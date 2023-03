Un smartphone pliable chez OnePlus pour cette année.

Ça y est, on devrait voir arriver au second trimestre 2023 un smartphone pliable chez OnePlus. C’est en tout cas ce qu’a déclaré officiellement Kinder Liu, président et COO de OnePlus lors du MWC 2023.

L’information est arrivée directement de Kinder Liu, président et COO de OnePlus à l’occasion d’une présentation par la marque au Mobile World Congress de Barcelone. La marque a elle aussi l’intention de proposer un smartphone pliable.

Un smartphone pliable chez OnePlus ?

Eh oui, il semblerait que désormais OnePlus soit aussi décidé à proposer son smartphone pliable cette année. Une volonté sans doute de la marque de démontrer qu’elle ne plus un acteur suiveur, mais un acteur innovant dans le segment du smartphone.

Ainsi la marque va non seulement présenter au second semestre de cette année, mais entend « révolutionner » le segment. Voici d’ailleurs ce que nous annonce la marque :

« Notre premier téléphone pliable va offrir l’expérience rapide et fluide caractéristique de OnePlus. Ce doit être un téléphone de premier plan qui ne se réduit pas à sa forme pliable, que ce soit en termes de design industriel, de technologie mécanique ou d’autres aspects. Nous voulons lancer un appareil qui sera au sommet du marché pliable actuel ».

Mais à quoi faut-il s’attendre ?

Sur ce point, c’est le flou total. En effet, aucune fuite concernant ce nouveau venu, ni même une esquisse de design ou des informations sur ce qu’embarquera le téléphone. Aurons-nous à faire un téléphone pliable comme le Samsung Galaxy Z Flip ou comme un smartphone type Galaxy Z Fold ? À moins que nous ne découvrions un smartphone similaire au Oppo X 2021 qui nous avait tant séduit et que nous attendons toujours en sortie officielle !

Bon, alors on peut supposer que le téléphone sera doté de la 5G et d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, du Wi-Fi 6E voir Wi-Fi 7, du Bluetooth, du NFC… On pourrait même supposer que ce prochain smartphone intégrera la technologie Active CryoFlux qu’a présenté la marque.

Prix et Disponibilité.

Bref autant de supposition et il faudra attendre sans doute une annonce officielle courant du mois de juillet ou aout pour en savoir davantage.