Test : Oneplus Nord CE 5G.

Avec son Oneplus Nord CE 5G, OnePlus nous revient ici avec ses premiers amours , un smartphone accessible point de vue prix mais sans oublier des performances dignes de ce nom.

Regardons ensemble ce que vaut au final ce nouveau modèle Oneplus nord ce 5G.

Préambule.

OnePlus est dans le même groupe que Realme, Oppo et Vivo je vous invite à voir nos tests des derniers smartphones Oppo : Oppo Find X3 Neo 5G, Oppo X3 Find Lite ainsi que le haut de gamme Oppo Find X3 Pro 5G.

Toutes ces marques font de la société mère de OnePlus le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde. Ceci permet d’avoir une certaine expertise en matière de smartphones et de spécialiser chaque marque pour un public cible.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Modèle: OnPlus Nord CE 5G

OnPlus Nord CE 5G Dimensions: Hauteur 159,2 mm – Largeur 73,5 mm – Epaisseur 7,9 mm

Hauteur 159,2 mm – Largeur 73,5 mm – Epaisseur 7,9 mm Poids: 170 g

170 g USB: USB type-c

USB type-c Port Jack: Oui

Oui Écran:

Taille: 6,43 pouces

Résolution: 2400 x 1080 pixels 410 ppi

Rapport d’aspect : 20:9

Type : 90 Hz Fluid AMOLED

OxygenOS basé sur Android™ 11 Processeur: Plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G

Plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G Processeur Graphique: Adreno 619

Adreno 619 RAM: 6 Go / 8 Go / 12 Go LPDDR4X (modèle de test 12Go)

6 Go / 8 Go / 12 Go LPDDR4X (modèle de test 12Go) Stockage: 128Go/256Go (modèle de test 256Go)

128Go/256Go (modèle de test 256Go) Batterie: 4500 mAh

4500 mAh Caméras arrière:

Objectif principal: 64 MP

Ultra grand angle: 8 MP – Champ de vision : 119°

Capteur mono: 2MP

LED Zoom: 0,6x – 10x

0,6x – 10x Vidéo:

Vidéo 4K à 30ips

Vidéo 1080p à 30/60 ips

Super ralenti : Vidéo 1080p à 120 ips, Vidéo 720p à 240 ips

Time-Lapse : 1080p 30fps, 4k 30fps

Éditeur de vidéo



Capteur : Sony IMX471

Méga pixels : 16



Vidéo 1080p à 30ips

Vidéo 1080p à 60 ips

Timelapse

Déverrouillage facial, Flash d’écran, HDR, Retouche du visage, Portrait, Filtres

Oui Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G/5G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G/5G Bluetooth: Bluetooth 5.1, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC

Bluetooth 5.1, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC NFC : oui

: oui GPS: Oui – GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS

Oui – GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS Capteurs:

Capteur d’empreinte digitale intégré

Accéléromètre

Boussole électronique

Gyroscope

Capteur de lumière ambiante

Capteur de proximité

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

OnePlus Nord CE 5G

Adaptateur de Warp Charge 30

Câble Warp de Type-C (prend en charge USB 2.0)

Coque de protection du téléphone

Protecteur d’écran (pré-appliqué)

Éjecteur de tiroir de carte SIM

Guide de démarrage rapide