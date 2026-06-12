Neow lance son smartphone progressif : une nouvelle approche pour accompagner les jeunes dans le numérique

L’arrivée du premier smartphone chez les enfants est devenue un sujet majeur pour de nombreuses familles. Alors que l’âge moyen d’acquisition d’un premier téléphone se situe autour de 10 ans, la marque française Neow présente une solution originale avec son smartphone progressif, un appareil conçu pour accompagner les jeunes utilisateurs dans leur découverte du numérique tout en offrant un cadre sécurisé. Développée à Marseille, l’entreprise souhaite proposer une alternative entre le smartphone classique et l’interdiction totale.

Créée par des spécialistes de la téléphonie mobile, Neow se positionne sur un segment encore émergent : celui des smartphones pour enfant et des smartphones pour adolescent. Avec une gamme de terminaux sécurisés et évolutifs, la marque étoffe son catalogue autour d’une vision centrée sur l’apprentissage progressif des usages numériques.

Le smartphone progressif de Neow, pensé pour les jeunes utilisateurs

Le concept de smartphone progressif développé par Neow repose sur une idée simple : permettre aux enfants et adolescents d’accéder aux fonctionnalités essentielles d’un smartphone sans être immédiatement exposés aux mécanismes les plus addictifs du numérique.

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Contrairement à un smartphone Android traditionnel, l’environnement logiciel a été pensé dès l’origine pour limiter les risques liés aux réseaux sociaux, aux contenus inadaptés ou à la surexposition aux écrans.

L’objectif est d’accompagner progressivement l’autonomie numérique des jeunes utilisateurs en fonction de leur âge et de leur maturité.

Un smartphone sécurisé avec une protection intégrée dès l’origine

L’une des particularités du smartphone progressif Neow réside dans l’intégration native de ses outils de protection.

La marque ne se contente pas d’ajouter une application de contrôle parental après l’achat. Elle construit un environnement complet comprenant :

Un filtre Neow dédié ;

Un contrôle parental intégré ;

intégré ; Une gestion du temps d’écran ;

; Une géolocalisation et un suivi de position en temps réel ;

et un suivi de position en temps réel ; Une sélection d’applications adaptées à chaque tranche d’âge.

Cette approche permet aux parents de disposer d’un cadre sécurisé dès l’activation du téléphone.

Des réseaux sociaux bloqués par défaut pour un apprentissage progressif

L’accès aux réseaux sociaux constitue aujourd’hui l’une des principales préoccupations des familles.

Sur les appareils Neow, les plateformes considérées comme inadaptées sont bloquées par défaut. Les moteurs de recherche et certaines applications sont également filtrés afin de réduire les risques d’exposition à des contenus sensibles.

Les parents conservent toutefois la possibilité d’autoriser progressivement de nouveaux services au fur et à mesure que leur enfant gagne en autonomie.

Cette logique évolutive constitue le cœur du concept de smartphone progressif imaginé par la marque française.

Une réponse aux enjeux de la surexposition numérique

Les débats autour de la place des écrans chez les jeunes se multiplient depuis plusieurs années.

Temps passé devant les écrans, exposition précoce aux réseaux sociaux, cyberharcèlement ou encore accès à des contenus inappropriés figurent parmi les principales inquiétudes des parents, des enseignants et des professionnels de santé.

Dans ce contexte, Neow souhaite proposer une réponse pragmatique avec un smartphone sécurisé spécialement conçu pour répondre à ces problématiques sans exclure les jeunes du numérique.

L’approche se veut davantage éducative que restrictive.

Une plateforme capable d’évoluer avec les usages

L’environnement logiciel développé par Neow repose sur une liste propriétaire d’applications autorisées.

Cette architecture permet à l’entreprise d’adapter régulièrement les contenus accessibles en fonction des évolutions du marché, des nouveaux usages numériques ou encore des recommandations émises par les spécialistes de la protection de l’enfance.

Cette flexibilité constitue un élément important dans un secteur où les pratiques numériques évoluent rapidement.

Une marque française développée à Marseille

Neow met également en avant son ancrage français.

