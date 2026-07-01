Test : Google Fitbit Air.

Après le rachat de Fitbit, Google rebat les cartes du suivi d’activité avec un objet à contre-courant : le Google Fitbit Air, un bracelet connecté… sans écran. Pensé pour un port 24h/24, ultra léger et facturé moins de 100 €, il mise tout sur le confort, l’autonomie et un coaching santé propulsé par l’IA Gemini, le tout via l’application Google Health. Sur le papier, la cible est claire : concurrencer le Whoop sur le terrain du suivi continu, mais sans abonnement obligatoire. On a passé le Fitbit Air au banc d’essai.

Préambule.

On va voir ici si ce Google Fitbit Air, pari audacieux d’un tracker dépourvu d’affichage, parvient à se faire oublier au poignet tout en restant pertinent. L’idée est séduisante : un bracelet qui ne distrait pas, ne notifie pas en permanence, et se contente de collecter discrètement vos données de santé pour les restituer dans l’app. Entre la promesse d’une semaine d’autonomie, un suivi cardiaque et du sommeil 24h/24, et un coaching adaptatif, reste à voir si l’absence d’écran est une vraie philosophie ou une concession de trop. C’est tout l’objet de ce test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Type : bracelet d’activité connecté sans écran (voyant lumineux de statut uniquement)

bracelet d’activité connecté (voyant lumineux de statut uniquement) Dimensions (boîtier sans bracelet) : 34,9 mm (longueur) x 17 mm (largeur) x 8,3 mm (épaisseur)

34,9 mm (longueur) x 17 mm (largeur) x 8,3 mm (épaisseur) Poids : 5,2 g sans le bracelet, 12 g avec

sans le bracelet, avec Voyant de statut (à la place de l’écran) : Double tap pour réveiller le voyant Lumière blanche : appareil fonctionnel, batterie entre 20 et 100 % Lumière rouge : batterie sous 20 % Pas de lumière : éteint ou batterie vide

Capteurs : Capteur optique de fréquence cardiaque Accéléromètre 3 axes + gyroscope Capteurs rouge et infrarouge pour l’oxygène sanguin ( SpO2 ) Capteur de température cutanée Moteur de vibration (alarmes silencieuses, notifications)

Batterie : Autonomie jusqu’à 7 jours Type lithium-polymère Charge complète (0-100 %) en 90 minutes Charge rapide : 1 jour d’autonomie en 5 minutes

Mémoire : 7 jours de données de mouvement détaillées (minute par minute) Totaux quotidiens sur les 30 derniers jours Fréquence cardiaque enregistrée toutes les 2 secondes

Connectivité : Bluetooth 5.0 , portée de synchronisation jusqu’à ~9 m

, portée de synchronisation jusqu’à ~9 m Étanchéité : résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres

résistant à l’eau jusqu’à Matériaux : boîtier en polycarbonate et plastiques PBT recyclés, bracelet textile à boucle en acier inoxydable

boîtier en polycarbonate et plastiques PBT recyclés, bracelet textile à boucle en acier inoxydable Tailles de bracelet : Textile / polyuréthane : taille unique (tour de poignet 130-210 mm) Silicone : S (130-175 mm) ou L (165-210 mm)

Compatibilité : compte Google + application Google Health (Android 11.0 ou supérieur, iOS 16.4 ou supérieur)

compte Google + application (Android 11.0 ou supérieur, iOS 16.4 ou supérieur) Coloris : Obsidian, Berry, Lavender, Fog, et une édition spéciale Stephen Curry

Obsidian, Berry, Lavender, Fog, et une édition spéciale Stephen Curry Prix : à partir de 99 €

à partir de 99 € À noter : 3 mois de Google Health Premium offerts à l’achat

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

L’emballage, présenté comme 100 % sans plastique , contient : Le bracelet Google Fitbit Air Le câble de charge propriétaire La documentation (guide de démarrage, sécurité, garantie)



Installation / Configuration.

La mise en route passe entièrement par l’application Google Health, et non plus par l’ancienne app Fitbit. Première étape : connecter le bracelet à son câble de charge avant l’appairage. On télécharge ensuite Google Health, on se connecte à son compte Google et on associe le tracker en quelques tapes.

L’absence d’écran change la logique d’utilisation : ici, tout se passe dans le téléphone. Le bracelet synchronise automatiquement ses données (activité, sommeil, fréquence cardiaque) avec l’app, où l’on consulte ses statistiques. Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’une Pixel Watch : on peut appairer les deux appareils en même temps sur Google Health et basculer de l’un à l’autre, les données étant filtrables par appareil.

Le voyant lumineux remplace l’écran pour les informations essentielles : un double tap ferme réveille la diode, qui indique l’état de charge. Simple, mais il faut accepter de tout déporter sur le smartphone.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Google Fitbit Air (coloris Obsidian)

Pixel 10 Pro XL avec l’application Google Health

Mesures.

Sans écran ni GPS embarqué, le Fitbit Air concentre toute son intelligence dans ses capteurs et l’app. Le capteur optique de fréquence cardiaque échantillonne toutes les 2 secondes, l’accéléromètre et le gyroscope gèrent le suivi des mouvements et la détection automatique d’activité, et les capteurs rouge/infrarouge mesurent la saturation en oxygène (SpO2). Un capteur de température cutanée complète l’ensemble, sa variation étant restituée dans Google Health.

