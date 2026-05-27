REDMAGIC 11S Pro : le smartphone gaming mise sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 7 500 mAh

REDMAGIC officialise le lancement mondial du REDMAGIC 11S Pro, un nouveau smartphone gaming haut de gamme conçu autour du Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Le constructeur met l’accent sur les performances soutenues, le refroidissement avancé et l’autonomie avec une batterie de 7 500 mAh. Ce modèle introduit également un système de refroidissement liquide visible à travers un design transparent particulièrement orienté gaming.

Avec ce nouveau modèle, REDMAGIC poursuit sa stratégie sur le segment des smartphones gaming premium. La marque étoffe son catalogue avec un appareil qui combine écran 144 Hz, refroidissement actif, recharge rapide sans fil et intelligence artificielle intégrée via Google Gemini.

Un Snapdragon 8 Elite Gen 5 pensé pour les performances durables

Le REDMAGIC 11S Pro embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, une puce qui promet des gains significatifs par rapport à la génération précédente. REDMAGIC annonce jusqu’à 19 % de performances CPU supplémentaires, 24 % côté GPU et 39 % pour les tâches liées à l’IA.

A relire : REDMAGIC 11 Pro : quand le smartphone gaming passe à la vitesse supérieure REDMAGIC continue d’imposer son style dans l’univers du jeu mobile avec ses nouveaux 11 Pro et 11 Pro+, fraîchement lancés en Chine. Plus qu’un simple téléphone, c’est une vraie machine de jeu…

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Le processeur grimpe jusqu’à 4,74 GHz tandis que la partie graphique atteint 1 300 MHz. L’objectif du constructeur n’est pas uniquement de viser des pics de puissance, mais surtout de maintenir des performances élevées sur de longues sessions de jeu.

Le smartphone s’appuie aussi sur une puce dédiée RedCore R4. Celle-ci gère les paramètres gaming comme les vibrations, l’audio ou encore les effets visuels afin d’optimiser la stabilité en jeu.

Un système de refroidissement liquide particulièrement avancé

Le refroidissement reste l’un des principaux arguments du REDMAGIC 11S Pro. La marque intègre ici son nouveau système AquaCore Cooling combinant ventilation active et refroidissement liquide.

Le smartphone dispose d’un ventilateur Turbo tournant à 24 000 tr/min ainsi qu’une chambre à vapeur de 13 116 mm² destinée à mieux dissiper la chaleur. REDMAGIC affirme également améliorer le transfert thermique de 50 % grâce à une nouvelle structure interne.

L’un des éléments les plus mis en avant reste l’intégration d’un liquide fluoré visible à travers la coque arrière transparente. Selon le constructeur, ce liquide non conducteur circule via des micropompes piézoélectriques afin de maintenir des températures stables durant les longues sessions gaming.

Cette architecture permet aussi de refroidir simultanément le processeur et la batterie.

Une batterie de 7 500 mAh compatible recharge 80 W sans fil

L’autonomie constitue une autre évolution importante du REDMAGIC 11S Pro. Le smartphone intègre une batterie de 7 500 mAh, une capacité particulièrement élevée sur le marché des smartphones gaming.

REDMAGIC indique avoir conservé une épaisseur maîtrisée malgré cette batterie plus imposante. Le smartphone prend également en charge une recharge sans fil jusqu’à 80 W.

Le modèle supporte aussi la recharge inversée filaire et sans fil afin d’alimenter des accessoires ou un autre smartphone. Cette combinaison vise autant les joueurs mobiles que les utilisateurs intensifs recherchant une forte endurance.

Un écran AMOLED 144 Hz sans encoche

Le REDMAGIC 11S Pro conserve l’approche sans encoche de la marque grâce à une caméra placée sous l’écran. La dalle BOE X10 affiche une définition de 2688 x 1216 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

La luminosité peut atteindre 1 800 nits en pic global, ce qui doit améliorer la lisibilité en extérieur. Le constructeur met aussi en avant plusieurs certifications liées au confort visuel, notamment TÜV Rheinland et SGS.

Le smartphone profite d’une gradation PWM 2 592 Hz ainsi qu’un système DC Dimming pour réduire le scintillement. La partie tactile repose sur la technologie Magic Touch 4.0 et une puce Synaptics 3910v afin d’améliorer la réactivité.

REDMAGIC évoque également des gâchettes tactiles 520 Hz destinées aux jeux compétitifs.

Un design transparent typiquement gaming

Le design du REDMAGIC 11S Pro reste fidèle à l’identité visuelle de la gamme. Le constructeur adopte un dos transparent mettant en avant le système de refroidissement et l’éclairage RGB dynamique.

