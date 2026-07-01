REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet : écran OLED 185 Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 et refroidissement visible.

La REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet s’annonce comme une tablette Android compacte clairement pensée pour le jeu mobile exigeant. REDMAGIC mise sur un écran OLED 2,4K de 9,06 pouces, un taux de rafraîchissement de 185 Hz, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 8 300 mAh avec charge rapide 75 W. Le lancement mondial est annoncé pour le 17 juillet 2026.

REDMAGIC poursuit sa stratégie autour des produits gaming mobiles, après plusieurs smartphones orientés performance et une première tablette Astra déjà positionnée sur ce segment. La marque étoffe son catalogue avec un modèle plus ambitieux, conçu pour concurrencer les tablettes compactes hautes performances comme la Lenovo Legion Tab.

Une tablette gaming compacte au format 9 pouces

La REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet reprend un format compact, proche de celui d’un iPad mini, mais avec une approche beaucoup plus centrée sur le jeu. Son écran de 9,06 pouces permet de conserver une bonne portabilité tout en offrant une surface confortable pour les jeux mobiles, le cloud gaming ou l’émulation.

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REDMAGIC annonce une dalle OLED 2,4K avec une luminosité maximale de 1 600 nits. Le taux de rafraîchissement de 185 Hz place la tablette au-dessus de nombreux modèles Android actuels, notamment pour les jeux compatibles avec des fréquences d’affichage élevées.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et puce RedCore R4

La tablette s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à la puce gaming RedCore R4. Cette combinaison vise à améliorer les performances en jeu, la gestion graphique et la stabilité des images par seconde. REDMAGIC met clairement l’accent sur les usages intensifs plutôt que sur une tablette généraliste.

Selon la marque, cette architecture doit permettre de proposer l’une des expériences Android les plus puissantes du segment tablette. La REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet vise donc les joueurs mobiles, mais aussi les utilisateurs qui veulent une tablette compacte pour l’émulation, le streaming de jeux ou les titres Android compétitifs.

Un refroidissement visible pour maintenir les performances

L’un des éléments les plus distinctifs de cette tablette est son système de refroidissement. REDMAGIC annonce un refroidissement liquide visible, du Liquid Metal 3.0 et une grande chambre à vapeur VC. L’objectif est de limiter la chauffe lors des longues sessions de jeu.

Ce point est important sur une tablette gaming compacte : plus le châssis est réduit, plus la dissipation thermique devient complexe. Avec cette approche, REDMAGIC cherche à maintenir des performances stables sans réduire trop rapidement la fréquence du processeur.

Batterie 8 300 mAh et charge rapide 75 W

La REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet embarque une batterie de 8 300 mAh. REDMAGIC annonce également une charge rapide de 75 W, un point intéressant pour une tablette destinée à un usage intensif. Cette capacité devrait permettre de couvrir plusieurs heures de jeu, même si l’autonomie réelle dépendra fortement du titre lancé, de la luminosité et du taux de rafraîchissement utilisé.

La recharge rapide reste un avantage concret pour les joueurs mobiles. Elle permet de récupérer de l’énergie plus rapidement entre deux sessions, sans transformer la tablette en appareil trop dépendant d’un chargeur.

Écran OLED 185 Hz : l’argument central

L’écran est probablement l’élément le plus visible de cette génération. Avec une dalle OLED 2,4K, une fréquence de 185 Hz et une luminosité annoncée à 1 600 nits, la tablette vise une expérience fluide et contrastée. Pour les jeux rapides, le taux de rafraîchissement peut apporter un gain de confort, à condition que les titres prennent en charge ces fréquences.

La définition 2 400 x 1 504 pixels mentionnée pour la gamme Astra permet aussi de conserver une bonne densité d’affichage sur ce format compact. Cela peut bénéficier autant aux jeux qu’aux usages multimédias.

Une tablette pensée pour le jeu, mais pas seulement

Même si son ADN reste gaming, la REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet peut aussi servir à d’autres usages : vidéo, navigation, productivité légère, cloud gaming ou lecture. Son format compact facilite le transport, tandis que la puissance annoncée dépasse largement les besoins d’une tablette classique.

La présence d’un système audio renforcé, d’un retour haptique et d’un affichage rapide confirme néanmoins son positionnement. REDMAGIC ne cherche pas à produire une tablette familiale neutre, mais un appareil spécialisé, assumé, avec des choix techniques orientés performance.

Ce qu’il faut retenir

La REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet est une tablette Android compacte conçue pour le jeu mobile haut de gamme. Elle mise sur un écran OLED 2,4K de 9,06 pouces à 185 Hz, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un refroidissement avancé. Sa batterie de 8 300 mAh avec charge 75 W renforce son orientation gaming. Son lancement mondial est prévu le 17 juillet 2026.

Positionnement sur le marché

La REDMAGIC Astra 2 se place sur le segment encore assez restreint des tablettes Android compactes dédiées au jeu. Elle devrait affronter des modèles comme la Lenovo Legion Tab, tout en se distinguant par son écran OLED 185 Hz et son refroidissement visible.

Le public cible est clair : joueurs mobiles exigeants, amateurs d’émulation, utilisateurs de cloud gaming et profils qui veulent une tablette Android puissante sans passer sur un grand format. Le prix mondial n’a pas encore été entièrement détaillé par REDMAGIC, mais la marque doit publier les informations de lancement et de disponibilité le 17 juillet 2026.

FAQ : REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet

Quelle est l’autonomie de la REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet ?

REDMAGIC annonce une batterie de 8 300 mAh. L’autonomie réelle dépendra du jeu, du taux de rafraîchissement et de la luminosité utilisée.

Quelle est la taille de l’écran ?

La tablette dispose d’un écran OLED de 9,06 pouces. Il affiche une définition 2,4K et un taux de rafraîchissement de 185 Hz.

Quel processeur équipe la tablette ?

La REDMAGIC Astra 2 utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Elle est aussi associée à une puce gaming RedCore R4.

Quelle est la puissance de recharge ?

La tablette prend en charge une charge rapide de 75 W. Cela doit permettre de réduire les temps d’arrêt entre deux sessions de jeu.

Quelle est la date de sortie mondiale ?

Le lancement mondial est prévu le 17 juillet 2026. Les détails complets sur les prix et les marchés concernés doivent être communiqués à cette date.

Récapitulatif technique

Puissance : Snapdragon 8 Elite Gen 5, puce RedCore R4

Batterie : 8 300 mAh

Autonomie : variable selon les jeux et les réglages

Recharge : charge rapide 75 W

Écran : OLED 9,06 pouces, 2,4K, 185 Hz, jusqu’à 1 600 nits

Refroidissement : refroidissement liquide visible, Liquid Metal 3.0, chambre à vapeur VC

Capacités : jeu mobile, cloud gaming, émulation, multimédia

Technologies : OLED, haut taux de rafraîchissement, refroidissement actif, optimisation gaming

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