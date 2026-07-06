Starway SUV Off-Road : un VAE tout-terrain assemblé en France qui mise sur une assistance intelligente

Le fabricant français Starway enrichit sa gamme de vélos à assistance électrique avec le Starway SUV Off-Road, un modèle pensé pour conjuguer trajets du quotidien et escapades hors des sentiers battus. Assemblé en France, ce VAE mise sur une technologie d’assistance automatisée, une transmission sans dérailleur et une autonomie pouvant atteindre 110 km afin de simplifier l’expérience de conduite.

Alors que le marché du vélo électrique continue de se diversifier, les attentes des utilisateurs évoluent vers davantage de confort, de fiabilité et de simplicité. Avec son SUV Off-Road, Starway répond à cette tendance en proposant un vélo capable d’évoluer aussi bien en ville que sur les chemins, sans les contraintes mécaniques des transmissions traditionnelles.

Starway poursuit le développement de sa gamme de vélos électriques

Entreprise française spécialisée dans les vélos à assistance électrique, Starway développe des modèles orientés vers une utilisation polyvalente et accessible.

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Le constructeur mise sur des technologies propriétaires destinées à simplifier le pilotage tout en limitant les opérations d’entretien. Avec ce nouveau Starway SUV Off-Road, la marque étoffe son catalogue sur le segment des VAE premium polyvalents.

Une assistance intelligente qui adapte automatiquement l’effort

La principale nouveauté du Starway SUV Off-Road repose sur la technologie propriétaire Equi Motion©. Contrairement aux systèmes classiques qui imposent de gérer simultanément les vitesses et le niveau d’assistance, cette solution ajuste automatiquement la puissance du moteur selon l’effort fourni par le cycliste.

Trois modes de conduite sont proposés : Éco pour privilégier l’autonomie, Confort pour un usage quotidien et Sport pour bénéficier d’accélérations plus franches. Le système maintient une cadence de pédalage régulière afin d’offrir une conduite fluide, aussi bien au démarrage que dans les montées.

Cette automatisation vise également à rendre le vélo plus accessible aux nouveaux utilisateurs tout en réduisant la fatigue sur les longues distances.

Une transmission sans dérailleur pensée pour limiter l’entretien

Autre particularité du Starway SUV Off-Road, l’abandon du dérailleur traditionnel au profit du système breveté TPS® associé à une courroie renforcée en Kevlar.

Cette architecture présente plusieurs avantages :

aucune vitesse à changer manuellement ;

aucun risque de déraillement ;

fonctionnement silencieux ;

absence de graisse sur la transmission ;

entretien réduit ;

durée de vie annoncée supérieure à une transmission classique.

Cette approche permet de simplifier considérablement l’utilisation quotidienne tout en améliorant la fiabilité sur les parcours mixtes.

Un moteur de 65 Nm et jusqu’à 110 km d’autonomie

Le Starway SUV Off-Road embarque un moteur Shengyi de 250 W développant un couple de 65 Nm. Celui-ci est associé à un mode Booster destiné à fournir un supplément de puissance lors des démarrages ou dans les fortes montées.

L’alimentation est assurée par une batterie SANYO ID PRO de 600 Wh. Selon le constructeur, l’autonomie moyenne varie entre 80 et 110 kilomètres en fonction du relief, du mode d’assistance et du style de conduite.

La recharge complète nécessite environ cinq heures, ce qui permet d’envisager une recharge quotidienne sans contrainte particulière.

Un vélo conçu pour évoluer sur route comme sur les chemins

Le Starway SUV Off-Road adopte un cadre ouvert en aluminium 6061 facilitant l’enjambement tout en conservant une bonne rigidité.

Il reçoit une fourche suspendue SR Suntour XCM 32 avec 100 mm de débattement ainsi qu’une tige de selle suspendue, deux éléments destinés à améliorer le confort sur les surfaces irrégulières.

Les roues de 27,5 pouces chaussées de pneus Hutchinson Python renforcent la stabilité aussi bien sur les pistes cyclables que sur les chemins forestiers ou les routes de campagne.

Avec un poids annoncé de 28 kg, batterie comprise, le vélo se positionne dans la moyenne des VAE polyvalents dotés d’une batterie de grande capacité.