La marque a été développée à Marseille par une équipe disposant de plus de vingt années d’expérience dans l’univers de la téléphonie mobile.

L’entreprise indique avoir déjà commercialisé plus de 30 000 smartphones en France. Ce chiffre illustre l’émergence d’un marché dédié aux smartphones pour enfant et aux smartphones pour adolescent.

La société ambitionne désormais de renforcer sa présence auprès des familles à travers une offre toujours plus adaptée aux besoins éducatifs et numériques actuels.

Une nouvelle version logicielle attendue pour la rentrée 2026

Dans la continuité de sa stratégie, Neow prépare une évolution majeure de son écosystème logiciel.

Cette nouvelle version, attendue entre l’été et la rentrée 2026, conservera les principes du smartphone progressif tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités destinées aux parents et aux jeunes utilisateurs.

L’objectif est de faire évoluer l’expérience utilisateur au même rythme que les besoins des enfants et les attentes des familles.

Trois modèles pour accompagner chaque étape

La gamme actuelle de Neow se compose de trois références :

Neow Kids : 89,90 €

: 89,90 € Neow Safe : 129,90 €

: 129,90 € Neow Safe+ : 149,90 €

Ces trois appareils partagent la même philosophie : proposer un smartphone sécurisé capable d’accompagner les jeunes dans leur apprentissage du numérique.

Ce qu’il faut retenir

Le smartphone progressif Neow propose une alternative entre le smartphone classique et le refus total du téléphone mobile.

La sécurité, le contrôle parental, la gestion du temps d’écran et la géolocalisation sont intégrés directement au cœur de l’expérience utilisateur.

La marque française revendique déjà plus de 30 000 smartphones commercialisés en France.

Une importante mise à jour logicielle est attendue d’ici la rentrée 2026 afin d’enrichir les fonctionnalités destinées aux familles.

Positionnement sur le marché

Neow évolue sur un segment encore peu occupé : celui des smartphones pour enfant et des smartphones pour adolescent.

Ses principaux concurrents indirects restent les smartphones Android traditionnels équipés de solutions de contrôle parental, ainsi que certaines montres connectées destinées aux plus jeunes.

La marque cible avant tout les familles souhaitant offrir un premier smartphone dans un environnement plus sécurisé et mieux encadré.

FAQ : Neow

Qu’est-ce qu’un smartphone progressif ?

Un smartphone progressif est un téléphone conçu pour faire évoluer progressivement les usages numériques des jeunes utilisateurs selon leur âge, leur maturité et leur autonomie.

Les réseaux sociaux sont-ils accessibles ?

Non. Les réseaux sociaux sont bloqués par défaut. Les parents peuvent ensuite autoriser progressivement certaines applications.

Quel est le prix des smartphones Neow ?

La gamme Neow débute à 89,90 € avec le modèle Neow Kids et atteint 149,90 € pour le Neow Safe+.

Le contrôle parental est-il intégré ?

Oui. Le contrôle parental est directement intégré au système et ne nécessite pas l’installation d’une application supplémentaire.

Une mise à jour est-elle prévue ?

Oui. Une nouvelle version majeure du logiciel est attendue entre l’été et la rentrée 2026.

Récapitulatif technique

Système : Android sécurisé

Contrôle parental : intégré nativement

: intégré nativement Gestion du temps d’écran : oui

: oui Filtrage des contenus : oui

Géolocalisation : suivi en temps réel

: suivi en temps réel Applications : sélection adaptées à l’âge

Réseaux sociaux : bloqués par défaut

: bloqués par défaut Gamme : Neow Kids, Neow Safe, Neow Safe+

Prix : de 89,90 € à 149,90 €

Mise à jour majeure : prévue en 2026

En résumé

Avec son smartphone progressif, Neow cherche à réinventer l’accès au premier smartphone. La marque française mise sur un smartphone sécurisé, évolutif et adapté à l’âge des utilisateurs. Une approche qui répond aux préoccupations croissantes liées à l’exposition précoce des jeunes aux écrans, aux réseaux sociaux et aux nouveaux usages du numérique.

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