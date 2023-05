Androïd 14 Beta 1 disponible sur le OnePlus 11 5G.

Avec l’arrivée d’Android 14 Beta 1 sur le OnePlus 11 5G, OnePlus prouve sa volonté de séduire ses clients tout en leur prouvant que la marque continue à faire le suivi de ses smartphones en terme d’évolution.

Bonne nouvelle pour tous les possesseurs d’un smartphone OnePlus 11 5G. En effet, la marque vient d’annoncer que tous ses clients et propriétaires de ce smartphone ont désormais la possibilité d’installer Android 14 Beta 1 disponible sur son OnePlus 11 5G.

Avec cette nouvelle disponibilité d’Androïd que propose OnePlus, la marque renforce encore un peu plus sa notoriété auprès des fans de la marque et auprès des geek du smartphone toujours enquête des dernières nouveautés. Cette disponibilité de la version BETA d’Androïd 14 pourrait par ailleurs, motiver certains acheteurs de smartphone à passer vers un OnePlus 11 5G.

Un téléphone que nous avons eu l’occasion de tester début de cette année en février et qui nous avait séduit.

Kinder Liu, président et COO de OnePlus, déclare :

« Depuis un certain temps, nous collaborons étroitement avec Google afin de permettre aux utilisateurs de profiter de notre système d’exploitation bien connu OxygenOS, qui est à la fois rapide, fluide et stable, et repose sur Android. Dans le cadre de ce partenariat avec Google, nous sommes heureux de pouvoir proposer une version bêta d’Android 14 aux développeurs du OnePlus 11. »