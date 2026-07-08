Test : Redmi Watch 6

Et si la montre connectée la plus maligne de l’année coûtait le prix d’un resto pour deux ? Avec la Redmi Watch 6, Redmi ne cherche pas à impressionner avec une fiche technique à rallonge : la marque frappe là où ça compte.

Un immense écran AMOLED de 2,07 pouces qui crève le plafond à 2000 nits, un boîtier en aluminium affiné à 9,9 mm qui sent le premium, une autonomie qui défie l’entendement avec jusqu’à 24 jours sans recharge, plus de 150 modes sportifs et un GPS 5 systèmes embarqué.

Le tout pour un tarif d’entrée de gamme.

Trop beau pour être vrai ?

On a passé la Redmi Watch 6 au poignet pour démêler le marketing de la réalité.



Préambule.

Le marché de la montre connectée abordable est un champ de bataille où Redmi excelle depuis plusieurs générations.

Avec la Redmi Watch 6, la marque ne révolutionne pas sa formule, mais l’affine sur les points qui comptent vraiment au quotidien : la lisibilité de l’écran, l’endurance de la batterie et le confort de port.

La question n’est donc pas de savoir si elle fait tout, mais si elle fait bien l’essentiel — et si elle parvient à donner l’illusion d’un produit bien plus cher qu’il ne l’est.

C’est tout l’objet de ce test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Écran Dalle AMOLED de 2,07 pouces Résolution 432 x 514 pixels (324 PPI) Taux de rafraîchissement 60 Hz Luminosité de pointe 2000 nits Bordures symétriques ultra-fines de 2 mm, ratio écran/façade de 82 % Always-on Display et réveil par levée du poignet Cadrans personnalisables (dont cadran portrait flottant)

Design & Construction Châssis unibody en alliage d’aluminium Épaisseur 9,9 mm , environ 31 g sans le bracelet Couronne rotative en acier inoxydable + bouton secondaire (simple pression : centre de contrôle ; pression longue : menu d’extinction ; triple pression : appel d’urgence) Moteur linéaire, plus de 20 motifs de vibration Bracelets à libération rapide (une seule pression) Coloris : Glacier Blue et autres teintes

Capteurs & Santé Capteur optique de fréquence cardiaque + SpO2 (oxygène sanguin) Accéléromètre, gyroscope, boussole/géomagnétique, capteur de lumière ambiante Suivi du sommeil, du stress, exercices de respiration Santé féminine (suivi du cycle menstruel) FC en continu (alertes de FC anormale), suivi cardiaque pendant la natation

Sport & Localisation Plus de 150 modes sportifs + détection automatique GNSS double antenne L1, 5 systèmes (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS)

Connectivité Bluetooth 5.4 Appels Bluetooth et lecture de musique en local (Android uniquement) Contrôle d’appareils via l’écosystème Xiaomi HyperOS, déclencheur photo à distance NFC : selon les marchés (à vérifier sur la version FR)

Système : Xiaomi HyperOS 3 (application Mi Fitness )

Xiaomi HyperOS 3 (application ) Compatibilité : Android 8.0 et supérieur, iOS 14.0 et supérieur

Android 8.0 et supérieur, iOS 14.0 et supérieur Batterie : 550 mAh — jusqu’à 24 jours (usage léger), 12 jours (usage normal), 7 jours (usage intensif / AOD activé)

— jusqu’à (usage léger), (usage normal), (usage intensif / AOD activé) Résistance : 5 ATM (étanche jusqu’à 50 m, natation en eau peu profonde)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La Redmi Watch 6 (avec son bracelet)

Le câble de charge magnétique USB-C

La documentation (guide de démarrage, sécurité, garantie)

Installation / Configuration.

La mise en route passe par l’application Mi Fitness (Xiaomi), disponible sur Android et iOS. Une fois la montre allumée et appairée en Bluetooth, l’assistant guide pas à pas pour la connexion au compte, l’octroi des autorisations (notifications, santé, localisation) et le choix d’un premier cadran.

L’opération prend quelques minutes.

une petite mise a jour

C’est ensuite dans Mi Fitness que tout se règle : choix parmi une vaste bibliothèque de cadrans (y compris les cadrans portrait flottants), configuration des notifications, activation des suivis santé (sommeil, stress, SpO2), et personnalisation des raccourcis. Pour les possesseurs d’un smartphone Xiaomi sous HyperOS, l’intégration va plus loin avec le Xiaomi Smart Hub : on pilote ses objets connectés directement depuis le poignet. Bon à savoir : la lecture de musique en local et certaines fonctions avancées ne sont pleinement disponibles que sur Android.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Redmi Watch 6

Smartphone avec l’application Mi Fitness

Prise en main.

Dès le déballage, la Redmi Watch 6 surprend par sa finition. Le châssis unibody en alliage d’aluminium, affiné à 9,9 mm et pesant environ 31 g sans bracelet, lui donne une prestance qu’on n’attend pas à ce tarif. Elle se fait oublier au poignet, y compris la nuit pour le suivi du sommeil.

Mais c’est l’écran qui vole la vedette : la dalle AMOLED de 2,07 pouces, avec ses bordures de 2 mm et son ratio écran/façade de 82 %, est vaste, lumineuse et superbe. Les 2000 nits de pic de luminosité font toute la différence en extérieur, en plein soleil, où beaucoup de montres de cette gamme deviennent illisibles. Texte, notifications et graphiques d’activité restent nets d’un simple coup d’œil.