Un équipement complet orienté sécurité

Le Starway SUV Off-Road bénéficie d’un équipement de série particulièrement fourni.

Le freinage est confié à des freins hydrauliques Tektro Dorado à quatre pistons avec disques de 180 mm. L’éclairage comprend un phare avant Buchel Shiny 120 ainsi qu’un feu arrière Spanninga intégrant une fonction stop.

Starway livre également un antivol et une chaîne Auvray Evoloc, des garde-boue en aluminium, une béquille arrière ainsi qu’un écran couleur Equi Motion avec capteur de luminosité.

Affiché à 2 390 euros, ce VAE entend proposer une solution complète sans nécessiter d’accessoires supplémentaires.

Ce qu’il faut retenir

Le Starway SUV Off-Road est un vélo à assistance électrique conçu pour une utilisation polyvalente entre ville et chemins.

Sa technologie Equi Motion© automatise entièrement la gestion de l’assistance afin de simplifier le pilotage.

Sa batterie de 600 Wh offre une autonomie annoncée comprise entre 80 et 110 km.

Sa transmission par courroie Kevlar sans dérailleur réduit fortement les besoins d’entretien.

Assemblé en France, il est proposé au tarif de 2 390 €.

Positionnement sur le marché

Avec ce Starway SUV Off-Road, Starway cible le segment des VAE SUV, de plus en plus recherché par les utilisateurs souhaitant disposer d’un seul vélo capable d’assurer les trajets domicile-travail, les balades du week-end et les sorties sur chemins.

Face à des modèles proposés par des constructeurs comme Moustache, Cube, KTM ou Trek, Starway cherche à se différencier grâce à son assistance automatisée Equi Motion© et à sa transmission sans dérailleur. Le vélo s’adresse principalement aux cyclistes recherchant une expérience de conduite simplifiée tout en conservant de bonnes capacités sur des terrains variés.

FAQ : Starway SUV Off-Road

Quelle est l’autonomie du Starway SUV Off-Road ?

Le constructeur annonce une autonomie moyenne comprise entre 80 et 110 km selon le relief, le mode d’assistance utilisé et le style de conduite.

Quelle batterie équipe le Starway SUV Off-Road ?

Le vélo reçoit une batterie SANYO ID PRO de 600 Wh (36 V – 17 Ah), rechargeable en environ cinq heures.

Le Starway SUV Off-Road possède-t-il un dérailleur ?

Non. Il utilise une transmission brevetée TPS® avec courroie renforcée en Kevlar, sans dérailleur traditionnel.

Quel moteur équipe le Starway SUV Off-Road ?

Le VAE est motorisé par un bloc Shengyi de 250 W développant un couple maximal de 65 Nm.

Quel est le prix du Starway SUV Off-Road ?

Le prix public conseillé est fixé à 2 390 €.

Récapitulatif technique

Moteur : Shengyi 250 W

Shengyi 250 W Couple : 65 Nm

65 Nm Batterie : SANYO ID PRO 600 Wh

SANYO ID PRO 600 Wh Autonomie : 80 à 110 km

80 à 110 km Recharge : 5 heures

5 heures Assistance : Equi Motion© automatique (Éco, Confort, Sport)

Equi Motion© automatique (Éco, Confort, Sport) Transmission : TPS® breveté + courroie Kevlar

TPS® breveté + courroie Kevlar Cadre : Aluminium 6061 ouvert

Aluminium 6061 ouvert Fourche : SR Suntour XCM 32 (100 mm)

SR Suntour XCM 32 (100 mm) Freins : Tektro Dorado hydrauliques 4 pistons

Tektro Dorado hydrauliques 4 pistons Roues : 27,5 pouces

27,5 pouces Poids : 28 kg

28 kg Prix : 2 390 €

En résumé

Le Starway SUV Off-Road se distingue par une approche originale du vélo électrique grâce à son assistance automatisée Equi Motion© et à sa transmission sans dérailleur. Avec une autonomie pouvant atteindre 110 km, un équipement complet et un assemblage réalisé en France, il vise les utilisateurs recherchant un VAE polyvalent, aussi à l’aise en milieu urbain que sur les chemins.

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