OnePlus Open, le premier pliable de la marque chinoise.

Depuis quelque jour, on peut voir sur les comptes de la marque des prémices du OnePlus Open, le prochain smartphone de la marque. Un nouveau venu qui se veut être le premier du genre de la marque qui entre ainsi elle aussi dans le marché des smartphones pliables.

OnePlus fait désormais des marques bien connue sur le segment du smartphone, et pour cause, la marque sait proposer des produits de qualité et novateur. Il faut dire que la marque se partage en grande partie les technologies avec Oppo.

Et cette fois, la marque innove une fois de plus et étoffe son catalogue de smartphone en entrant dans un nouveau segment, celui des smartphones pliables. Une manière pour la marque de venir titiller Samsung et son Galaxy Fold.

OnePlus Open, 1, 2, trois écrans.

Si la présentation du smartphone se fera la semaine prochaine, on sait déjà beaucoup de chose sur l’appareil et notamment en matière de design. Et pour cause la marque a publié tour à tour des vidéos et plus récemment des photos de l’appareil.

Un smartphone qui se montre au grand jour et qui laisse apparaitre un OnePlus Open en mode pliable mais en version Livret comme le Galaxy Fold et autre Oppo. Un écran pliable qui devrait proposer une taille de 7.8 pouces alors que sur la partie « extérieure » le téléphone devrait embarquer un écran aux alentours des 6.4 pouces.

Connectivité 5G, WiFi 6E…

Pour ce qui est du cœur du smartphone, sans grande surprise, le OnePlus Open devrait hériter d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui pourra s’appuyer sur 12 ou 16 Go de mémoire. Qui dit Snapdragon 8 Gen 2 dit forcément 5G en matière de connectivité. Coté Wi-Fi, ce nouveau venu sera paré avec du WiFi 6E de quoi supporter toutes les nouvelles box et routeurs WiFi qui arrivent sur le marché. On notera également la présence du Bluetooth 5.3, du NFC

Mais le plus intéressant devrait être son appareil photo. De fait, selon les images, on devrait trouver sur ce smartphone un appareil photo à trois capteurs de 48 MP, 64 MP, 48 MP ultra grand angle.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est de son prix, on pense qu’il devrait être commercialisé à un prix assez proche du Samsung Galaxy Fold, à savoir aux alentours des 1600€.