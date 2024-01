Le OnePlus 12 débarque en Europe ! Un Nouveau Flagship arrive.

Le monde des smartphones évolue constamment, et le OnePlus 12 représente le dernier cri en termes de technologie et de design. Si le téléphone avait déjà fait sa sortie en Chine, on l’attendait en Europe. Et les rumeurs que nous avons lancées en décembre étaient justes. C’est bien en ce mois de janvier que le téléphone arrive en Europe.

Avec ce dernier et tout nouveau modèle, OnePlus attire l’attention par les performances du téléphone et ses composants électroniques. Petit rappel.

OnePlus 12, une bonne configuration.

Le OnePlus 12 est disponible en deux configurations : 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire de stockage et 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Au cœur du smartphone se trouve le Snapdragon 8 Gen 3, la puce de dernière génération de Qualcomm garantissant des performances de haut niveau. Une puce qui rend au passage le téléphone compatible avec le Wi-Fi 7.

Mais OnePlus ne s’arrête pas là : deux puces supplémentaires, la P1 dédiée à l’écran et la Pixelworks X7, viennent renforcer l’expérience utilisateur.

Avec de la RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0, le OnePlus 12 promet une fluidité et une rapidité exceptionnelles, sans oublier un port USB doté d’un contrôleur USB 3.2. Le OnePlus 12 se dote d’une dalle Oled de 6,82 pouces avec une résolution 2K et une densité de 525 ppi. La luminosité en pic promet d’atteindre les 4500 nits.

On notera au passage que le téléphone fonctionne sous OxygenOS 14 (basé sur Android 14) et bénéficiera de quatre ans de mises à jour majeures et de cinq ans de patchs de sécurité.

En outre L’alert slider, caractéristique des OnePlus, offre une facilité d’utilisation pour changer de mode sonore. Le capteur d’empreinte sous l’écran est à la fois pratique et rapide.

A relire : OnePlus 12 arrivera en janvier chez nous. Il y a seulement quelques jours, OnePlus a dévoilé son tout nouveau OnePlus 12. Un smartphone qui est pour le moment sorti en Chine, mais qui arrivera chez nous en janvier. Mais…

Un Design Élégant

Le modèle vert du OnePlus 12 se distingue par son effet marbré et son dos légèrement accrocheur. Le module photo rond apporte une touche d’élégance et de distinction. Pour l’arrière du smartphone et son module photo, la marque a reconduit son partenariat avec Hasselblad.

Le téléphone propose un module photo principal de 50 Mpx, un périscope X3, et un objectif ultra grand-angle de 48 Mpx.

Autonomie et Charge

Une grande batterie de 5400 mAh assure une autonomie solide, et la charge rapide de 100 W offre des performances de recharge impressionnantes. De plus, la charge sans fil est de retour avec une puissance de 50W.

Prix et Disponibilité.

Le OnePlus 12 est disponible en deux configurations : 12 + 256 Go pour 969 euros et 16 + 512 Go pour 1099 euros, en deux coloris : vert et noir.