Test : Deebot X1 Plus, appelez le Yiko.

Ecovacs est un spécialiste des robots de nettoyage intelligent, il nous revient avec un modèle Deebot X1 Plus placé sur le haut de gamme capable d’aspirer et de laver en seul passage.



Préambule.

Ecovacs ne touche pas à tout mais seulement aux robots aspirateurs automatiques. Cela en fait un constructeur incontournable notamment grâce à une gamme de produit toujours à la pointe de la technologie. La gamme X1 représente le haut de gamme de ces produits. Elle se décline en 3 modèles : Omi, Turbo et Plus. Le modèle plus que nous testons possède un sac dans la station d’accueil pour collecter les poussières et un patin de lavage simple sans nettoyage. Omni se caractérise par une station de recharge accueillant 2 réservoirs supplémentaires pour l’eau de lavage propre et sale mais aussi un système de lavage du patin à température chaude alors que le modèle Turbo se contentera d’un lavage à l’eau froide. L’ordre dans la gamme est donc Plus, Turbo et Omni qui coiffe les X1.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Efficacité de nettoyage Type navigation : TrueMapping 2.0 Mode de nettoyage : Automatique, Gamme, Personnalisé Détection de tapis : Oui Capacité du bac à poussière : 400 ml Détection des bacs à poussière : Oui Réglage du niveau de l’eau : Oui Capacité du réservoir : 4000 ml Interaction Carte générée par l’application : Oui Rapport vocal : Oui Planification des horaires : Oui Nettoyage continu : Oui Fonction de carte avancée : Oui Données techniques Taille du robot : 353 x 353 x 103.3 mm Valeur de bruit (dBA) : < 66 en mode nettoyage et <68 en mode nettoyage et lavage Spécifications de la batterie : 5200 mAh, type Li-ion Temps de travail : 140 min Temps de chargement : 6.5 heures Puissance nominale du robot : 45 W Tension de travail du robot : 14.8 V

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Robot

Station de rechargement

2 brosses latérales

4 tissus de nettoyage (patins)

Outil de nettoyage