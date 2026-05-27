nubia Neo 5 GT : le smartphone gaming avec ventilateur intégré débarque en France

Le constructeur chinois nubia prépare l’arrivée du nubia Neo 5 GT en France dès mai 2026. Présenté lors du Mobile World Congress 2026, ce smartphone gaming mise sur un refroidissement actif inédit dans cette gamme de prix, un écran AMOLED 144 Hz et des fonctionnalités IA pensées pour l’e-sport mobile.

Avec son design totalement plat, ses gâchettes tactiles dédiées et sa batterie de 6 210 mAh, le nubia Neo 5 GT vise clairement les joueurs mobiles à la recherche d’un appareil performant sans franchir les tarifs des smartphones gaming premium.

Fondée comme une filiale de ZTE, nubia poursuit sa stratégie autour des smartphones orientés gaming et personnalisation. La marque étoffe progressivement son catalogue avec des modèles plus accessibles tout en conservant certaines technologies issues de ses appareils gaming haut de gamme.

Un système de refroidissement actif rare dans cette catégorie

Le principal argument du nubia Neo 5 GT repose sur son système de refroidissement actif intégré. Contrairement à la majorité des smartphones gaming milieu de gamme utilisant uniquement des chambres à vapeur ou des dissipateurs passifs, le modèle de nubia embarque un véritable ventilateur interne.

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Ce système fonctionne avec une surface de dissipation thermique de 29 508 mm² et une architecture baptisée Through-Flow Duct Design. L’objectif est d’acheminer directement l’air frais vers les composants les plus sensibles à la chauffe, notamment le processeur et la batterie.

Cette approche permet de maintenir des performances plus stables pendant les longues sessions de jeu, notamment sur les titres compétitifs exigeants en fréquence d’images.

Un processeur MediaTek optimisé pour le gaming mobile

Le nubia Neo 5 GT s’appuie sur une puce MediaTek D7400 gravée en 4 nm. Celle-ci est accompagnée de mémoire LPDDR Max 6400 Mbps et du moteur logiciel NeoTurbo Engine destiné à optimiser les performances en jeu.

Le smartphone est officiellement certifié pour fonctionner en 120 FPS sur Garena Free Fire et Mobile Legends: Bang Bang. Il peut également atteindre 90 FPS sur Delta Force.

Deux configurations seront proposées en France :

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

12 Go de RAM et 256 Go de stockage avec Gaming Back Cover

La version Gaming Back Cover cible davantage les joueurs compétitifs souhaitant maximiser les performances multitâches et gaming.

Des gâchettes gaming et une réactivité proche des consoles

Le constructeur mise aussi sur l’expérience e-sport avec l’intégration des Neo Triggers 5.0. Ces gâchettes tactiles affichent une fréquence de 550 Hz avec une latence inférieure à 5,5 ms.

Le taux d’échantillonnage tactile instantané grimpe jusqu’à 3049 Hz, ce qui permet une meilleure réactivité dans les FPS et MOBA compétitifs.

nubia ajoute également l’algorithme Magic Touch 3.0 afin de conserver une bonne précision tactile même lorsque les doigts sont humides ou gras, un point souvent problématique sur smartphone.

Pour stabiliser la connexion réseau pendant les parties, le smartphone intègre aussi une antenne gaming 360°.

Une IA pensée pour les joueurs et la productivité

Le nubia Neo 5 GT embarque AI Game Space 5.0, un environnement dédié qui centralise les outils gaming, les performances système et les réglages liés aux jeux.

L’appareil intègre aussi AI Copilot Demi 2.0, un assistant IA capable de fournir des conseils de gameplay en temps réel, notamment sur les jeux FPS et MOBA.

Parmi les fonctions proposées :

conseils en direct pendant les parties

réponses automatiques aux messages via Demi Auto-Chat

gestion intelligente des performances

optimisation des ressources système

Le smartphone profite également de plusieurs fonctions IA orientées usage quotidien :

AI Translate

AI Memory

AI Scam Alert

génération d’images et de texte par IA

Un écran AMOLED 144 Hz et une forte luminosité

Le nubia Neo 5 GT dispose d’un écran AMOLED 1,5K de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Cette fréquence élevée vise principalement les joueurs compétitifs en offrant une animation plus fluide et une meilleure réactivité visuelle.

