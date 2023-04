OnePlus à la cote chez les Belges.

C’est ce qui ressort d’une enquête du bureau d’étude Katar à la demande de OnePlus. Selon cette étude qui s’est faite sur 2 500 utilisateurs de smartphone en Belgique en février, les possesseurs de smartphone OnePlus recommandent la marque à leur entourage.

Le monde du smartphone est une arène dans laquelle se battent de nombreux acteurs de marché. Et ce même si Samsung, Apple et Oppo se livrent une guerre de masse pour les places sur le podium. Cela n’empêche pas les autres comme OnePlus de se faire leur place.

OnePlus a su séduire les Belges.

C’est en tout cas ce que nous annonce la marque suite à une étude demandée au cabinet d’études de marché Kantar. Ainsi, l’étude menée qui a pour nom « Katar Brand Survey 2023 » et qui a été menée en Finlande, en Norvège, en Suède, au Danemark et en Belgique, auprès d’utilisateurs de smartphone âgés de 18 à 79 ans affiche ses résultats.

En Belgique, Kantar a interrogé 2 500 utilisateurs de smartphone. Les réponses ont été recueillies en février 2023.

Concrètement, 61 % d’entre eux recommandent la marque parce qu’ils apprécient le rapport qualité-prix d’un appareil OnePlus. La rapidité et la fluidité de l’expérience utilisateur sont plébiscitées par 58 % des utilisateurs, et 47 % d’entre eux estiment que la qualité des performances est très élevée. 47 % et 42 % recommandent OnePlus pour sa batterie puissante et son appareil photo de qualité, respectivement.

OnePlus ne manque d’ailleurs pas de nous souligner que près d’un Belge sur cinq (19 %) a utilisé un smartphone OnePlus au cours des cinq dernières années. De plus, au total pas moins de 73% des possesseurs d’un smartphone de la marque ont recommandé à d’autres personnes la marque OnePlus. 52% d’entre eux l’ont fait durant ces 12 derniers mois.

Une bonne nouvelle donc pour la marque qui continue à évoluer dans l’univers du smartphone et qui ne manquera pas de poursuivre dans sa quête de développement de smartphone toujours plus performant.