La navigation repose sur un duo écran tactile + boutons physiques. La couronne rotative en acier est agréable et précise, et le bouton secondaire ajoute des raccourcis bienvenus : centre de contrôle en pression simple, menu d’extinction en pression longue, et appel d’un contact d’urgence en triple pression — un détail sécurité appréciable.

Utilisation.

Au quotidien, la Redmi Watch 6 fait exactement ce qu’on attend d’elle, et bien. L’interface HyperOS est fluide grâce aux 60 Hz, les animations sont soignées, et la connexion Bluetooth 5.4 est stable et rapide à l’appairage. Les notifications arrivent sans accroc, le moteur linéaire délivre des vibrations nettes, et la montre prend même en charge les appels Bluetooth ainsi que la lecture de musique en local (sur Android).

Côté sport et santé, le forfait est complet pour la gamme : plus de 150 modes sportifs, détection automatique d’activité, suivi de la fréquence cardiaque en continu, SpO2, sommeil, stress, exercices de respiration et suivi de santé féminine. Le GNSS double antenne L1 à 5 systèmes assure un suivi GPS autonome (sans le téléphone) plutôt fiable pour la course à pied.

La certification 5 ATM autorise la natation, avec en prime un suivi cardiaque dans l’eau. Précisons, comme toujours, que ces données sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un dispositif médical.

La batterie de 550 mAh affiche des chiffres impressionnants : jusqu’à 24 jours en usage léger, 12 jours en usage normal, et environ 7 jours en usage intensif avec l’Always-on Display activé. En pratique, on tient très confortablement plus d’une semaine sans recharger, ce qui place la Redmi Watch 6 loin devant la plupart des montres connectées plus chères. À noter : activer l’AOD réduit logiquement l’endurance — à arbitrer selon vos priorités. La recharge se fait via un câble magnétique USB-C (pas de charge sans fil).

Conclusion.

La Redmi Watch 6 confirme la recette gagnante de Redmi : se concentrer sur ce que les utilisateurs emploient réellement, et le faire mieux que la concurrence à prix égal. Son écran AMOLED lumineux (2000 nits), parfaitement lisible en plein soleil, son châssis aluminium fin et soigné, et surtout son autonomie hors norme en font une montre qui paraît bien plus chère qu’elle ne l’est. Le suivi sportif et santé est complet, le GNSS 5 systèmes fiable, et l’intégration HyperOS un vrai plus pour les utilisateurs de l’écosystème Xiaomi.

Quelques limites tiennent au positionnement tarifaire. Pas de charge sans fil, pas de baromètre.

La montre n’est pas non plus un dispositif médical et reste un outil de suivi « bien-être » plutôt qu’un instrument de précision sportive haut de gamme.

En clair : si vous cherchez une montre connectée belle, lisible en extérieur, endurante et complète sans vider votre portefeuille, la Redmi Watch 6 est l’une des meilleures options du moment.

Pour ceux qui veulent un baromètre ou un suivi sportif de niveau professionnel, il faudra regarder plus haut en gamme.

Un écran superbe et une endurance exceptionnelle qui jouent dans une catégorie bien au-dessus de son prix (99€), au prix de quelques concessions

Points Positifs Points Négatifs + Batterie exceptionnelle – Pas de charge sans fil + Prix + Ecran lumineux

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 20/20 Note finale : 18,8/20

Liens d’achat.

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FAQ : Tout savoir sur la Redmi Watch 6

Quelle est l’autonomie de la Redmi Watch 6 ?

Grâce à sa batterie de 550 mAh, la Redmi Watch 6 offre jusqu’à 24 jours en usage léger, environ 12 jours en usage normal et 7 jours en usage intensif avec l’écran toujours allumé (AOD). En pratique, elle tient très confortablement plus d’une semaine entre deux charges.

La Redmi Watch 6 est-elle étanche ?

Oui. Elle bénéficie d’une certification 5 ATM, soit une étanchéité jusqu’à 50 mètres. Elle convient à la natation en eau peu profonde et propose même un suivi cardiaque pendant la nage. En revanche, elle n’est pas adaptée aux douches chaudes, saunas ou plongée.

La Redmi Watch 6 dispose-t-elle du GPS ?

Oui, elle intègre un GNSS double antenne L1 compatible 5 systèmes (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS). Ce GPS autonome permet de suivre vos courses sans emporter votre téléphone.

La Redmi Watch 6 est-elle compatible avec l’iPhone ?

Oui, elle fonctionne avec iOS 14.0 et supérieur, ainsi qu’avec Android 8.0 et supérieur, via l’application Mi Fitness. Certaines fonctions, comme la lecture de musique en local, restent toutefois réservées à Android.

Peut-on passer des appels avec la Redmi Watch 6 ?

Oui, elle prend en charge les appels Bluetooth : une fois connectée au smartphone, vous pouvez recevoir et passer des appels directement depuis le poignet.

La Redmi Watch 6 peut-elle servir de suivi médical ?

Non. Comme tous les wearables grand public, ses mesures (fréquence cardiaque, SpO2, stress, sommeil) sont fournies à titre indicatif pour le bien-être et ne constituent pas un dispositif médical. Elles ne doivent pas servir de base à un diagnostic.

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