L’écran atteint une luminosité maximale de 4 500 nits, un niveau particulièrement élevé pour cette gamme tarifaire. Le smartphone bénéficie également de la certification SGS Eye Care afin de limiter la fatigue visuelle lors des longues sessions.

Une batterie de 6 210 mAh compatible charge rapide 80W

L’autonomie constitue un autre point fort du nubia Neo 5 GT. Le smartphone embarque une batterie double cellule de 6 210 mAh.

La charge rapide atteint 80W sur certains marchés, tandis que la version européenne sera limitée à 45W Power Delivery.

nubia annonce également un mode Extrême 5 % permettant de prolonger l’utilisation jusqu’à :

23 minutes de jeu supplémentaires

29 heures de veille

Le smartphone intègre aussi la fonction Bypass Charging, permettant d’alimenter directement les composants sans solliciter excessivement la batterie pendant les sessions gaming prolongées.

Un design totalement plat et une immersion renforcée

Le nubia Neo 5 GT adopte un design futuriste totalement plat, sans bloc photo proéminent à l’arrière. Cette conception améliore la prise en main pendant les parties.

Le constructeur ajoute plusieurs éléments orientés immersion :

doubles haut-parleurs stéréo DTS:X Ultra

moteur linéaire sur axe X

éclairage RGB du ventilateur

effets lumineux Eagle Eye

nubia fournit également un câble de charge coudé à 90°, pensé pour faciliter l’utilisation pendant la recharge en jeu.

Ce qu’il faut retenir

Le nubia Neo 5 GT se distingue par son système de refroidissement actif intégré, encore très rare dans cette gamme de prix. Le smartphone cible clairement les joueurs mobiles avec son écran AMOLED 144 Hz, ses gâchettes gaming et ses certifications 120 FPS sur plusieurs jeux populaires.

Son autonomie de 6 210 mAh et la fonction Bypass Charging renforcent aussi son orientation gaming longue durée. À 399 euros, nubia cherche à proposer une alternative plus accessible aux smartphones gaming premium.

Positionnement sur le marché

Le nubia Neo 5 GT se positionne sur le segment des smartphones gaming milieu de gamme. Il vient concurrencer des modèles comme le POCO X7 Pro, le RedMagic 10 Air ou encore certains appareils de la gamme ASUS ROG Phone.

Sa principale différence réside dans l’intégration d’un ventilateur actif dans un appareil vendu sous la barre des 400 euros.

Le produit cible principalement les jeunes joueurs, les utilisateurs orientés e-sport mobile et la génération Z recherchant un smartphone polyvalent avec une forte identité gaming.

FAQ : nubia Neo 5 GT

Quelle est l’autonomie du nubia Neo 5 GT ?

Le smartphone dispose d’une batterie de 6 210 mAh. nubia met aussi en avant un mode économie permettant de prolonger l’utilisation avec seulement 5 % de batterie restante.

Le nubia Neo 5 GT possède-t-il un ventilateur ?

Oui. Le smartphone intègre un véritable système de refroidissement actif avec ventilateur, une caractéristique rare dans cette gamme tarifaire.

Quelle est la fréquence d’affichage du nubia Neo 5 GT ?

L’appareil embarque un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Quel processeur utilise le nubia Neo 5 GT ?

Le smartphone fonctionne avec un processeur MediaTek D7400 gravé en 4 nm.

Quel est le prix du nubia Neo 5 GT ?

Le smartphone sera commercialisé en France à partir de 399 euros.

Quand sortira le nubia Neo 5 GT en France ?

nubia annonce une disponibilité en France courant mai 2026.

Récapitulatif technique

Processeur : MediaTek D7400 4 nm

RAM : 8 Go ou 12 Go

Stockage : 256 Go

Écran : AMOLED 6,8 pouces 1,5K

Taux de rafraîchissement : 144 Hz

Batterie : 6 210 mAh double cellule

Recharge : jusqu’à 80W (45W PD en Europe)

Refroidissement : ventilateur actif intégré

Audio : DTS:X Ultra stéréo

Connectivité : antenne gaming 360°

IA : AI Game Space 5.0 et AI Copilot Demi 2.0

En résumé

Le nubia Neo 5 GT mise sur une approche gaming complète avec refroidissement actif, écran 144 Hz et fonctionnalités IA dédiées aux joueurs. Son ventilateur intégré constitue son principal élément différenciant sur le segment milieu de gamme. À 399 euros, nubia cherche à démocratiser certaines technologies habituellement réservées aux smartphones gaming premium.

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