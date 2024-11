Test : Yale Smart Alarm, l’installation à la portée du grand public

La sécurité est un mot qui se retrouve à la mode avec l’outrance des produits connectés sur le marché. Entre les sociétés privées qui promettent des solutions à toute épreuve et les solutions DYO où sont combinés détecteurs d’ouverture et caméras, Yale se fait sa place avec différents kits bien pensés sur le papier, vantant l’interconnexion avec les plateformes actuelles mais surtout un rapport qualité prix très positif. Testons donc leur starter kit pour nous faire notre opinion.



Préambule.

La marque au logo jaune n’est pas des plus connus sur nos contrées, mais elle existe pourtant depuis 1840. Elle jouit toutefois d’une reconnaissance mondiale pour son expertise en matière de sécurité. C’est elle qui est à l’origine en 1844 de l’invention de la serrure à cylindre, invention pionnière en termes de sécurisation des biens. La gamme actuelle s’étend des serrures traditionnelles aux solutions de sécurité connectées les plus récentes, en passant par les alarmes et la vidéosurveillance. Si on zoome un peu sur la partie alarme, on retrouvera la gamme des alarmes autonomes qui sont faciles à installer et à utiliser. Elles offrent une protection de base contre les intrusions. De l’autre côté, il y a les alarmes connectées qui permettent de gérer votre système d’alarme à distance depuis votre smartphone ou votre tablette, de recevoir des notifications en cas d’intrusion, de panne de courant ou d’autres événements importants. C’est dans cette dernière gamme que vous trouverez le Start Kit que nous testons aujourd’hui.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Portée sans fil : technologie Horizon+ étendue à 1 km

Communication entre Hub et accessoires : technologie Horizon+ à radio fréquence 2 voies 868 MHz

Alimentation : Hub : adaptateur AC 220v et batterie interne de 12 heures Capteur porte/fenêtre : batterie CR2450 lithium, durée de vie 4 ans Capteur présence : batterie CR123A lithium, durée de vie 3 ans Clavier : batterie CR123A lithium, durée de vie 3 ans Commande : batterie CR2450 lithium, durée de vie 3 ans



Contenu de la boîte :

La boîte contient les éléments suivants :

1x Yale Smart Alarm Hub

1x Yale Capteur porte/fenêtre

1x Yale Capteur présence

1x Yale clavier

1x Yale commande au format porte-clé

1 câble RJ45

kit de vis de fixation et de double-face

différentes documentations et un autocollant “Protected by Yale”

Installation / Configuration.

En fonction de votre logement, vous allez pouvoir installer les différents accessoires soit en utilisant la fixation double-face ou en utilisant le kit de visserie. Pour chaque accessoire, les deux possibilités sont offertes. La borne maitresse devra, elle, se rapprocher d’une prise RJ45 pour la connexion à internet.

L’ensemble de la solution se contrôle ensuite via l’application maison Yale Home dont la simplicité reste remarquable.

Il vous faudra commencer par créer un compte avant de commencer l’installation de la centrale d’alarme. Vous aurez la possibilité de la connecter en Wi-Fi ou par câble RJ45 si votre box ou une prise réseau est à proximité. Un interrupteur est présent pour allumer l’appareil. Il est important de noter que les connecteurs comme l’interrupteur sont placés derrière un capot équipé d’un système antisabotage ; c’est-à-dire qu’il vous préviendra en cas d’ouverture. L’application passera en mode association à la recherche de la centrale d’alarme et après détection vous proposera simplement de nommer votre maison… Petit sourire lorsque l’application, par défaut, nommera votre logement “La maison de l’homme” ; il s’agit surement d’une mauvaise traduction. On passe ensuite à la partie connectivité internet avec différentes étapes pour connecter la centrale par Wi-Fi ou câble. Lorsque cette étape est complétée, nous avons noté l’alerte de sabotage puisque le capot de la centrale n’est pas fermé.



On notera que la centrale est équipée d’une batterie interne lui permettant de rester en veille pendant plus de 12h. Cela pourrait paraitre peu, mais de nos jours, une coupure de courant supérieure à ce délai reste rare et dans des circonstances très exceptionnelles.

Maintenant que la centrale est prête, il nous reste à installer les accessoires livrés dont le clavier dont la configuration se fait en plusieurs étapes. Comme les autres accessoires, cela passe par le scan d’un QR code qui est à l’intérieur de l’appareil. Cela permet d’identifier le type de produit et son numéro de série. Pour le clavier, il vous sera demandé de créer un code (ou d’utiliser celui qui est proposé) de 4 à 6 chiffres. Le clavier permet entre autres d’armer ou désarmer l’alarme ou d’en forcer le déclenchement. On notera que le clavier est rétroéclairé pour une meilleure lisibilité.

Parmi les autres accessoires livrés, on notera le capteur de présence et le capteur de porte ou fenêtre. Leur installation est similaire, toujours aidé par le QR code d’identification. Pour le capteur porte/fenetre, on notera sa taille qui n’est pas très contenu comparé à un capteur de chez Xiaomi.

À l’issue de leur installation, l’application demande d’en tester le bon fonctionnement en passant devant le capteur ou en ouvrant la porte. Le système est maintenant opérationnel, mais il nous reste un accessoire dans le kit : le Keyfob. Il s’agit d’un porte-clé de commande à trois boutons. Son installation est un peu différente, car il n’est pas directement intégré dans les équipements complémentaires, mais il devient l’accessoire d’un utilisateur. Son intégration se fait ainsi dans le menu Mon Accès de l’application puis traditionnellement avec le QR code comme précédemment.

A la fin de l’installation, nous avons eu droit à différentes mises à jour du système.

Nous avons fait le tour de cette installation. Place à présent à son utilisation.