Le smartphone conserve une structure plate sans module photo proéminent. Cette approche vise à améliorer la prise en main lors des sessions de jeu prolongées.

Le constructeur met aussi l’accent sur l’immersion audio avec des haut-parleurs stéréo améliorés ainsi qu’un moteur haptique optimisé pour renforcer les vibrations en jeu.

REDMAGIC OS 11.5 mise sur l’IA et le gaming

Le REDMAGIC 11S Pro fonctionne sous REDMAGIC OS 11.5 basé sur Android 16. La marque conserve son interface orientée gaming avec le centre de contrôle X-Gravity.

Plusieurs fonctions liées à Google Gemini sont également intégrées, comme :

Circle to Search

la traduction en temps réel

la recherche photo IA

l’édition intelligente d’images

Côté connectivité, le smartphone propose le Wi-Fi double bande, le NFC compatible Google Pay, l’USB 3.2 Gen 2 et un capteur d’empreintes ultrasonique 3D.

Prix et disponibilité du REDMAGIC 11S Pro

Le REDMAGIC 11S Pro sera commercialisé dans plusieurs configurations :

12 Go + 256 Go : à partir de 799 €

16 Go + 512 Go : à partir de 899 €

Trois coloris sont prévus :

Nightfreeze Black Transparent

Subzero Silver Transparent

version noire transparente 16 Go / 512 Go

Le smartphone sera disponible via le site officiel de REDMAGIC et certains revendeurs partenaires.

Ce qu’il faut retenir

Le REDMAGIC 11S Pro mise avant tout sur les performances gaming soutenues grâce au Snapdragon 8 Elite Gen 5 et à son refroidissement liquide avancé.

Le smartphone se distingue également par sa batterie de 7 500 mAh compatible recharge sans fil 80 W.

REDMAGIC conserve son design transparent et son écran AMOLED 144 Hz sans encoche, tout en intégrant plusieurs fonctions IA basées sur Google Gemini.

Ce modèle vise clairement les joueurs mobiles recherchant un appareil puissant capable de maintenir des performances élevées sur la durée.

Positionnement sur le marché

Avec le REDMAGIC 11S Pro, REDMAGIC se positionne sur le segment des smartphones gaming premium face à des modèles comme les ASUS ROG Phone ou certains appareils Black Shark.

Le constructeur cible principalement les joueurs mobiles exigeants, mais aussi les utilisateurs recherchant une forte autonomie et des performances élevées pour le multitâche ou la création de contenu.

L’intégration d’un refroidissement liquide visible et d’un écran sans encoche permet également à la marque de se différencier sur un marché devenu plus concurrentiel.

FAQ : REDMAGIC 11S Pro

Quelle est l’autonomie du REDMAGIC 11S Pro ?

Le smartphone embarque une batterie de 7 500 mAh conçue pour les longues sessions de jeu et le multimédia intensif.

Quelle recharge est compatible avec le REDMAGIC 11S Pro ?

Le modèle prend en charge une recharge sans fil jusqu’à 80 W ainsi que la recharge inversée filaire et sans fil.

Quel processeur équipe le REDMAGIC 11S Pro ?

Le smartphone utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version accompagné d’une puce gaming RedCore R4.

Le REDMAGIC 11S Pro possède-t-il un écran 144 Hz ?

Oui, il dispose d’un écran AMOLED BOE X10 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Quel est le prix du REDMAGIC 11S Pro ?

Le tarif débute à 799 € pour la version 12 Go / 256 Go.

Récapitulatif technique

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version

GPU : fréquence jusqu’à 1 300 MHz

Batterie : 7 500 mAh

Recharge : 80 W sans fil

Écran : AMOLED 6,8 pouces 144 Hz

Définition : 2688 x 1216 pixels

Refroidissement : AquaCore Cooling avec ventilateur 24 000 RPM

Chambre à vapeur : 13 116 mm²

Photo : double capteur 50 MP + ultra grand-angle 50 MP

Caméra avant : 16 MP sous l’écran

Système : Android 16 avec REDMAGIC OS 11.5

Connectivité : Wi-Fi double bande, NFC, USB 3.2 Gen 2

En résumé

Le REDMAGIC 11S Pro mise sur un équilibre entre performances gaming, autonomie élevée et refroidissement avancé.

Son Snapdragon 8 Elite Gen 5, sa batterie 7 500 mAh et son écran AMOLED 144 Hz en font l’un des smartphones gaming les plus ambitieux du moment.

REDMAGIC conserve également son design transparent emblématique tout en renforçant les fonctions IA et la recharge rapide.

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