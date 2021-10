OnePlus présente OxygenOS 12.

Avec OxygenOS 12, OnePlus lève le voile sur son nouveau système d’exploitation ou plutôt sa « surcouche » qui vient équiper ses smartphones Android. Une mise à jour qui apporte une toute nouvelle conception selon la marque.

Les possesseurs d’un smartphone OnePlus vont être ravis. En effet, le constructeur nous a annoncé via un communiqué de presse que la première version Open Beta basée sur OxygenOS 12 était disponible. Une version qui est pour le moment destinée à ses modèles OnePlus 9 et 9 Pro.

C’est en tout cas ce qu’annonce le constructeur pour cette toute nouvelle version de son système d’exploitation pour smartphone.

« Avec cette nouvelle version du système d’exploitation, les utilisateurs de ces smartphones bénéficient d’une interface utilisateur réinventée et de nouvelles fonctionnalités pour un système plus stable et économe en énergie ».