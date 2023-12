OnePlus 12 arrivera en janvier chez nous.

Il y a seulement quelques jours, OnePlus a dévoilé son tout nouveau OnePlus 12. Un smartphone qui est pour le moment sorti en Chine, mais qui arrivera chez nous en janvier. Mais de quoi se compose ce nouveau venu ?

OnePlus est devenue une des marques qui a la cote auprès des geeks de smartphone. Il faut dire que la marque a su au fil des années séduire son public en proposant des smartphones de qualité comme le OnePlus 11 5G que nous avons testé début d’année ou encore en proposant des éditions spéciales comme le OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition. Cette fois la marque revient sur le haut de gamme avec un nouveau modèle.

OnePlus 12, un concentré de technologies nouvelles.

Alors, ça y est, en ce mois de décembre la marque a dévoilé le tout fraichement sorti OnePlus 12. Un smartphone qui hérite d’une connexion 5G grâce à son processeur Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 lui-même assisté d’un GPU Adreno 750.

Concrètement cela se traduit par un smartphone compatible 5G, intégrant du WiFi 7, du Bluetooth 5.4, du NFC. Bref le quatuor de choc pour tout utilisateur nomade. Coté mémoire, le téléphone reste dans la norme voir un peu plus avec des configurations allant de 12 Go à 24 Go de mémoire et de 256 Go à 1 To de stockage.

De la photo toujours de la photo.

Le nouveau OnePlus 12 embarque un triple capteur photo arrière de 50MP, 64 MP et 48 MP avec une caméra HDR, un grand-angle. Le tout étant en mesure de prendre des vidéos 8K. Sur la face avant, on retrouve une caméra selfie 32 MP. Une caméra placée au centre de l’écran sur la partie supérieure.

L’écran justement quant à lui s »offre une dalle TPO AMOLED, 1B colors, 120Hz supportant le HDR10+ de 6.82 pouces qui recouvre à 91.3% la surface avant du smartphone. La résolution affichée est quant à elle de 1440 x 3168 pixels.

Autonomie.

L’autonomie est devenue de nos jours un des points importants sur un smartphone. OnePlus propose donc sur ce modèle une batterie Li-Po 5400 mAh qui supporte une solution Fast charge de 100W en filaire, mais aussi la norme QI pour une charge sans fil à induction d’une puissance de 50W. On notera également que le ONEPLUS 12 propose une solution de reverse charging qui lui permettra de recharger un autre téléphone intégrant la technologie de charge sans fil.