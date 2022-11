Test : Devolo WiFi 6 Repeater 5400.

Devolo WiFi 6 Repeater 5400. Inconcevable, aujourd’hui, de penser son quotidien sans une connexion Internet solide. La tablette, les cameras de sécurité, les téléviseurs mais aussi des appareils de cuisine connectés, dépendent tous d’un Wi-Fi de qualité. Pour le divertissement, pour le foyer ou pour le travail, il est impératif de bénéficier d’une bande passante large que la plupart des box/routeurs de nos fournisseurs ne savent pas fournir nativement. Votre streaming 4K, la vidéoconférence, les jeux en ligne sont exigeants. La firme allemande avec son nouveau Devolo WiFi 6 Repeater 5400, avec sa configuration d’antennes 4×4, propose une extension haute performance pour n’importe quel équipement fourni par l’ opérateur. Placez le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 directement à l’endroit voulu et connectez vous sans latence, à des vitesses allant jusqu’à 5400 Mbps dans la bande des 2,4 ghz et 4800 Mbps dans la bande des 5 GHz.

Préambule.

Spécialisée dans le développement d’appareils de communication pour les particuliers et les applications industrielles, Devolo AG est une entreprise technologique fondée en 2002. Heiko Harbers a monté son entreprise Devolo AG, dont le siège est basé à Aix-la-Chapelle, une ville allemande à la frontière néerlandaise. Sa gamme de produits comprend des solutions de réseau domestique utilisant principalement le câblage électrique – CPL – existant pour la transmission de données. Considérée comme une entreprise leader dans le monde entier pour l’installation de réseaux en CPL.

Depuis quelques années, elle est de plus en plus présente dans le secteur de la domotique, c’est-à-dire dans la vente d’appareils permettant d’avoir une maison connectée.

Les produits grand public sont disponibles sous forme de variantes CPL ou hybrides CPL/WiFi et peuvent être achetés dans les magasins de détail ainsi qu’en ligne. En outre, Devolo est un fournisseur OEM pour les entreprises de télécommunications internationales. En plus de la mise en réseau domestique, Devolo développe des appareils de communication de données à usage industriel, par exemple dans le réseau intelligent.

L’entreprise se targue de vouloir « créer les bases pour les futures générations de technologie » (sur la page de présentation officielle). Pour cela, 45 % de ses collaborateurs travaillent dans la recherche et le développement. Devolo collabore régulièrement à des projets financés par des fonds publics, membre de plusieurs associations industrielles, par exemple le forum Homegrid , l’alliance G3-PLC, ou le BITKOM allemand.

Comme de plus en plus d’entreprises, Devolo a une page dédiée à la présentation de sa démarche durable, en faveur de l’environnement. Les emballages sont composés à 100 % de papier recyclé, les bâtiments du siège répondent à une certification allemande de construction durable et possèdent une installation photovoltaïque, etc.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Cryptage WiFi WPA/WPA2/WPA3 Per sonal

Port périphérique 2x RJ45 (prise réseau Ethernet)

Consommation Maximum : 13/5,7 W/A Normale : ~8,7/5,7 W/A

Alimentation électrique interne 196-250 V AC 50 Hz

Température (Stockage/Fonctionnement ) -25°C à 70 °C / 0°C à 40°C

Dimensions (en mm, sans prise) 115 x 37 x 140 (HxWxD)

Conditions ambian tes 10-90% Humidité de l’air, sans condensation





Spécifications techniques dans la bande fré quentielle des 5 GHz

*Les connexions WiFi dans la bande 5 GHz de 5,15 à 5,35 GHz sont uniquement desti nées au fonctionnement à l’intérieur de lo caux fermés.

Plage de fré quences 5 GHz: Norme IEEE 802.11 a/h 802.11 n 802.11 ac 80 2.11 ax

5150 à 5350 MHz Bande de fréquen ces en intérieur & extérieur

5150 à 5725 MHz (802.11 a/h, n) 5150 à 5350 MHz / 5470 à 5725 MHz (802.11 ac) 5150 à 5350 MHz / 5470 à 5725 MHz (802.11 ax)

Largeur de bande du canal 20 MHz (802.11 a/h) 20 MHz, 40 MHz (802.11 n) 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz (802.11 ac)

20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz (802.11 ax)

Puissance d’émis sion maximale en intérieur (EiRP) : 200 mW (canal 36 – 64) / 23 dBm

Puissance d’émis sion maximale 1.000 mW (canal 100 – 140) / 30 dBm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1x Devolo WiFi 6 Repeater 5400

1x Alimentation électrique

1x Manuel d’installation