Comme pour tout tracker au poignet, la précision de la fréquence cardiaque dépend de la physiologie, du serrage et du type de mouvement. Sur notre prise en main, le suivi reste cohérent pour les activités cardio classiques et le sommeil. C’est davantage un outil de tendance santé au long cours qu’un instrument de mesure sportive de précision — il faut le voir comme un compagnon de fond, pas comme une montre multisport GPS.

Prise en main.

Le vrai tour de force du Google Fitbit Air, c’est qu’on l’oublie. Avec ses 5,2 g (boîtier seul) et son bracelet textile, il se fait totalement discret au poignet, y compris la nuit. C’est précisément l’argument central : un suivi 24h/24 sans la gêne ni les distractions d’une montre connectée.

Le revers, c’est qu’il faut accepter de vivre sans retour immédiat au poignet : pas d’heure, pas de notifications affichées, pas de coup d’œil rapide à ses pas. Chaque consultation passe par le téléphone. Pour qui cherche justement à décrocher de l’écran tout en restant suivi, c’est un atout ; pour qui aime jeter un œil à sa montre, ce sera frustrant.

Utilisation.

Toute l’expérience repose sur Google Health et son coaching propulsé par Gemini. L’application agrège les données pour proposer un suivi de l’activité, du sommeil et de la récupération, avec des recommandations adaptatives censées « transformer l’effort en insights ». Les fonctions de coaching les plus poussées relèvent toutefois de Google Health Premium (offert 3 mois à l’achat), ce qui pose la question de l’abonnement au-delà de la période d’essai.

Le moteur de vibration permet quelques interactions discrètes : alarmes silencieuses programmables depuis l’app, rappels. C’est volontairement minimaliste.

Autonomie

C’est l’un des points forts. Google annonce jusqu’à 7 jours d’autonomie, ce qui colle à la philosophie « port continu sans contrainte ». Surtout, la charge rapide impressionne : 5 minutes branché suffisent pour récupérer une journée complète, et une charge totale prend environ 90 minutes. En pratique, cela permet de recharger pendant une douche ou un café sans jamais interrompre le suivi du sommeil. Un excellent compromis pour un appareil pensé pour ne jamais quitter le poignet.

Conclusion.

Le Google Fitbit Air est un objet assumé jusqu’au bout : un bracelet de suivi santé sans écran, ultraléger, confortable, qu’on oublie au poignet et qui tient une semaine sur une charge. Pour moins de 100 €, il propose un suivi 24h/24 (cardio, sommeil, SpO2, température), une charge rapide redoutable et une intégration soignée à l’écosystème Google Health avec coaching Gemini. C’est une alternative crédible et sans abonnement obligatoire au Whoop, dont le modèle repose justement sur un abonnement.

Deux réserves toutefois. D’abord, l’absence totale d’écran : aucun retour direct au poignet, tout passe par le smartphone — c’est un choix philosophique qui séduira les uns et frustrera les autres. Ensuite, les fonctions de coaching les plus avancées sont derrière Google Health Premium, ce qui nuance l’argument « sans abonnement » une fois les 3 mois offerts écoulés.

En clair : si vous cherchez un compagnon santé discret, endurant et abordable, et que piloter vos données depuis le téléphone ne vous dérange pas, le Fitbit Air est une réussite. Si vous voulez l’heure, vos notifications et vos stats d’un coup d’œil au poignet, orientez-vous plutôt vers une Pixel Watch ou un Fitbit avec écran.

Points Positifs Points Négatifs + Ultra léger (5,2 g) et très confortable – Coaching avancé réservé à Google Health Premium + Autonomie jusqu’à 7 jours – Câble de charge propriétaire + Étanche jusqu’à 50 m Précision limitée pour un usage sportif pointu +Suivi 24h/24 complet (cardio, sommeil, SpO2)

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 16/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 18/20 Note finale : 17,6/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←

En vente sur Boulanger : → Voir l’offre ← En vente sur Google store: → Voir l’offre ←



FAQ — Google Fitbit Air

Quel est le prix du Google Fitbit Air ?

Le Google Fitbit Air est proposé à partir de 99 €, avec 3 mois de Google Health Premium offerts à l’achat. Il est disponible en plusieurs coloris (Obsidian, Berry, Lavender, Fog) ainsi qu’en édition spéciale Stephen Curry.

Le Google Fitbit Air a-t-il un écran ?

Non. C’est un bracelet de suivi d’activité sans écran. Il dispose uniquement d’un voyant lumineux indiquant l’état de l’appareil (blanc = batterie OK, rouge = batterie faible). Toutes les données se consultent dans l’application Google Health.

Quelle est l’autonomie du Google Fitbit Air ?

Son autonomie atteint jusqu’à 7 jours. La charge complète prend environ 90 minutes, et 5 minutes de charge rapide suffisent pour récupérer une journée d’utilisation.

Le Google Fitbit Air est-il étanche ?

Oui, il est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres, ce qui permet de le porter sous la douche et pour la natation.

Quels capteurs intègre le Google Fitbit Air ?

Il embarque un capteur optique de fréquence cardiaque, un accéléromètre 3 axes, un gyroscope, des capteurs rouge et infrarouge pour la SpO2, ainsi qu’un capteur de température cutanée.

Le Google Fitbit Air nécessite-t-il un abonnement ?

Non, l’appareil fonctionne sans abonnement obligatoire. En revanche, les fonctions de coaching les plus avancées passent par Google Health Premium, offert 3 mois à l’achat puis payant.

Avec quels téléphones le Fitbit Air est-il compatible ?

Il fonctionne avec l’application Google Health sur Android 11.0 ou supérieur et sur iOS 16.4 ou supérieur. Un compte Google est requis.

Galerie Photo :

Photos du produit :

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