AOHi, un chargeur sans fil tout-en-un aux allures de pop culture.

Avec AOHi, la société du même nom basée à Los Angeles propose un chargeur tout-en-un qui arbore un look cyberpunk ou de pop culture que vous assemblez vous-même ! Et qui fait aussi office de batterie externe.

Depuis quelque temps maintenant presque tous les smartphones haut de gamme proposent de la charge par induction. Il faut dire que la norme Qi a su évoluer ces dernières années pour proposer un niveau de charge plus rapide. Certes, pas aussi rapide que via un câble USB-C à charge rapide, mais tout de même. Dès lors, il peut être intéressant d’avoir un chargeur sans fil sur son bureau. C’est ce que propose AOHi en y ajoutant un look cyberpunk ou pop culture. Un chargeur sans fil qui se monte et qui se montre.

A relire : SENSE3 d’YTREES Inc, un chargeur sans fil pour votre smartphone ou vos écouteurs. La société YTREES Inc annonce la sortie de SENSE3 d’YTREES Inc, un nouveau chargeur sans fil qui offre la possibilité de charger trois appareils simultanément, et ce sans devoir brancher un câble.

AOHi, un chargeur sans fil à faire soi-même !

Alors, ce chargeur sans fil AOHi propose plusieurs fonctionnalités intéressantes. La première c’est son design. De fait, le chargeur fait penser à une sorte de navette spatiale issue tout droit de Star Trek, StarWars ou encore BattleStar Galactica. Un look métallique avec de la structure.

Le deuxième point intéressant c’est le fait que vous devez le « monter » vous-même. Une sorte de kit DIY qui plaira sans doute à ceux qui aiment « chipoter » ou « construire ».

La station de charge se compose de deux zones de chargement qi dont une aimantée. Ainsi, il sera possible de charger deux téléphones simultanément ou encore votre smartphone et vos écouteurs intra-auriculaire sans fil.

Mais la station de charge AOHi ne s’arrête pas là !

Effectivement, outre la partie station de charge de bureau, un des éléments est détachable et pourra être utilisé comme une batterie externe sans fil. Cette batterie externe sans fil détachable est dotée d’une capacité de stockage de 5,000mAh.

Bref de quoi doubler l’autonomie de votre smartphone. Enfin, la station de charge quant à elle viendra s’alimenter via une prise secteur et un port USB-C.

Prix et Disponibilité.

La station de charge qi sans fil AOHi est actuellement proposée sur le site de fond participatif Kickstarter. Son prix de ventes à prix spécial est de ±150€. Les premiers exemplaires seront livrés courant du mois de juin de cette année.