bonne perception de l’environnement tout en capturant des vidéos à la première personne. L’objectif orientable de ±30° facilite également le cadrage selon l’activité pratiquée, qu’il s’agisse de vélo, de randonnée, de plongée ou de ski. Le champ de vision atteint environ 92°.

L’aperçu vidéo en temps réel change la manière de filmer

L’une des principales nouveautés de MusicCam Pro est son système de prévisualisation en direct.

Depuis un smartphone, l’utilisateur peut vérifier immédiatement le cadrage avant même de lancer l’enregistrement. Cette fonction limite les vidéos mal orientées, un problème fréquent avec les caméras embarquées classiques où le résultat n’est visible qu’après la capture.

Cette approche peut séduire les créateurs de contenus sur YouTube, TikTok ou Instagram qui recherchent un contrôle plus précis de leurs prises de vue.

Stabilisation, streaming et intelligence artificielle

VibeLens intègre une stabilisation électronique à six axes destinée à réduire les vibrations lors des déplacements rapides.

Le casque prend également en charge le streaming en direct en une seule action afin de partager une sortie à vélo, une randonnée ou une activité sportive sans configuration complexe.

Le constructeur met aussi en avant des fonctions d’intelligence artificielle capables de sélectionner les meilleurs passages d’une vidéo afin de créer automatiquement un résumé prêt à être partagé sur les réseaux sociaux. Les transferts de fichiers utilisent le Wi-Fi 6 pour accélérer la copie des vidéos vers un smartphone.

Une conception pensée pour les activités de plein air

MusicCam Pro vise clairement les utilisateurs actifs.

Le casque bénéficie d’une certification d’étanchéité annoncée jusqu’à IP68 sur la page de présentation, tandis que la campagne Kickstarter évoque une utilisation sous l’eau jusqu’à 20 mètres selon la version finale du produit. Cette différence provient probablement d’une évolution entre les différentes présentations commerciales du projet.

Grâce à son format ouvert, il reste possible d’entendre les bruits environnants, un point important pour les cyclistes ou les randonneurs.

Une autonomie adaptée aux sorties sportives

Selon les informations communiquées par VibeLens, MusicCam Pro peut enregistrer jusqu’à environ 2,6 heures de vidéo continue.

L’autonomie grimpe à environ 15 heures pour l’écoute musicale et jusqu’à 24 heures pour les fonctions vocales. Une recharge rapide est également annoncée afin de limiter les temps d’attente entre deux utilisations.

Face aux lunettes connectées et aux action cams

Le marché des caméras embarquées évolue avec l’arrivée de nouveaux formats.

Alors que les lunettes connectées gagnent en popularité, MusicCam Pro adopte une approche différente en intégrant la caméra directement dans un casque audio. Cette architecture permet notamment d’offrir une meilleure résistance à l’eau, une autonomie supérieure à certains modèles de lunettes connectées et une utilisation sans monture devant les yeux.

Ce qu’il faut retenir

MusicCam Pro combine un casque audio ouvert et une caméra embarquée dans un seul appareil.

Son principal atout est la prévisualisation vidéo en temps réel avant l’enregistrement.

La stabilisation six axes, le streaming en direct et les fonctions d’intelligence artificielle complètent une fiche technique pensée pour les créateurs de contenus mobiles.

Le produit vise les sportifs, les voyageurs et tous ceux qui souhaitent filmer leur point de vue sans utiliser une caméra traditionnelle.

Positionnement sur le marché

MusicCam Pro s’adresse au segment des wearables dédiés à la création de contenus.

Ses principaux concurrents sont les caméras d’action classiques ainsi que les lunettes connectées équipées d’une caméra.

Le produit cible les cyclistes, motards, randonneurs, plongeurs, voyageurs et créateurs de contenus recherchant une solution légère et polyvalente.

FAQ : MusicCam Pro

Quelle est l’autonomie de MusicCam Pro ?

Le constructeur annonce environ 2,6 heures d’enregistrement vidéo continu, 15 heures de lecture musicale et jusqu’à 24 heures pour les fonctions vocales.

MusicCam Pro est-il étanche ?

Oui. VibeLens annonce une conception étanche adaptée aux activités extérieures, avec une utilisation pouvant atteindre 20 mètres sous l’eau selon la campagne Kickstarter.

Peut-on diffuser en direct ?

Oui. Le casque permet de lancer un streaming vidéo directement depuis le point de vue de l’utilisateur grâce à son système de diffusion intégré.

À quoi sert l’aperçu en temps réel ?

Cette fonction permet de contrôler le cadrage depuis un smartphone avant de commencer l’enregistrement afin d’éviter les vidéos mal orientées.

À qui s’adresse MusicCam Pro ?

Le produit vise les sportifs, les aventuriers, les voyageurs et les créateurs de contenus souhaitant enregistrer des vidéos immersives tout en gardant les mains libres.

Récapitulatif technique

Caméra embarquée avec aperçu vidéo en temps réel

Stabilisation électronique 6 axes

Objectif orientable ±30°

Champ de vision : 92°

Streaming en direct

Wi-Fi 6

Fonctions IA de création automatique de clips

Casque audio à oreilles ouvertes

Autonomie : jusqu’à 2,6 h de vidéo

Jusqu’à 15 h d’écoute musicale

Jusqu’à 24 h en mode vocal

Étanchéité adaptée aux activités outdoor

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