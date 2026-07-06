Konyks modernise son application : une nouvelle interface plus claire sans changer vos habitudes

Les utilisateurs de Konyks ont peut-être remarqué un changement discret sur leur smartphone ces derniers jours. L’application officielle de la marque française dédiée à la maison connectée bénéficie d’une importante refonte visuelle. L’objectif est simple : proposer une interface plus moderne, plus lisible et plus agréable à utiliser, tout en conservant l’ensemble des fonctionnalités existantes.

Spécialiste de la domotique grand public, Konyks poursuit ainsi l’évolution de son écosystème logiciel. Cette mise à jour ne modifie ni les scénarios, ni les automatisations, ni la sécurité des données. Elle apporte avant tout une expérience utilisateur repensée pour simplifier le pilotage des équipements connectés.

Konyks poursuit l’évolution de son application

Depuis plusieurs années, Konyks développe une gamme complète d’objets connectés destinée à rendre la maison plus intelligente. Prises, ampoules, caméras, détecteurs ou encore thermostats sont pilotables depuis une application unique compatible avec Google Home et Amazon Alexa.

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Avec cette nouvelle version, le fabricant français continue d’améliorer son logiciel afin de proposer une expérience cohérente avec l’évolution de son identité visuelle et des usages de la domotique.

Une interface entièrement modernisée

La principale nouveauté de cette mise à jour concerne l’apparence générale de l’application.

Les nouveaux éléments graphiques adoptent un design plus épuré, avec une palette de couleurs revisitée et un nouveau logo. Les menus gagnent également en clarté afin de faciliter l’accès aux différents appareils connectés.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance observée chez de nombreux acteurs de la maison intelligente, qui cherchent à rendre leurs interfaces plus intuitives sans bouleverser les habitudes des utilisateurs.

Une navigation plus lisible au quotidien

Au-delà du simple changement esthétique, Konyks annonce plusieurs améliorations destinées à simplifier la navigation.

Les contrastes ont été revus pour améliorer le confort visuel aussi bien en journée qu’en environnement sombre. L’organisation de l’écran d’accueil facilite également l’accès aux différents équipements et scénarios.

Le but reste de permettre aux utilisateurs de retrouver rapidement leurs appareils favoris et de piloter leur installation en quelques secondes.

Les automatisations restent inchangées

Cette refonte graphique n’affecte pas le fonctionnement de l’écosystème.

Tous les scénarios existants, les programmations horaires, les automatisations ainsi que les comptes utilisateurs sont conservés. Les appareils déjà installés continuent de fonctionner normalement sans nécessiter de nouvelle configuration.

Autrement dit, seuls l’apparence et quelques éléments ergonomiques évoluent.

De nouvelles fonctions accompagnent cette mise à jour

La mise à jour ne se limite pas à un nouveau design.

Selon le journal des modifications publié sur les boutiques d’applications, plusieurs nouveautés font également leur apparition :

possibilité de réutiliser un scénario existant lors de la création d’une nouvelle automatisation ;

nouvelles options de recherche dans les messages des caméras connectées ;

amélioration générale des performances et diverses optimisations de l’interface.

Ces évolutions visent à simplifier la gestion d’installations domotiques de plus en plus riches.

Une mise à jour disponible sur Android et iOS

La nouvelle version de l’application est actuellement déployée sur Android et iOS.

Le déploiement étant progressif, certains utilisateurs peuvent recevoir la mise à jour avec quelques jours de décalage selon leur appareil ou leur région. Sur Android, la dernière version met notamment en avant la nouvelle identité graphique ainsi que les améliorations ergonomiques annoncées par Konyks.

Ce qu’il faut retenir

La nouvelle application Konyks adopte une interface plus moderne et plus lisible.

Les scénarios, automatisations et données des utilisateurs restent inchangés.

La mise à jour améliore également la création de scénarios et les fonctions de recherche pour les caméras.

L’objectif est de rendre le pilotage des équipements connectés encore plus simple au quotidien.

Positionnement sur le marché

Avec cette évolution de son application, Konyks renforce son positionnement sur le marché de la maison connectée grand public.

Face à des solutions comme Tuya Smart, Smart Life, TP-Link Tapo ou Aqara Home, la marque mise sur une interface unifiée permettant de gérer l’ensemble de son écosystème depuis une seule application. Cette stratégie vise les particuliers souhaitant déployer une installation domotique simple à configurer et compatible avec les principaux assistants vocaux.

FAQ : Konyks

Qu’est-ce qui change dans la nouvelle application Konyks ?

L’application bénéficie principalement d’une nouvelle interface graphique, d’un nouveau logo et d’une navigation plus intuitive.

Dois-je reconfigurer mes appareils ?

Non. Tous les appareils, scénarios et automatisations sont conservés après la mise à jour.

Les données des utilisateurs sont-elles modifiées ?

Non. Konyks précise que les données ainsi que leur niveau de sécurité restent identiques.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités ?

La mise à jour ajoute notamment la réutilisation de scénarios existants, de nouvelles options de recherche pour les caméras ainsi que plusieurs optimisations de l’interface.

Récapitulatif technique

Application : Konyks

Compatibilité : Android et iOS

Principale nouveauté : nouvelle identité graphique

Interface : écran d’accueil modernisé

Ergonomie : navigation simplifiée

Automatisations : conservées

Scénarios : compatibles avec les versions précédentes

Sécurité : données inchangées

Nouvelles fonctions : réutilisation de scénarios, recherche améliorée pour les caméras

En résumé

La nouvelle version de Konyks modernise l’application sans modifier son fonctionnement. Les utilisateurs retrouvent leurs appareils et automatisations dans une interface plus claire, accompagnée de quelques améliorations pratiques. Une évolution qui vise avant tout à rendre l’expérience de pilotage de la maison connectée plus fluide.

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